En zona contigua a la Reserva San Martín: Denuncian desmonte para construir polémica obra vial

La Asociación de Amigos de la Reserva San Martín (AARSM), en Córdoba Capital, denunció que se iniciaron tareas de desmonte en cercanías del puente Los Carolinos, en una zona contigua ubicada al oeste del área protegida. Las tareas, según los testimonios recogidos por los vecinos, son impulsadas por el Gobierno de la Provincia para iniciar la primera etapa de la obra que conecta Valle Escondido con la Avenida Recta Martinoli, en Argüello.

Adriana Moyano, de la AARSM, explicó a este medio que “primero vinieron con teodolitos para marcar la obra. Más tarde pusieron estacas y luego trajeron desmalezadoras y motosierras e hicieron la picada para alambrar. Todo lo hicieron subrepticiamente. Ahora nos encontramos con la topadora”.

“Según nos dijo la gente que estaba trabajando allí, las tareas son para hacer la Costanera”, detalló Moyano.

La obra a la que se refiere Moyano es la ampliación de la Costanera al Noroeste. El proyecto consta de tres etapas. En la primera se extenderán 625 metros de la avenida República de China, desde Valle Escondido hasta el río Suquía. Este tramo es el que corre bordeando el límite oeste de la reserva.

Se agrega la prolongación de 1.068 metros de la Costanera al sur del río Suquía, entre avenida República de China y la calle San Cayetano (puente Los Carolinos). La calzada prevista tendrá siete metros de ancho y será de doble mano.

Posteriormente, en la segunda etapa, se construirán 500 metros en la Costanera al norte del río, entre Viracocha y Pablo Buitrago. Esta vía también tendrá siete metros de ancho, pero sólo se podrá circular de oeste a este.

A su vez, sobre Buitrago se construirá un puente para dar continuidad a la avenida República de China. La obra tendrá 100 metros de largo y 12,3 de ancho y será de doble mano.

En la tercera etapa se prevé la duplicación de las calzadas de la avenida República de China y de la Costanera sur y norte, además de extender esta última hasta el puente de Los Carolinos.

Moyano planteó que “resulta increíble la biodiversidad que tiene la Reserva a sólo 8 kilómetros del centro de la ciudad, pero más increíble es que se la ponga en riesgo para beneficio de los autos y el negocio inmobiliario”.

Moyano recordó que el terreno donde comenzó el desmonte tiene una superficie de 51 hectáreas y fue propuesto por la AARSM, otras ONGs y centros vecinales de la zona para ampliar la propia Reserva. La iniciativa fue presentada en el Concejo Deliberante en 2021, pero hasta el momento fue “cajoneada” por los ediles del oficialismo.

Dice Moyano que “a la deforestación se le suma el alto tránsito y el desarrollo inmobiliario, comercial y de servicios que se producirá como consecuencia de la conexión vial. Va a desaparecer el espacio verde de 51 hectáreas para el beneficio de unos pocos”.

Señala, además, que esa secuencia (deforestación, obra vial, alto tránsito, y desarrollo inmobiliario, comercial y de servicios) va a tener un fuerte impacto sobre la propia Reserva, ya que la zona que se interviene -que coincide con las 51 hectáreas colindantes con el territorio protegido- es “un corredor biológico que posee bosque nativo y tres lagunas naturales”.

Agrega que “lo que se planea hacer, al eliminar este espacio verde, corta la conexión de la Reserva San Martin con la reserva natural de La Calera. Estas 51 hectáreas son un corredor biológico de las especies. Una reserva que no tenga corredores biológicos -caminos que la conecten con otros espacios silvestres- entra en regresión y sus poblaciones se pierden. Lo que se va a hacer con esta obra es aislar la Reserva, vamos a destruirla en unas décadas y va a dejar de ofrecer los servicios ambientales actuales por perdida de diversidad”.

Por último, expresó que el intendente Martín Llaryora y el viceintendente Daniel Passerini recibieron en su momento “nuestros reclamos y propuestas. El intendente nos dijo que ‘no vamos a hacer nada que los vecinos no quieran’, pero ahora están haciendo. La provincia no nos recibió, no nos contestó nunca nada y ahora arremete con la obra. La Municipalidad sí nos recibió, pero no hace nada. La verdad que parece una práctica para ganar tiempo. No queremos más promesas, queremos compromisos por escrito. De palabras nos hartaron”.

La Reserva Natural Urbana San Martín fue creada en 2009. Anteriormente era el Parque San Martín. Está ubicada en el noroeste de la ciudad de Córdoba y tiene una superficie de 114 hectáreas enmarcadas por el Río Suquía y el Canal Maestro Sur.

Es la única área protegida de la ciudad. Su valor biológico está dado porque corresponde a una zona de transición entre dos ecorregiones: El Espinal y el Chaco Serrano.

Dentro de ese pequeño territorio lleno de vida, hay bosque nativo y es el hábitat, entre otros, de 17 especies de reptiles; 6 de anfibios; 9 de mamíferos; y 177 de aves. También habitan el río Suquía, 14 especies de peces, 12 son autóctonas y 2 introducidas.