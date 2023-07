Villa Belgrano: Nieres dijo que “hay una buena proposición y hay posibilidad de lograr más mejoras”

La presidenta del Centro Vecinal de Villa Belgrano, Hilda Nieres, afirmó sobre la reunión que la entidad y vecinos sostuvieron con las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano el martes último, que fue “muy positiva” y aseguró que “hay una buena proposición y hay posibilidad de lograr más mejoras (sobre el proyecto de ordenanza que cambiará la fisonomía del barrio)”. Sin embargo, la dirigente no quiso adelantar el contenido de la iniciativa.

Nieres habló con ENREDACCIÓN luego del encuentro del que participaron el secretario de Desarrollo Urbano, Daniel Rey; la directora de Desarrollo Urbano, María José Filippi; el concejal Pedro Altamira; la secretaria de Comisiones del Concejo Deliberante, Mariana Sayán; el arquitecto Luciano Roberts; el titular del CPC Argüello, Tomás Grunhaut; los representantes del CV, Nierez, el secretario, Diego Chagay y Beatriz Bronzini; y tres vecinos, Sofia Gnappi, Juan Carlos Mondejar y Beatriz Valencia. Gnappi al ser consultada por la reunión, indicó que el Grupo de Vecinos Autoconvocados realizará un encuentro antes de expresarse públicamente. Este grupo viene manifestando su opinión contraria a la avanzada inmobiliaria en el barrio desde enero pasado.

Por su parte, la Asociación Amigos de la Reserva San Martín (AARSM) cuestionó a través de una carta abierta el hecho de que no dejaran participar a los vecinos, entre ellos a la titular de esa organización Adriana Moyano. En la declaración, la ONG adelanta que se permitirá la construcción viviendas colectivas (departamentos) frente al río Suquía y la Reserva San Martín, además de que se realizará una obra vial del lado oeste, que aislará a la zona protegida, produciéndole un daño “irreversible”.

Mientras que la dirigente vecinal explicó que las autoridades municipales leyeron el proyecto de ordenanza que será enviado al Concejo Deliberante a fin de mes.

“Se trata de un proyecto que será enviado al Concejo para su consideración. Allí será analizado en comisión y en esa instancia vamos a ser llamados el centro vecinal y los vecinos para participar del tratamiento. Para que las cuestiones no claras, se discutan, para consensuar y después para que pasen al recinto para ser aprobadas. La idea es que algo en que no se esté de acuerdo, se pueda modificar, algo que no se hizo nunca con ningún barrio”, señaló Nieres.

Siguió diciendo que “es algo que se pudo lograr a partir del centro vecinal; se pudo participar de la discusión del proyecto. En los puntos que han sido precisados, expresados oralmente, hay una buena proposición y hay posibilidad de lograr más mejoras”.

Por otro lado, calificó como “muy positiva” a la reunión. Agregó que “es la primera vez que vienen tantos funcionarios para dar explicaciones sobre esta situación que tenemos en Villa Belgrano, eso es algo muy bueno. Yo que vengo peleando esto desde 2018, en que no podíamos hablar con nadie, que se aprobaban proyectos que no correspondían, por eso me siento satisfecha, nos han escuchado, vamos a poder trabajar y vamos a conseguir mucho. Podemos conseguir mucho de forma ordenada y respetuosa. Hay que consensuar, consiguiendo algo de lo que planteamos”.

Finalmente, expresó que “primero hay que tener el proyecto por escrito. Entre todos evaluaremos eso, ese va a ser el trabajo que tenemos que hacer. Cuando nos den un documento oficial, nos sentaremos para analizar punto por punto y veremos si es conveniente o no. Y si no lo es, presentaremos nuestra propuesta”.

LO QUE SE SABE DE LA NUEVA ORDENANZA

Cabe recordar que este medio publicó la semana pasada los lineamientos generales de la ordenanza en estudio que impactará en el barrio de Villa Belgrano, en el Noroeste de la Capital provincial, una zona afectada por los megadesarrollos inmobiliarios, de servicios y de salud. Los puntos principales de la ordenanza sobre la que la Municipalidad trabaja y que se presentará en los próximos días al Concejo Deliberante, son los siguientes:

-Autorizar vivienda colectiva (departamentos) y agrupada (varias unidades en un mismo terreno) en la costa del río. La zona “permitida” abarcaría desde Avenida Laplace hacia el río y la zona de la reserva General San Martín, con límite en calle Lasalle al Oeste.

-Estos tipos de vivienda podrían realizarse en lotes de 5000 m2 con frente de 40 metros.

-Altura desde la línea o cota municipal de 10,50 metros, pudiendo sumarse pisos en los casos de barrancas y/o desniveles (varios proyectos actuales ya utilizan esta modalidad), que abundan en toda la zona. En este caso, los pisos se despliegan aprovechando la altura de la barranca o desnivel que se encuentra por debajo de la línea o cota municipal.

QUÉ PASA EN VILLA BELGRANO

Villa Belgrano es un barrio residencial, ubicado al noroeste de la ciudad. Sus límites los marcan el río Suquía por el sur y el este; la avenida Recta Martinoli por el norte; y la calle Lasalle por el oeste.

En la última década, su fisonomía, contexto ambiental y estilo de vida se han transformado progresivamente con los llamados “Housing” y emprendimientos inmobiliarios, algunos de ellos denominados “de altura”, con más de dos pisos, límite establecido por la legislación vigente para esta zona. También se ha intensificado el desarrollo comercial y de servicios.

LA AVANZADA DE LOS MEGADESARROLLOS INMOBILIARIOS

