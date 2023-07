Villa Belgrano: Estudian autorizar construcciones en altura frente al Suquía y la Reserva San Martín y en la avenida Gauss

La Municipalidad de Córdoba estudia autorizar la construcción en altura en la costa del río Suquía y frente a la reserva General San Martín, y también sobre avenida Gauss, en el barrio de Villa Belgrano, en el noroeste de la ciudad. La propuesta es resistida por los vecinos.

Así lo confirmó este miércoles Sofia Gnappi, representante del grupo de Vecinos Autoconvocados de ese barrio, en una entrevista con el programa Aquí Petete, que se emite por Radio Mitre.

ENREDACCIÓN pudo conocer también un detalle de las modificaciones que impulsa el Gobierno municipal y que propondría al Concejo Deliberante de la ciudad. Los cambios fueron adelantados por la Secretaría de Desarrollo Urbano al Centro Vecinal de Villa Belgrano en una reunión que se efectuó a mediados de junio y que fue encabezada por la directora de Desarrollo Urbano, María José Filippi.

Por su parte, la bióloga Adriana Moyano, integrante de la Asociación Amigos de la Reserva San Martín, explicó a este medio que un cambio de estas características “tendría un impacto tremendo e irreversible. El río Suquía está asociado funcionalmente a la Reserva. El río actúa como su corredor biológico, es el camino por donde las especies de la Reserva pueden migrar a otras áreas naturales como la reserva de La Calera y contactarse con individuos de su misma especie. Eso es lo que mantiene vivas a las especies de la Reserva”.

Cabe recordar que, actualmente, en Villa Belgrano no están permitidas las construcciones en altura. La legislación vigente permite edificaciones con un tope de altura de 10,50 metros, equivalentes a planta baja más dos pisos.

Sin embargo, y según la información que el Centro Vecinal de Villa Belgrano entregó a la Secretaría de Planeamiento Urbano en un encuentro sostenido en el mes de abril, son al menos 15 las edificaciones en altura que se construyeron o están en construcción en la zona y que se apartarían en alguno o en varios puntos, según el caso, de la normativa vigente. Por eso, los vecinos vienen reclamando desde principios de año para que se interrumpan los mega desarrollos inmobiliarios, comerciales y de servicios en esta zona.

Los puntos principales de la ordenanza sobre la que la Municipalidad trabaja e informó al centro vecinal de manera verbal, son los siguientes:

-Autorizar vivienda colectiva (departamentos) y agrupada (varias unidades en un mismo terreno) en toda la costa del río. La zona “permitida” abarcaría desde Avenida Laplace hacia el río y la zona de la reserva General San Martín, con límite en calle Lasalle al Oeste. El mismo tipo de construcciones podría levantarse en avenida Gauss.

-Estos tipos de vivienda podrían realizarse en lotes de 5000 m2 con frente de 40 metros.

-Altura 10,50 metros, pudiendo sumarse pisos -no se especifica la cantidad-, en los casos de barrancas y/o desniveles, que abundan en toda la zona.

“ES COMO QUE LA MUNICIPALIDAD HUBIERA SIDO PRIVATIZADA”

Sofía Gnappi es una de las vecinas que participa del grupo de autoconvocados. Dijo en la entrevista radial que “(los vecinos) no es que no queremos que se construya o que queremos seguir viviendo en un barrio de terrenos grandes. No es eso lo que hemos planteado. Nos hemos reunido un montón de veces con la Municipalidad, (pero) la Municipalidad hasta el día de hoy no nos da respuestas concretas, es como que la Municipalidad se hubiese privatizado y los que comandan, en realidad, no son el intendente (Martín Llaryora) o el viceintendente (Daniel Passerini), sino la Ceduc -la cámara que agrupa a los desarrollistas urbanos en Córdoba-, Roque Lentti -presidente de la Ceduc-, o el secretario de Desarrollo Urbano, Daniel Rey. Ellos deciden en favor de los desarrollistas qué quieren hacer y a los vecinos no nos dan lugar, pese a que pedimos hace muchos meses que nos convoquen a una mesa de trabajo, porque nadie mejor que los vecinos en un barrio saben que es lo que se puede y lo que no, ”.

Agregó que “ahora nos informan que, entre ellos, sin ningún tipo de participación de los vecinos, están por sacar esta normativa, que directamente legaliza todo (lo que están haciendo)”.

¿La política de una gestión a otra no ha cambiado?, preguntó Petete Martínez a Gnappi.

No sólo no ha cambiado, sino que se ha mantenido y se ha incrementado. Ahora nos anoticiamos que hay en estudio un proyecto de normativa que directamente legalizaría esto, que es la construcción en altura en la costa del río Suquía y sobre avenida Gauss. Quitaría el tope de altura que actualmente es de planta baja más dos pisos.

Gnappi también explicó que los desarrollos se hacen “en un barrio que no tiene cloacas, donde no se hizo ningún tipo de estudio previo, ni urbanístico, ni vial, ni eléctrico, ni de provisión de agua, ni de impacto ambiental. Esto es clave, porque enfrente tenemos la Reserva San Martín, está el río Suquía. Nada, no se ha hecho nada. Esto no se da sólo en Villa Belgrano, sino en la zona Noroeste de la ciudad. Todos estos countries que vemos, tan espectaculares y demás, tampoco tienen cloacas, todo va al río o colapsan nuestras napas. Nosotros estamos con una problemática grave, que es que se han subido las napas y que hay que desagotar pozos todo el tiempo”.

Otro punto que resaltó, fueron los problemas de tránsito que tiene el barrio a partir de su densificación sin estudio previo. En ese sentido, citó el caso del Sanatorio Allende: “El mismo sanatorio tiene un estacionamiento privado abajo, pero la gente deja el auto en los alrededores. Entonces, se ven los autos estacionados arriba de las veredas y a la gente que vive alrededor del Allende, se le terminó la vida de barrio”.

Por último, apuntó: “Los que venden esos edificios para promocionar sus ventas, venden verde, tranquilidad, seguridad, el barrio… (pero) son edificios de lujo, no es que se está solucionando algún problema de vivienda. Son edificios con propiedades de 400 o 500 mil dólares. El municipio, por ahí dice, el plan es densificar la ciudad, pero no es así. Primero que acá no se densifica porque estamos fuera del anillo de circunvalación. Empecemos por el centro y después sigamos hacia afuera. Segundo, que aquí es para unos pocos que pueden pagar esos valores por una vivienda. Y tercero, que lo que venden ellos es el verde, que no es un verde originario, todo ese verde que tiene hoy el barrio fue creado por los mismos vecinos en estos últimos 100 años. Estas torres lo que venden es su cercanía a la Reserva, que es puesta en riesgo por todo este caos”.

“LA RESERVA PARA SOBREVIVIR, NECESITA CONECTIVIDAD”

Moyano expresó le dijo a ENREDACCIÓN que “para que un espacio verde viva, no se puede dejar de lado el valor de la conectividad con otros espacios similares; un espacio verde que no tiene conexión con otros espacios verdes no se va sostener en el tiempo, no va a tener intercambio. Por ejemplo, las especies que no pueden reproducirse con sus pares de otros espacios ingresan en un proceso endogámico, se reproducen entre sí, son parientes, y, por lo tanto, hay un deterioro genético, que termina en regresión en el número y finalmente desaparecen del lugar. En ese sentido, el corredor biológico de la Reserva es el río Suquía, por eso es tan importante que se amplíe el territorio de la Reserva y no haya contaminación del río”.

¿Qué puede pasar si se densifica y construyen edificios y complejos en la costa del río?

Si se aprueba una ordenanza de este tipo y se hacen edificios frente a la costa del río, frente a la reserva, algunos de los efectos que vamos a ver son los siguientes: Impermeabilización del suelo (absorbe menos agua); deforestación del bosque en galería que tiene el río, con la consiguiente reducción de biodiversidad y pérdida de paisaje; contaminación con efluentes cloacales. No olvidemos que Villa Belgrano y la zona norte, no tienen cloacas. Si se construyen edificios de departamentos con muchos habitantes, dónde van a ir los efluentes: Al río. Pueden tener plantas de tratamiento, pero quién garantiza que va a controlar que estén en correcto funcionamiento, quién va a controlar el volcado de efluentes. No sabemos si el organismo encargado de esta tarea lo hace y con qué frecuencia. Hasta ahora no ha habido controles suficientes. En su momento, el country Las Delicias eliminaba sus efluentes al río, mal tratados, por distintos motivos, y eso ocurrió durante mucho tiempo. Eso se puede repetir y si se da rienda suelta, vamos a tener contaminación. Y con contaminación cloacal, el río desaparece como corredor biológico. A eso, hay que sumarle la contaminación de ruido y luz, que también afecta a las especies. Por ejemplo, la luz no les permite dormir, aumenta el estrés y modifica su desenvolvimiento.

Por la noche, en algunas calles de Villa Belgrano se ven zorros, ¿Por qué ocurre eso?

La zona siempre fue hábitat de los zorros y las urbanizaciones los han ido expulsando de sus hábitats. También hay reptiles y aves. Se está dando una urbanización muy fuerte que está desplazando especies. No tienen dónde estar y por eso viven entre nosotros. Sin embargo, es una transición hasta que desaparecen. Muchas especies que están en la Reserva San Martín se mueven por el río hacia otros lugares y otras vienen. Los terrenos que nuestra asociación quiere anexar a la Reserva San Martín comunican con la reserva natural de La Calera, que tiene 11.000 hectáreas y una gran biodiversidad. Hay individuos que llegan hasta acá, como la corzuela. Hemos tenido avistamientos de esa especie en la Reserva San Martín. La corzuela no está asentada en la Reserva, viene de La Calera. Por eso, estos individuos, a medida que crezcan las urbanizaciones y la reserva quede aislada, van a entrar en regresión por falta de contacto. Es fundamental que se tenga cuidado, porque se está avanzando sobre nuestro patrimonio natural.

[QUÉ PASA EN VILLA BELGRANO]

Villa Belgrano es un barrio residencial, ubicado al noroeste de la ciudad. Sus límites los marcan el río Suquía por el sur y el este; la avenida Recta Martinoli por el norte; y la calle Lasalle por el oeste.

En la última década, su fisonomía, contexto ambiental y estilo de vida se han transformado progresivamente con los llamados “Housing” y emprendimientos inmobiliarios, algunos de ellos denominados “de altura”, con más de dos pisos, límite establecido por la legislación vigente para esta zona. También se ha intensificado el desarrollo comercial y de servicios.

