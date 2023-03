Córdoba: La lucha de un hombre solo contra una construcción fuera de regla y la burocracia municipal

Se llama Alejandro Yanco Levstein. Tiene 59 años, es economista recibido en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y tiene una empresa de turismo. Su bisabuelo español, Fernando Molina, fue jefe de la Usina de Villa Belgrano a principios del siglo pasado. Su familia está en el barrio a partir de entonces. Desde 2021 intenta detener una obra que no tiene planos aprobados y viola la reglamentación municipal para edificar. Sin embargo, la obra que ya llegó al tercer piso, tiene más de los 10,5 metros permitidos y lo dejó sin una parte de su vista de la ciudad de Córdoba. Su odisea contra Sebastián Zanón y la burocracia municipal empezó el 26 de noviembre de 2021. Ni la nota al secretario de Planeamiento Urbano, Daniel Rey, ni las cartas documento al intendente Martín Llaryora, para que se ordene interrumpir la obra y demoler lo que se construyó por encima de los 10,5 metros, han tenido éxito hasta el momento.

“No quiero multa, quiero que demuelan el tercer piso. Es lo que corresponde. He ido por derecha, tratando de que detengan la obra cuando se podía evitar esto, y ahora quiero una respuesta de acuerdo a las normas. Acá parece que cualquiera hace lo que quiere, paga una multa y listo. No señor, a mí me cambió la vida y quiero que demuelan el tercer piso. No es culpa mía que haya llegado hasta donde llegó”, afirma.

La obra en cuestión se levanta en Evangelista Torricelli 4948, en Villa Belgrano. Levstein detalla que Zanon compró la propiedad y refaccionó la vieja casa que había en ese lote desde la década del ’70. En 2020/2021, la propiedad refaccionada se convirtió en la oficina de la empresa VESSEL S.A, dedicada al comercio exterior y posteriormente se inició la construcción denunciada por tener más de 10,5 metros de altura y tres pisos, en el terreno que colinda con la pileta de natación de Levstein.

“Amo este barrio” sigue diciendo el economista, mientras prepara un café en la mesa baja del comedor de su casa, desde donde se puede ver el estadio Kempes. Vino a vivir aquí (Fresnel 5004) en 1993, pero Villa Belgrano está presente a lo largo de toda su vida. Su abuela lo traía de vacaciones a la casa donde vivía, en Laplace y Gay Lussac, y cuenta que “después de la siesta nos íbamos a pescar al río (Suquía), que estaba a unos pocos metros. Es algo inolvidable. Por eso me quedé con este terreno de la familia y construí mi casa. Incluso, en este mismo lote mi bisabuelo tenía un rancho y vacas. Me quiero morir acá”.

Su jardín se extiende hasta el límite de una barranca desde donde se puede ver el parque del Kempes, el estadio y antes de la construcción contra la que pelea, también podía ver los jardines del Chateau Carreras. “Todas las mañanas, apenas me levantaba, me sentaba a tomar mate y disfrutaba esta vista de la ciudad”, relata. “Obvio que también tiene un valor económico: Ahora, la propiedad de este señor vale 100 mil dólares, y la mía, sin la vista, perdió 100 mil”, plantea sobre la transferencia de valor.

Levstein participó hace unos pocos días de una protesta contra los grandes emprendimientos inmobiliarios que están transformando Villa Belgrano a partir de excepciones a la ordenanza de ordenamiento territorial. Él sufre en carne propia una obra que supera la altura permitida para las construcciones en esta zona de Córdoba Capital y aunque no sea una mega obra, tiene los mismos efectos al modificar su proyecto de vida.

Según la normativa vigente, la altura máxima es de 10,5 metros desde el nivel de la línea municipal (la vereda) o planta baja más dos pisos, con un factor de ocupación del suelo del 60% (superficie que se puede construir en un terreno).

Después de su largo trajinar en el CPC Argüello y la Municipalidad de Córdoba, sólo ha cosechado como respuesta una cámara con vista de 360° que lo vigila las 24 horas, los 365 del año. La cámara puede ver el dormitorio, el comedor, la cocina y la biblioteca de su propiedad, además de todo el jardín. Sobre este punto ya presentó una denuncia penal.

A ello, se agrega que Zanón lo amenazó de muerte. “Más vale que no te encuentre en la calle porque no me hago cargo”, le dijo luego de una discusión sobre la obra. El hecho ocurrió el 24 de marzo de 2022 y también fue denunciado ante la Justicia.

LA HISTORIA

Administrativamente, la obra fue inspeccionada varias veces a partir de la denuncia de noviembre de 2021, incluso se ordenó la paralización de los trabajos y la presentación de la documentación, pero la directiva nunca fue cumplida por Zanón. Luego, se la clausuró una vez y se la intentó clausurar una segunda, pero Zanon, según contó Levstein, “sacó corriendo e insultó a una empleada del CPC de Argüello. Siempre siguieron trabajando, nunca respetaron ninguna orden”.

Llamativamente, al llegar la documentación al Palacio Municipal, en diciembre de 2021, no hubo más inspecciones ni acciones municipales. En ese sentido, Levstein elevó un reclamo al secretario de Planeamiento Urbano, Daniel Rey, y dos pedidos de intervención vía cartas documento al propio intendente Llaryora. La respuesta ha sido el silencio y, por supuesto, a la par, el avance de la obra, que ya se encuentra techada.

En la última nota al director del CPC Argüello, Tomás Grunhaut, detallando todas las presentaciones efectuadas, fechada el 22 de diciembre de 2021, Levstein pide la remisión del expediente al Departamento Ejecutivo. Señala: “(…) Dado el incumplimiento de paralización y clausura sin más acción por parte de Obras Privadas del CPC Argüello y en atención al item 1.3.9 del Código de Edificación, Paralización y Clausura de la Obra, solicito al CPC Argüello, bajo su dirección, remita antecedentes y todo el expediente del caso al Departamento Ejecutivo con carácter de urgencia, a fin de resolver las acciones pertinentes, incluyendo demolición de la obra, al menos de los 12 metros colindantes con mi casa, pues dado que sólo se permite construir PB, 1° y 2° piso, es insalvable la construcción sobre dicho nivel”.

Mientras que en una carta documento remitida a Llaryora, el 7 de abril de 2022, referida al expediente N°482-026432/2021, afirma: “(…) Vengo a ratificar todas mis anteriores presentaciones vinculadas a la obra de construcción que se está llevando a cabo en el terreno sito en calle Evangelista Torricelli 4948 de barrio Villa Belgrano de esta ciudad, que estaría a cargo de la firma VESSEL S.A y o del Fideicomiso LUCSAN, ambos con domicilio en la citada propiedad. (…) En relación al punto, pongo en conocimiento que la referida obra, colindante con mi casa particular, fue clausurada sucesivamente por agentes municipales dependientes del CPC Argüello, pese a lo cual, los obreros siguen trabajando clandestinamente. A todo efecto, hago presente que la obra no cuenta con planos aprobados, y que las eventuales presentaciones efectuadas por la constructora y/o los propietarios responsables bajo ningún aspecto pueden violentar los límites impuestos por la Ordenanza 12483/15”.

Agrega más adelante que “(…) sobre esta base, es evidente que la obra en cuestión está en infracción a la normativa referenciada, por cuanto cuenta con planta baja y tres pisos, o sea un piso más que los permitidos, y que concluido el tercer piso se superará con creces la altura máxima autorizada, que se vería totalmente desbordada si además se agregan los tanques de agua sobre su techo”.

Demanda al intendente que “se abstenga de aprobar cualquier plano que contraríe la ordenanza vigente” y reclama que proceda “a una nueva clausura de la obra, remitiendo los antecedentes al Juzgado de Faltas y/o formule la pertinente denuncia penal por desobediencia”.

Repite una segunda carta documento el 21 de octubre de 2022. Allí pide que se “intime a la constructora a que se abstenga de concluir el tercer piso actualmente en construcción y que proceda a la destrucción por su cuenta y orden de lo ya construido en ese nivel (tercer piso)”.

La obra siguió avanzando. El 2 de noviembre de 2022, presentó una nota dirigida a Rey, donde reclama lo mismo, atendiendo a la inminencia del techado de la obra. Fundamenta la solicitud diciendo que “a la fecha no se ha tomado ninguna medida preventiva y/o represiva en relación al avance de una obra colindante a mi casa, que sigue avanzando a paso firme en la construcción del tercer piso, en flagrante violación a la ordenanza vigente, pese a las numerosas y sucesivas presentaciones que he efectuado personalmente y por vía cartular, tanto en el Palacio Municipal como en el CPC Argüello”.

EL ANTES