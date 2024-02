Pedro Rosemblat sobre los ataques a Lali: “Javier, tus obsesiones te sacuden mucho el avispero y eso, la verdad, se nota”

Pedro Rosemblat con 34 años es una de las estrellas de los “nuevos” medios de comunicación que circulan exclusivamente en el universo digital. Hoy, sus proyectos se llaman Gelatina, un canal periodístico por YouTube, y un espectáculo con Martín Rechimuzzi (Saliendo que es eléctrica). También es el novio de Lali Espósito, un romance que salió a la luz a principios de este mes, poco antes de la actuación de la cantante y actriz en Cosquín Rock. Este jueves, Pedro salió a bancar a Lali en la emisión de Gelatina.

“Como ya saben, estoy de novio con ella. La amo y la admiro”, señaló Rosemblat. Y agregó: “Voy a intentar no descalificar y no ofender a nadie. Y no defenderla, porque está visto que no lo necesita porque se la banca sola. Lo primero que quiero decir es que a Milei lo entiendo. Javier, si estás mirando esto, te entiendo, hermano”, apuntó con ironía.

“Yo también estoy obsesionado con Lali y hago las mismas boludeces que vos. Miro todo lo que hace, estoy atento a lo que dice, me preguntan cualquier cosa y hablo de ella. Y, de a ratos, es desesperante. Entiendo que quizás la estabilidad mental no es una virtud que te haya sido asignada y, por eso, tus obsesiones te sacuden mucho el avispero y eso, la verdad, se nota”, disparó con una sonrisa y un toque de picardía.

Rosemblat también habló de Fátima Florez. “Me cuesta pensar en un artista mainstream que no haya pasado alguna vez por algún festival público y me sorprende que el Presidente lo ignore, porque su compañera es una gran artista, que incluso participó de muchos eventos y festivales en municipios”, recordó.

El periodista y actor tuvo en la pasada campaña electoral un gran éxito con La fábrica de Jingles, un segmento del programa Tres estrellas, que hace con Ivana Szerman y Marcos Aramburu, en el que interpreta canciones reversionadas por el público en función de los candidatos políticos.

Su salto a la primera fila comenzó en marzo 2012, cuando comenzó a hacerse conocido en Twitter (hoy X) y Facebook con El Pibe Trosko, y en 2013 editó un libro con ese seudónimo. Roberto Navarro lo convocó luego para su programa El destape, en C5N. Rosemblat interpretaba a El Cadete, un personaje que le permitió profundizar su ironía política en el contexto del gobierno del expresidente Mauricio Macri. A principios de 2022, inició su propio proyecto de streaming con Gelatina.

Pedro también incursionó en política y se presentó el año pasado, junto a Ofelia Fernández, como precandidato a Jefe de Gobierno porteño por el espacio de Juan Grabois en la interna de Unión por la Patria (UxP).