María Beatriz Valencia: “El proyecto para Villa Belgrano es descontextualizado, mentiroso y sin información”

“El proyecto de ordenanza para el barrio de Villa Belgrano es descontextualizado y aparte mentiroso y sin información. Ingresa como un proyecto de tres concejales (Marcos Vázquez, Pedro Altamira, y Pablo Ovejeros), cuando todos sabemos que es un proyecto que se está trabajando de la Secretaría de Desarrollo Urbano desde hace tiempo. ¿Por qué entra como un proyecto de los concejales? ¿Vázquez, Altamira y Ovejero preguntaron y escribieron esa hoja? No, sabemos que no es así. Aparte, cuando uno lee un proyecto de ordenanza, se basa en los fundamentos, y allí, los concejales dicen que todos los daños producidos en Villa Belgrano son por la ordenanza 12399 y meten una modificación para la 8256 (de Ordenamiento Territorial). No se entiende”. La arquitecta, urbanista e integrante de la Red Nuestra Córdoba, la magister María Beatriz Valencia, analizó dos nuevos proyectos de ordenanza que impulsa la Municipalidad de Córdoba para intervenir en el ordenamiento territorial de la Capital provincial. Esto es, qué se puede construir y dónde.

Una de las iniciativas avanza permitiendo la construcción de viviendas colectivas (departamentos) en Villa Belgrano y sobre el río Suquía; y la otra le da “superpoderes” al Ejecutivo municipal para crear Áreas de Promoción Urbana.

Durante la entrevista con ENREDACCIÓN, Valencia reclamó un plan de ciudad, consideró que no se puede plantear un proyecto para un solo barrio cuando la ciudad tiene más de 560, y apuntó que es “gravísimo” que se le den facultades extraordinarias al intendente para definir nuevas áreas de promoción urbana: Para mí es equiparable a la de convenios urbanísticos. En cualquier lugar se va a poder hacer cualquier cosa porque el Ejecutivo va a decidir qué”.

¿Qué opinión tenés de la presentación del nuevo proyecto de ordenanza para modificar el ordenamiento territorial de Villa Belgrano?

No se puede analizar un hecho como es la presentación de una ordenanza si no nos ubicamos en un proceso y en un contexto. Una cosa era que el 11 de julio le dijeran a los vecinos (en el centro vecinal de Villa Belgrano) que al día siguiente entraba el proyecto de ordenanza y los vecinos iban a poder debatirlo en el Concejo Deliberante y otra cosa es hoy. Hay que recordar que el 11 de septiembre el contexto cambió, el centro vecinal presentó un amparo ambiental en contra de la Municipalidad de Córdoba. El conflicto se judicializó, no es lo mismo sentarse a conversar ahora que haberse sentado el 12 de julio. Yo creo que es extemporánea la presentación de este proyecto de ordenanza y no corresponde el debate.

También intervino la Ceduc (Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba), manifestando sus puntos de vista ante la opinión pública. ¿Qué significado tiene este planteamiento en la aparición de la ordenanza?

La Ceduc también puso este tema en la agenda de la opinión pública, como si fuera una controversia entre pares, vecinos versus desarrollistas. Con la idea de “los vecinos atrasan, los desarrollistas, hacen progresar”. La verdad es que el gobierno municipal es el principal responsable y tiene que ejercer la función pública del ordenamiento territorial y el cuidado del ambiente. Por supuesto, está totalmente ausente. Los vecinos, la ciudadanía, como lo expresó en distintos medios, sabe que la exigencia es al gobierno municipal, que son nuestros representantes, no es una controversia con los desarrollistas, de ninguna manera. El amparo ambiental que presentaron los vecinos de Villa Belgrano no es contra los desarrollistas, sino que le exige a la Municipalidad que proteja el ambiente cuando determina estas cuestiones referidas al ordenamiento territorial y el ambiente. Entonces, ahora, como respuesta a la exigencia de la ciudadanía, lo que hace el Estado municipal es presentar dos proyectos de ordenanza. Uno es este proyecto de ordenanza tardío, sobre Villa Belgrano. Pero hay otro proyecto, que es muchísimo más grave, que habilita al Ejecutivo municipal a decidir discrecionalmente la definición de áreas de promoción urbana. Esto es gravísimo. Cuando los vecinos reclaman transparencia y decisiones participativas, ni siquiera van a ser representativas. Hay un proyecto donde los concejales le dicen al intendente: Decida Usted. Y el Ejecutivo cómo lo va a decidir; seguramente a puertas cerradas, como viene decidiendo todo. Recordemos que las áreas de promoción urbana que están vigentes han sido aprobadas por ordenanza y más allá de lo que podamos decir de la vigencia de la cláusula de gobernabilidad -la mayoría automática para el partido político que gana la elección-, pasaron por el Concejo Deliberante, ya que es una atribución de ese cuerpo deliberativo otorgada por la Carta Orgánica municipal. Es gravísimo ese proyecto de ordenanza.

Vos señalás que un proyecto le da Superpoderes al intendente y el otro, sobre Villa Belgrano, es una iniciativa descontextualizada, ¿Por qué?

Descontextualizado y, aparte, mentiroso y sin información. Ingresa como un proyecto de tres concejales (Marcos Vázquez, Pedro Altamira, y Pablo Ovejeros), cuando todos sabemos que es un proyecto que se está trabajando de la Secretaría de Desarrollo Urbano desde hace tiempo. ¿Por qué entra como un proyecto de los concejales? ¿Vázquez, Altamira y Ovejero preguntaron y escribieron esa hoja? No, sabemos que no es así. Aparte, cuando uno lee un proyecto de ordenanza, se basa en los fundamentos, y allí, los concejales dicen que todos los daños producidos en Villa Belgrano son por la ordenanza 12399 y meten una modificación para la 8256. No se entiende. Dice también, en los fundamentos, que está en marcha un proceso de estudio urbano-territoriales para comprender la realidad y adecuar los marcos normativos a esa nueva situación. Sin embargo, señala que se está en el medio de un proceso de estudio que no se ha terminado, porque dice eso, y en ese marco, sale el proyecto de ordenanza. Aparte, pretender convocar a los vecinos a debatir este proyecto de ordenanza que no está acompañado de ningún fundamento técnico, diagnóstico, relevamiento, de ningún informe técnico de las áreas de planeamiento ni de ambiente, infraestructura, redes, nada. Es una falta de respeto hacia los vecinos y hacia otros especialistas que pudiéramos participar en el debate. Los debates se dan en base a información cierta. ¿Qué vamos a debatir? Si es mejor el FOS 25 o el FOS 42, no. A mí me tienen que decir por qué toman estas decisiones y hacen estas propuestas.

¿Cómo se debe encarar un proyecto de estas características?

En primer lugar, tiene que haber un diagnóstico exacto de la realidad. Si vos me decís que vas a adaptar los marcos jurídicos a la realidad, primero hay que saber cuál es la realidad. Cuál es la realidad de las dinámicas que fueron sucediendo y cuál es la realidad del territorio que me va a permitir soportar estas nuevas propuestas que yo voy a hacer. Y ahí, hoy, año 2023, un estudio interdisciplinario, esto no es una manchita sobre un planito. Otra cosa más amplia: ¿Vamos a ir definiendo la ciudad por barrios? ¿Es válido hacer una modificación de ordenanza barrio por barrio? Más de 560 barrios tiene esta ciudad de Córdoba. ¿No vamos a hacer nunca un plan urbano que nos dé un marco para poder después definir si cada uno de esos barrios se condice con una estructura de ciudad? ¿No vamos a tener nunca un plan integral? Todas las gestiones que asumen dicen que el problema es que acá no hay un plan y, entonces, terminan la gestión y tampoco hay un plan. Esta ordenanza es un puntito en un mar de problemas. Por eso, analizar si el FOS es más chico o más grande es muy relativo. Primero hay que pensar estas otras cuestiones en una escala más integral, es fundamental, estamos hablando que Villa Belgrano está con el río Suquía. El río es un eje estructurante de la ciudad, no solo estructurante en lo formal y urbanístico, sino que es un eje de vida. Entonces, ¿Vamos a ir haciendo parche por parche con todos los barrios que están a la vera del río? ¿Eso no va a tener ningún impacto en el barrio que está más abajo o el que está más arriba? Cómo vamos a planificar una ciudad así, por partes.

-Vos decís que esto es un parche, ahora, el parche tiene la forma de un proyecto. ¿Entonces, por qué crees que el Ejecutivo presentó este proyecto para reglamentar la construcción en un barrio?

Porque surge de un conflicto vecinal y en el medio de una oportunidad de negocios. Ahora, la realidad no es muy distinta de Argüello, vos cruzas la avenida Recta Martinoli y vas a tener otro patrón y el mismo problema que hay en Villa Belgrano, por ejemplo. Ya en la Junta de Participación Vecinal de 2021, uno de los cinco principales problemas priorizados por las organizaciones sociales y los centros vecinales de la zona del CPC de Argüello fue estos impactos en la calidad de vida de los barrios, provocados por las excepciones dadas a los desarrollistas inmobiliarios. Desde Urca hasta Villa Warcalde. No es un problema de un barrio, porque los vamos a seccionar y los vamos a condenar a los vecinos del otro lado de la calle que sigan teniendo el mismo problema. Es imprescindible una mirada estructural y previa a la definición de los barrios.

VILLA BELGRANO

¿Al margen de la visión estructural, qué plantea el proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo?

Si vamos a la letra de la ordenanza, pone un solo patrón a todo el barrio (Zona F5), permitiendo una vivienda colectiva solamente sobre el río. Ensañado sobre el río. Vivienda colectiva, que es supuestamente la mayor densificación, puesta sobre el río. Cuando los urbanistas hablan de densificar, dicen que hay que densificar corredores en función de la infraestructura, el tránsito, la red vial, el transporte urbano, y acá vamos a densificar el corredor del río. El corredor del río es un corredor natural, no tiene un sentido funcional de la estructura gris de la ciudad, es infraestructura verde. ¿Cuál es el sentido de densificar el río? Maximizar la ganancia del que venda, porque uno de los atributos de la venta es el paisaje, el aire, el río. Ahora, cuando eso colapse no solo se van a ver perjudicados los vecinos que habitan el barrio, sino también los que compraron. Cuando la cloaca colapse el río, cuando la vida de la reserva y el río se reduzca, cuando los árboles empiecen a morir, el que compró ahí se va a quedar con ese paisaje muerto. Y el que vendió, ya lo vendió y se quedó con la plata.

La iniciativa parece poner en riesgo la única fábrica de servicios ambientales que tiene la ciudad, que a la vez está conectada con las Sierras Chicas, ¿Es sólo el problema de un barrio o también de la ciudad?

Implica poner en riesgo el pulmón que es la reserva San Martín junto con el río y es poner en riesgo todo el río. Con la excusa de que reducen la posibilidad de hacer vivienda colectiva en el interior del barrio y sólo lo dejan en el río, es la muestra de que no tienen ninguna consideración ambiental.

¿El proyecto tiene en cuenta los ODS planteados por Naciones Unidas?

No. Ellos ven que el río es un corredor, que es una rayita verde en un plano. Entonces, para ellos es un corredor. Que te expliquen los biólogos que clase de corredor es el río y cómo te lo daña este tipo de normativa.

En el resto del barrio se siguen permitiendo las viviendas individuales agrupadas. ¿Qué significa, que continúa el desarrollo inmobiliario que se ve en la actualidad, con la construcción de housing y complejos cerrados que han reducido la calidad de vida del barrio?

Sí. Se va a densificar mediante viviendas individuales agrupadas. Eso va a suceder. Si bien, las viviendas colectivas se restringen a determinados tamaños de parcela que tengan fondo al río, en todo el resto del barrio si la parcela tiene más de 2500 metros cuadrados pueden meter viviendas agrupadas. También hay cuestiones que están poco especificadas ahí, sobre qué va a pasar con las viviendas individuales y los complejos comerciales. Porque hay un punto donde se aumenta mucho el factor de ocupación del suelo. Deberían proveer una “modelización” de la capacidad constructiva máxima que tenemos hoy con la ordenanza vigente y la capacidad constructiva máxima que se otorga con esta nueva ordenanza. Para cuando me digan esta ordenanza es mejor que antes, muestren los datos.

Deberían proveer una “modelización” de la capacidad constructiva máxima que tenemos hoy con la ordenanza vigente y la capacidad constructiva máxima que se otorga con esta nueva ordenanza. Para cuando me digan esta ordenanza es mejor que antes, muestren los datos.

PARTICIPACIÓN CERO

¿Cómo calificas los procesos de consulta que hubo hasta el momento, se los puede denominar proceso de participación vecinal? ¿Cómo es un proceso de participación típico?

No creo que haya habido proceso de participación, ha habido invitaciones puntuales a determinadas personas para participar de alguna reunión, muy restringida, con muy poca información. Insisto, no se puede conversar si no hay información. Y si no hay información no puede haber participación tampoco, porque las personas desinformadas no pueden debatir, no tienen los datos necesarios. No ha habido participación por más que se quiera simular que en esa reunión han dejado participar a los vecinos. No es real, no es participación efectiva. Creo, que como la mirada debería ser más estructural uno debería poder tomar porciones de territorio mayores. Definir, en primer lugar, los ejes estructurantes de la ciudad, una visión de ciudad, pero la verdad que no tenemos nada. En Córdoba no tenemos nada, no sabemos más que la mencionada mancha urbana, no hay definiciones en el sentido de un plan. Lo primero debería ser un gran acuerdo en ese sentido para luego poder avanzar en porciones territoriales. Los CPC que son una institucionalidad real y las Juntas de Participación Vecinal son porciones territoriales intermedias que bien podrían ser modo de discusión del ordenamiento territorial de esas porciones. El proceso de planificación es un proceso multiescala y multiactoral y así es como debe encararse. Lo primero que se debe pensar de esto es sostener este proceso de participación para asegurar que participen todos, no que venga la Ceduc y me diga, nosotros vamos a hacer un consejo de planificación y vamos a invitar a todos los que nos parezcan a nosotros. Eso es un espacio privado, no público, y con sus intereses particulares. Entonces, el Estado debe liderar un proceso participativo que garantice que participen todos, la ciudadanía, la Ceduc, los académicos y el que sea para cada tema específico. La ciudad, como todo sistema complejo, requiere está mirada múltiple y con multiescala y multidimensión.

CON PLAN O SIN PLAN

¿Crees que estos dos proyectos muestran un plan de ciudad?

En términos institucionales no existe un plan de ciudad. Que tengan planificado planificar parte a parte, según intereses que no conocemos, eso también sería un plan, pero no es un plan oficial. Hoy no tenemos un plan de ciudad, nosotros tenemos que encarar el trabajo para elaborar un plan de ordenamiento territorial y participativo, ojalá metropolitano, que nos permita en un futuro no muy lejano, conformar un código urbanístico, con ordenanzas solidas y que nos den ese marco jurídico, que guíe el desarrollo urbano. Espero, que ahora que hay una nueva gestión que tiene que presentar un plan de metas, una de las metas sea esa.

¿Consideras entonces que la ordenanza que entrega superpoderes va en sentido contrario a tener un plan de ciudad elaborado en base a un proceso participativo?

Para mí es equiparable a la de convenios urbanísticos. En cualquier lugar se va a poder hacer cualquier cosa porque el Ejecutivo va a decidir qué. ¿Cómo va a decidir el Ejecutivo qué área va a promover? En primer lugar, qué quiere decir promover. Suena cercano a la promoción de la industria inmobiliaria que pide la Ceduc y que el intendente electo Daniel Passerini dijo que estaba de acuerdo, que es promover la inversión privada inmobiliaria para el desarrollo como si fuera una industria más. Ahora, las zonas de promoción urbana que es lo que van a promover, la inversión o el mejoramiento de la ciudad. ¿Cómo se van a decidir? Si se van a decidir igual que la ordenanza de Villa Belgrano que no tiene ninguna fundamentación técnica, la gente va a sospechar que hay otros intereses que guían esas definiciones.

QUÉ PASA EN VILLA BELGRANO

Villa Belgrano es un barrio residencial, ubicado al noroeste de la ciudad. Sus límites los marcan el río Suquía por el sur y el este; la avenida Recta Martinoli por el norte; y la calle Lasalle por el oeste.

En la última década, su fisonomía, contexto ambiental y estilo de vida se han transformado progresivamente con los llamados “Housing” y emprendimientos inmobiliarios, algunos de ellos denominados “de altura”, con más de dos pisos, límite establecido para esta zona. También se ha intensificado el desarrollo comercial y de servicios.

—

