Argentina en vísperas de un nuevo Día del Trabajador

En vísperas de un nuevo día del trabajador, la Argentina vive una situación socioeconómica delicada. Lamentablemente el ingenio o la malicia de quienes nos gobiernan, ven solo medidas de ajuste y licuación de salarios para sortear la crisis y acomodar las cuestas.

La variable de ajuste son los sectores medios y bajos, mientras que algunos grandes empresarios aún gozan de extensiones impositivas.

En estos tiempos, resguardar la fuente laboral se ha convertido en una tarea más que importante, como así también trabajar para sostener los salarios que ya se han visto reducidos por la fuerte devaluación de diciembre y la alta inflación que vivimos desde hace tiempo.

La puja distributiva de este país, que se dice federal, sigue siendo un tema que discrimina a las provincias y eso repercute en la maniobrabilidad de gestión que tienen los gobernadores y por ende en la ciudadanía.

El horizonte es confuso, cuesta ver una salida óptima con las medidas implementadas y más si desde el Ejecutivo Nacional se afirma, sin ponerse colorados, que los salarios le están ganando a la inflación, visto que la recomposición salarial aún es un tema pendiente.

Partir de una premisa falsa o pretender desde la fantasía convencerse que las medidas implementadas están rindiendo sus frutos, cuando la realidad marca lo contrario no es un buen indicativo para obtener buenos resultados, resultados verdaderos.

En ese marco y recalcando nuevamente, a dos días del Día del Trabajador/a, hoy se comenzó a tratar la nueva Ley Bases. Si bien habrá que esperar que quede de ella tras la votación en particular, no dista mucho de la esencia de la ley anterior. Privatizaciones, poderes especiales, flexibilización laboral, etc, son algunos de los puntos que trae este nuevo intento del gobierno; que esta vez tendría los votos para obtener la media sanción.

Como todo en este país, lo que acontece es dinámico y cambiante y si bien hay que ser inteligente en los pasos a seguir, debemos seguir con el fuerte compromiso de la gestión gremial, con militancia y unidad para resguardar nuestros derechos.

* Máximo Brizuela es secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF).

