Avanza el “narco” liberalismo sionista

A mi juicio, lo más difícil es darle un nombre a la experiencia política que se está viviendo en Argentina. Porque el verso del anarco-capitalismo ya no convence ni a sus propios equipos y mucho menos a los miles de votantes decepcionados de haber apoyado un mamarracho monumental. O sea, nada más que un sello que no dice nada, gestado con mucha astucia, para convencer a 14.476.462 de ciudadanos argentinos de que La Libertad No Avanza para destrozar todo lo bueno que tiene este país. A mano alzada, pretende avasallar nuestra memoria, el futuro y todas las razones que hicieron de Argentina lo que es en el presente. Una Argentina culta que peligra quedar sin universidades, sin presupuesto educativo, sin enfermos terminales, sin viejos (palabra digna que refiere a todo aquello que ha cumplido su ciclo y va por más), sin científicos, sin moneda ni maestros, artistas, artesanos, periodistas, músicos, jueces probos, pescadores, sin bosques, sin agua limpia, sin ríos, sin subsuelo, sin espacio aéreo, sin sueldos dignos, sin derechos. Como dijo el presidente Biden, “a cambio de nada”.

Hay que ser insano o delincuente serial para ejercer tanta maldad, o bien, se trata de un plan meticulosamente pensado y organizado en provecho del llamado “círculo rojo” en perjuicio de toda América Latina, porque ese círculo está copado en todos los países por los cipayos conchabados por los grandes grupos económicos mundiales con Black Rock a la cabeza. Argentina es un país con una acendrada vocación pacifista que les salva la vida a esos cipayos, otra cosa hubiera sido si hubiesen vivido en Argelia o en la India o en Vietnam, en la misma Francia o Irlanda a mediados del siglo pasado. El castigo para los cipayos nuestros será quedar en la Historia como eso que fueron, pero además deberían tener el castigo que merecieron y no tuvieron los responsables de los planes económicos que gestaron todas las dictaduras habidas en el país. Como siempre, los resultados de la CONADEP permitieron señalar y juzgar a la mano de obra de los sicarios asesinos que fueron condenados, pero no alcanzaron a los verdaderos responsables de esas calamidades, a los ideólogos que curiosamente en todas las dictaduras pertenecieron a las mismas familias.

LA HISTORIA NOS ENSEÑA

No debería ocurrir lo mismo ahora. Es indispensable que por fin se constituya la hermana mayor de la CONADEP cuya denominación debería ser CONADEI (Comisión Nacional para la Investigación de la Deuda Externa ilegítima) que identifique a los responsables, para que la Justicia los condene civilmente a que se pague esa deuda (porque sí o sí debe pagarse) con sus propios bienes, los que tienen en este territorio o en cualquier lugar del mundo. Pero además, a la pena por traición a la Patria agravada por asociación ilícita, abandono de personas e incumplimiento de los deberes de funcionario público, pena que, además de cumplirlas en prisión en celdas comunes (o sea, sin privilegios), se les imponga trabajos comunitarios según los saberes personales de cada uno, con el debido adiestramiento en limpieza de los baños públicos, en cocinar para miles de personas, construir viviendas, puentes, carreteras, tareas por las que deberán cobrar un salario que se les entregue a sus familiares, para que sus hijos y nietos no mueran de hambre o desnutrición.

Algo se hizo mal si la mayoría de estos cipayos estudiaron en las Universidades públicas junto a millones de profesionales respetables y respetados en todo el mundo por el nivel de sus conocimientos. Algo se hizo mal, sin duda. Habrá que revisar los planes de estudio y corregir todo lo que sirvió para anular el sentido de solidaridad que deben tener los seres humanos que viven en sociedad. Habrá que modificar también los criterios para la selección de jueces y funcionarios, que deberían ser egresados de una carrera especial en las Facultades de Derecho en las que aprendan no solo las trampas de la ley, que los abogados conocen muy bien. Una carrera con un programa diseñado sobre temas fundamentales, como DD.HH., el respeto a la Constitución Nacional y los tratados internacionales, Historia, Geografía, equidad de géneros, derechos de las comunidades indígenas, de los inmigrantes, y que hagan una “pasantía” por todos los otros cargos menores donde se aprende lo que hay que aplicar en las sentencias. Y que conozcan los barrios, la gente de los barrios pobres antes o después de los banquetes a los que están acostumbrados. ¿Alguien recuerda qué pasó con la investigación contra los jueces que en octubre de 2022 viajaron a Lago Escondido, invitados por Joe Lewis, con todo pago? No pasó nada. El juez de la causa, Sebastián Ramos, ordenó el archivo de las actuaciones contra Julián Daniel Ercolini, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola, Pablo Gabriel Cayssials, el procurador porteño Juan Bautista Mahiques y el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. Sostuvo que no existían indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permitiera dar apoyatura a dicha hipótesis y, por el contrario, se trataba de acciones que debían quedar exclusivamente reservadas al ámbito de privacidad de los individuos. El juez consideró que avanzar con esta investigación sería una “excursión de pesca”, un término jurídico que alude a cuando se avanza en una investigación con mero carácter especulativo, para ver “si se encuentra algo”, lo que está prohibido por ley. La llamada Doctrina Barra, pergeñada en los 90 del siglo pasado basada en un fallo de la Corte norteamericana, consagró la inmunidad de la que gozan los miembros del gobierno y de la CSJN, que les permite destruir con impunidad lo que laboriosamente ha construido el pueblo argentino en 40 años de democracia. Hay que cambiar esa doctrina por una que, todo lo contrario, establezca la responsabilidad de los funcionarios y la obligación de rendir cuentas de sus actos al finalizar sus mandatos, como debían hacer los funcionarios de la Corona en ultramar.

LA GLORIA NO ES PARA CUALQUIERA

También, hay que reconstruir el imaginario nacional restituyendo en su lugar a los verdaderos héroes de la Patria, donde no deberían estar ni Roca ni Menem, por razones obvias. Sí San Martín, Belgrano, Moreno y nuestras mujeres heroicas: Macacha Güemes, Eva, Juana Azurduy, la Madre de la Patria. Acaso pueda interpretarse como una muestra de fobia de Karina Milei al desvirtuar el sentido del salón de las mujeres de la casa rosada. Primero se quitaron los cuadros y se colocaron planchas de cartón para tapar los vidrios, después se colocó un vinilo esmerilado. Luego se instalaron allí varias computadoras para los responsables del área digital del Gobierno, comandados por un tal Iñaki Gutiérrez, quien maneja la cuenta de la red social Tik Tok del Presidente.

Hay una labor enorme por hacer para dar vuelta todo lo que están poniendo patas para arriba estos desalmados. Para terminar, quiero dejar claro lo de “narco” liberalismo sionista. Lo de liberalismo y sionista es evidente, lo de “narco” merece una explicación: ¿qué función cumple el Estudio jurídico de Mariano Cúneo Libarona con la administración de los bienes de la viuda de Pablo Escobar? ¿Por qué aparece en la defensa de causas contrarias al interés nacional en la ciudad de Rosario? Esto quedó demostrado cuando el juzgado federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay ordenó la elevación a juicio de una de las maniobras más grandes y con mayor cantidad de pruebas de la historia judicial referida a la sobrefacturación de importaciones, triangulación del dinero y posterior reingreso de los fondos en el circuito financiero. Se trata de un caso que contó con la colaboración en el intercambio de información con Estados Unidos, que envió informes reservados relativos a NRG Argentina SA, sus accionistas y empresas relacionadas. En total, se “inflaron” 24 importaciones de maquinaria pesada destinadas a operar en Vaca Muerta. En realidad, el objetivo era hacerse con dólares del BCRA al tipo de cambio oficial para sacarlos al exterior, donde se desviaron unos u$s 92.339.778 que terminaron liquidados mediante instrumentos financieros, aprovechando la brecha cambiaria. Fue un caso icónico en el que se comprobaron todos los extremos de las maniobras que, mediante sobrefacturación de bienes importados, obtenían dólares oficiales y, además, lograban una ganancia a través de un “rulo” en el sistema financiero. La Aduana, durante la gestión de Guillermo Michel presentó múltiples denuncias penales por al menos u$s 3 mil millones en operatorias irregulares descubiertas a través de la división Máquinas de Valoración de Aduana.

El dato sorpresivo fue que dos de los principales imputados elevados a juicio cambiaron ahora de abogados. Removieron a los especialistas en temas aduaneros que actuaron durante la instrucción y presentaron como defensores, ¡oh!, al estudio Cúneo Libarona, actualmente conducido por los hermanos del actual ministro de Justicia, Mariano. Ese dato es escandaloso y alienta polémica no sólo por las relaciones que establece el ministro con el aparato judicial, sino porque existen en curso medidas como embargos de dinero en el exterior que requieren la cooperación internacional que se canaliza, ¡oh!, a través de la cartera de Justicia. Todo está tejido a la medida de estos delincuentes contra quienes habrá que poner nuestro esfuerzo para que se cumpla siempre el NUNCA MÁS: ahora, para frenar esta devastación que, de no existir, nos permitiría, tranquilamente, pagar la deuda externa. La del FMI y la de los fondos buitres. Y si no lo hiciéramos, que Dios y la Patria nos lo demanden.

* Fernando López es escritor y abogado. Fue juez de instrucción y juez de control en la justicia provincial de San Francisco. Lleva publicadas varias novelas y desde 2014 organiza el Encuentro Internacional de Literatura Negra y Policial “Córdoba Mata”.

