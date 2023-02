Hilda Nieres: “Dicen que no hay nuevas excepciones, pero es la palabra de ellos, no lo creemos”

La presidenta del Centro Vecinal de Villa Belgrano, Hilda Nieres, dijo este lunes que “en la reunión con (el secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba), Daniel Rey y su equipo, no obtuvimos una respuesta favorable. Nos dijo que no están permitiendo nuevas excepciones (para realizar emprendimientos inmobiliarios en el barrio), que no están aprobando nada nuevo. Pero no nos han mostrado nada. Estamos a la espera del informe que prometieron. Es la palabra de ellos, no lo creemos“.

El encuentro entre el Centro Vecinal y el municipio se efectuó la semana pasada. Los representantes del barrio entregaron un petitorio de vecinos autoconvocados con más de 900 firmas y pidieron medidas para evitar que siga produciéndose la transformación del hábitat de esta zona como consecuencia de la construcción de múltiples emprendimientos inmobiliarios, algunos de ellos de altura, por encima de los 10,5 metros (o planta baja más dos pisos) como autoriza la ordenanza de ordenamiento territorial. Ese tipo de proyectos sólo pueden realizarse mediante excepciones a la citada ordenanza.

Cabe recordar que los vecinos del barrio reclaman el cese de “las habilitaciones descontroladas de locales comerciales, sanatorios, y mega emprendimientos inmobiliarios en altura”, la puesta en marcha de un plan de urbanización, y la protección del río Suquía y la Reserva del Parque San Martín.

Villa Belgrano es un barrio residencial, ubicado al noroeste de la ciudad. Sus límites los marcan el río Suquía por el sur y el este; la avenida Recta Martinoli por el norte; y la avenida Heriberto Martínez por el oeste.

Nieres habló con ENREDACCIÓN y recordó que el funcionario, ante la pregunta de qué debía comunicarles a los vecinos, expresó que “tiene que decirles que no vamos a autorizar nuevas excepciones”.

Agregó que “todas los emprendimientos (de altura) que están en marcha son fruto de (excepciones de) la gestión anterior (del intendente Ramón Mestre), nosotros no estamos aprobando nada nuevo. Las excepciones que se daban, no se van a dar más”.

Sin embargo, Nieres expresó que “no es suficiente. Tendrían que hacer algún cambio, si la gestión estuvo mal el municipio debiera corregir. Por ejemplo, tiene la potestad de controlar, pero parece que no lo quieren hacer”.

También dijo, según relató la dirigente vecinalista, que lo que se está construyendo “está dentro de la normativa vigente. Si la quieren cambiar, tienen que impulsarlo y hacerlo ustedes”.

Por su parte, la arquitecta Noelia Orcetti, integrante junto con el arquitecto Juan Carlos Mondejar de la Secretaría de Planeamiento del Centro Vecinal, relató que “Rey nos informó que la idea del intendente (Martín Llaryora) es la densificación de los barrios”.

En ese sentido, Orcetti indicó que “nos respondieron que para el municipio la normativa funciona”.

Sobre las demandas relativas a las dificultades existentes con la infraestructura vial para absorber el impacto de la mayor cantidad de vehículos o los requerimientos de transporte público y los problemas derivados de la falta de redes sanitarias, la respuesta oficial fue que no correspondían a esa dependencia y que, eventualmente, los pedidos deberían ser tratados con las áreas respectivas.

