Los ataques de Milei a Lali y la lógica de los trolls

El presidente ultraderechista Javier Milei lo definió algunas horas después del documento dado a conocer por Cristina Fernández de Kirchner hace apenas un día… y medio. CFK dijo que había un “showman” en la Rosada y Milei le respondió que “los nuevos tiempos requieren de un poco de show”. CFK y Milei tienen razón. La política como muchas otras actividades requieren, en la actualidad, un nivel de exposición y construcción e interpretación de personajes, impensados hace apenas un par de décadas. Haciéndolo simple: Tiene que ver con las nuevas plataformas de comunicación, activas y disponibles las 24 horas, los 365 días del año. Comunicar es más fácil y más difícil al mismo tiempo. Lo primero, porque hay autopistas dispuestas a distribuir todo lo que se suba. Lo segundo, porque contenido siempre existió y seguirá existiendo, pero ahora también hay que saber interpretarlo y, si es posible, hacerlo con el modo del negocio del espectáculo. Antes, un político tenía que saber o ser inteligente o estar preparado o pertenecer a una fuerza X; ahora, además de casi todo eso -no requiere necesariamente una fuerza política-, tiene que interpretar un personaje. Si hace todo eso y lo hace bien, las autopistas de la información y el entretenimiento lo llevan a destino. Milei juega ese partido con alguna ventaja sobre el resto.

La disputa sobre “la autopista” con Lali Espósito es parte de eso y también de un debate más profundo y estratégico. Milei es un político de ultraderecha, neofacista, que se define como “anarco-capitalista” y desprecia el Estado. Es el representante del poder financiero global en la dirección política de un país de escala media como Argentina. El poder financiero global necesita de la inexistencia de regulaciones. Para que no haya regulaciones no tiene que haber Estado o la menor expresión de él. En los Estados-Nación, previó a la globalización financiera, el Estado cumplía dos roles básicos: Representar el resultado de la disputa entre el Capital y el Trabajo y evitar que los países y empresas de mayor tamaño cometan desmanes tierra adentro, tanto en términos económicos, como sociales, culturales, y humanos.

¿Qué tiene que ver Lali Espósito en todo esto? Mucho. Por un lado, para que “las autopistas” funcionen tiene que haber conversación entre el emisor y el resto. Para que haya “conversación” (interacción, debate, discusión) hay que tener todo lo dicho anteriormente y masa crítica (tamaño, que entre otros modos, se mide por la cantidad de fans, seguidores, etc. etc.), pero, sobre todo un adversativo que simbolice todo lo uno no quiere. Una pequeña aclaración: Para ser adversativo también hay que tener masa crítica y, por supuesto, Lali la tiene. Aquí, en esta disputa, Lali viene a ser el adversativo que le permite a Milei representar en ella todo lo que no quiere. Su ensañamiento es calculado.

Lali representa a la mujer empoderada, que ha hecho su vida y su camino sin depender de la cultura y la economía patriarcal. También a una mujer con opinión y voz propia, exitosa, en Argentina y el mundo de habla hispana. Las “Lali” son lo contrario del mundo de derechas, sobre todo en Argentina, donde los liberales de la economía son “carne y uña” con el conservadurismo más rancio.

También es parte del mundo de la cultura que disputa el discurso hegemónico y una voz argentina, sin dependencias en el mundo.

Se le agrega que Lali defiende, entre otras ideas y políticas, la acción del Estado en general, la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la educación sexual integral y el apoyo estatal a la cultura nacional.

Durante su presentación de este sábado en el Cosquín Rock, Lali respondió a las críticas que había recibido y llamó a defender la cultura al dedicarle una canción a “los mentirosos, los giles, las malas personas, los que no valoran y a los antipatria”.

“Que si fumo, que si vivo, que si bebo, que si vivo del Estado”, cantó Lali desde el escenario cambiando a letra del tema “¿Quiénes son?”.

Milei apuesta a debatir con ella no sólo sobre “lo innecesario” (de acuerdo a su concepción) de que el Estado apoye a la cultura, sino sobre el ajuste del gasto público entero. En su licuadora entran la cultura, la educación, la ciencia, los subsidios para equiparar disparidades, la ayuda a la discapacidad, y toda política pública que le de autonomía a los individuos y la sociedad. Su contrapunto con Lali apuesta a enmascarar el brutal ajuste detrás de supuestos gastos superfluos -los espectáculos- y aparentes privilegios que quitan recursos para lo necesario (En este caso, según sus últimos dichos, para asignar recursos estatales contra el hambre). Todo lo que el Estado hizo, hace y hará, de acuerdo a sus argumentos, es generador de privilegios.

En la lógica binaria de los Trolls, el amigo-enemigo, tiene un papel central, constitutivo. Se trata de un mundo primitivo, que funciona entre dos polos, y, por lo tanto, incapaz de acoger la diversidad de la vida y las relaciones. Para ese mundo binario es Lali o Milei. Es cultura o comida para los pibes. Es democracia o “nosotros”. Es una mujer libre o una mujer dependiente.

Quizá Lali imaginó como los Messi o los Maradona que esto iba a pasar antes de que empezara a rodar la pelota. Quizá no. Quizá sea ocioso pensarlo de ese modo. Sin embargo, Lali y su valentía, son la imagen de una Argentina que tiene más colores que el negro de la campera del Presidente. Su voz, está claro, representa a la Argentina indomable e invoca a la política frente al desierto de la antipolítica.

