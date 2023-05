Villa Belgrano: “Este barrio es lo que ustedes han plantado y puede terminar en manos de los especuladores”

“No es sólo el valor del suelo urbano, es lo que tiene, su ambiente, sus servicios. Lo que atrae es su ambiente, que paradójicamente es lo que destruye este modelo de desarrollo. Argumenten para que el poder público regule lo que tiene que regular. Si no lo hacen, los van a echar de acá, porque si quieren tener el mismo nivel de calidad de vida ambiental que tienen ahora van a tener que buscarlo en otro lugar. Es demasiado apetecible este medio ambiente que han construido. Este barrio es lo que ustedes han plantado y puede terminar en manos de los especuladores”. Con claridad y de modo muy simple, durante casi tres horas, la arquitecta y urbanista Ana Falú analizó este miércoles el fenómeno de los mega desarrollos urbanísticos en Córdoba y otras ciudades.

La actividad se realizó en La Cúpula, espacio cultural, en José Luis Lagrange 6181, en el barrio de Villa Belgrano. Fue organizada por el Centro Vecinal de Villa Belgrano y Vecinos Autoconvocados y se realizó en el marco de los reclamos que los vecinos vienen efectuando desde principios de año a las autoridades municipales para que se interrumpan los mega desarrollos inmobiliarios, comerciales y de servicios en esta zona.

Falú es arquitecta, urbanista, ganadora del Premio Iberoamericano de Arquitectura y Urbanismo 2022, por su trayectoria en el campo de la planificación urbana y el diseño desde la perspectiva de la inclusión y del género, y profesora emérita de la Facultad de Arquitectura de la UNC (Universidad Nacional de Córdoba).

El título de la conversación fue “Nuestro barrio, nuestro territorio”. Por eso, luego de su intervención, un centenar de vecinas y vecinos fueron planteando sus inquietudes y visiones y conversando con Falú y la arquitecta y magister, María Beatriz Valencia, que también concurrió a la presentación.

Señaló también que “esta fase que se inauguró en los años ’90, de valorizar suelos inmóviles con nuevos productos, es la que sostiene este modelo de generar plusvalor” y llamó a poner el acento en lo que pasa durante el proceso que va de la ordenanza a la construcción. “¿Qué hacen los entes públicos? Y lo digo no sólo por la municipalidad, sino también por los encargados de proveer el agua o la electricidad o de proteger el ambiente”.

Precisó que el objetivo de los inversionistas inmobiliarios no es cuidar el ambiente ni la vida de los vecinos, es maximizar el lucro. “Está muy bien, generan puestos de trabajo, mueven la economía… pero el problema es otro: ¿Dónde lo hacen?, ¿Cómo lo hacen?, ¿Qué impactos generan?”.

En esa línea planteó que “tienen razón en exigir reuniones con las autoridades, de pedir explicaciones, de reclamar planificación. (Estos mega desarrollos) deberían tener estudios de impacto en los distintos campos antes de ser autorizados”.

Por último, agregó que “se pueden frenar las obras, no importa que la excusa sea que hayan sido aprobadas en gestiones anteriores. Se pueden frenar las obras. Hay ejemplos en la ciudad de obras mal hechas que no pudieron seguirse. No es igual que en un lugar vivan 6 familias a que pasen a vivir 90. El impacto sobre el territorio tiene consecuencias”.

[QUÉ PASA EN VILLA BELGRANO]

Villa Belgrano es un barrio residencial, ubicado al noroeste de la ciudad. Sus límites los marcan el río Suquía por el sur y el este; la avenida Recta Martinoli por el norte; y la avenida Heriberto Martínez por el oeste.

En la última década, su fisonomía, contexto ambiental y estilo de vida se han transformado progresivamente con los llamados “Housing” y emprendimientos inmobiliarios, algunos de ellos denominados “de altura”, con más de dos pisos, límite establecido por la legislación vigente para esta zona. También se ha intensificado el desarrollo comercial y de servicios.

[MÁS INFORMACIÓN]

VER María Beatriz Valencia, urbanista de Córdoba: “El que planifica y decide dónde se construyen torres, es el desarrollista”.

VER: Como en Villa Belgrano y el Cerro, en CABA también piden frenar “la destrucción del patrimonio barrial”.

VER Villa Belgrano: Piden informes al municipio sobre una construcción fuera de regla.

VER Córdoba: La lucha de un hombre solo contra una construcción fuera de regla y la burocracia municipal.

VER Hilda Nierez: “Dicen que no hay nuevas excepciones, pero es la palabra de ellos, no lo creemos”.

VER Villa Belgrano: Nutrida protesta vecinal contra los emprendimientos inmobiliarios.

VER Villa Belgrano: Convocan a protesta vecinal contra mega emprendimientos inmobiliarios.

VER Villa Belgrano: Piden frenar habilitaciones comerciales y emprendimientos inmobiliarios.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.