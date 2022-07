Absolvieron a Macarrón y el crimen de Nora Dalmasso sigue impune

El crimen de Nora Dalmasso sigue impune. La Justicia cordobesa absolvió este martes 5 de julio, en un juicio por jurados, al médico traumatólogo, Marcelo Macarrón, que estaba acusado de instigar el asesinato de su esposa, en un hecho ocurrido en la madrugada del 25 de noviembre de 2006. En un final que se veía venir, el fiscal Julio Rivero descartó la acusación del fiscal instructor y afirmó que “no puedo acusar por acusar”.

Luego de una breve deliberación, el jurado popular integrado por 12 ciudadanos declaró por unanimidad la absolución del viudo, tal como lo había solicitado por la mañana tanto el fiscal del juicio Julio Rivero como el abogado defensor Marcelo Brito, quienes cuestionaron duramente en sus respectivos alegatos la instrucción del caso.

Tras conocer la decisión del tribunal técnico de Río Cuarto, Macarrón se abrazó emocionado a sus hijos Valentina y Facundo, quienes lo acompañaron desde temprano dentro de la sala de audiencias al igual que su cuñado Juan Dalmasso, hermano de Nora, la esposa y el hijo.

Pasadas las 17 y luego de poco más de una hora de deliberación, la Secretaría del Tribunal dio lectura a la parte resolutiva de la sentencia.

“El tribunal integrado con jurados populares y por unanimidad resuelve absolver a Marcelo Macarrón por el hecho que le atribuyó el requerimiento de citación a juicio, tipificado como homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal”, dice la resolución.

El tribunal también resolvió “reconocer a la señora Nora Raquel Dalmasso como víctima de violencia de género, de acuerdos a las legislaciones y convenciones internacionales”, y ordenó poner a disposición del Ministerio Público Fiscal la presente causa, además de las actuaciones y la totalidad de los elementos secuestrados, a los efectos de la prosecución de una nueva investigación penal preparatoria.

Los camaristas también fijaron el 5 de agosto a las 11 para la lectura de los fundamentos de la sentencia.

Rivero había pedido la absolución del traumatólogo en un alegato en el que cuestionó la investigación realizada. “Si la policía judicial hubiese intervenido desde el primer momento, este caso ya se habría estado esclarecido. (…) La orfandad (de pruebas es) por falta de conocimientos, de profesionalidad y también en muchos casos por falta de elementos para realizar el trabajo, como en el caso de los peritajes en el escenario el asesinato”, dijo el controvertido funcionario judicial.

Su alegato se extendió durante casi tres horas. Fue sobre el cierre del mismo que afirmó: “No puedo acusar por acusar. No puedo sostener que la mató un sicario no solo porque no existe prueba de eso sino porque hay pruebas de que la víctima tuvo sexo consentido. El sexo consentido echa por tierra un acuerdo criminal”.

Para pedir la absolución, el fiscal hizo lugar “al principio de inocencia” ante la insuficiencia de pruebas que lo comprometían.

Luego de un breve cuarto intermedio, el defensor Brito también pidió la absolución de Macarrón y señaló que “la causa tuvo muchas irregularidades por ignorancia y negligencia”.

Antes de conocer el veredicto, Macarrón tuvo la posibilidad de pronunciar sus “últimas palabras”, en las que dijo ser inocente y agradeció a todos los que lo acompañaron, entre ellos sus familiares y sus abogados.

LA ACUSACIÓN DE FISCAL PIZARRO

Concluyó Pizarro que Macarrón “planificó dar muerte a su esposa por desavenencias matrimoniales y con la intención por parte de su/s adlater/es de obtener una ventaja, probablemente política y/o económica”.

Para el fiscal, el traumatólogo “le suministró (al sicario) información del movimiento de la casa y presumiblemente le entregó un juego de llaves (ya que no hay rastros de que hubiera tenido que forzar alguna abertura para ingresar)”, y que “eligió como fecha” el último fin de semana de noviembre de ese año “en el que se disputaría un torneo de golf” en Punta del Este, al que concurrió con sus amigos “con la finalidad del éxito de su plan delictivo y despejar cualquier posibilidad de sospecha sobre su persona”.

El representante del Ministerio Público estableció que, para llevar a cabo el crimen, el sicario contratado “aguardó que la víctima realice su rutina previa al descanso y la abordó una vez que ésta se encontraba dormida en la habitación de su hija, ubicada en la planta alta de la vivienda”.

Luego de cometer el crimen, “(…) al final, probablemente y como parte del plan criminal, ordenó la escena con la finalidad de simular un hecho de índole sexual, tras lo cual se retiró del lugar, sin dejar rastro alguno de su persona”, consideró el fiscal.

Macarrón (62) fue enviado a juicio como acusado por el delito de “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal” por el fiscal Luis Pizarro, el último que instruyó la causa.

—