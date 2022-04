[Crimen de Nora Dalmasso, Día15] El “Perejil” Zárate: “Discutieron y Macarrón le decía que todo esto se iba a acabar”

El pintor Gastón Zárate (42), quien fue bautizado por la sociedad de Río Cuarto como “El Perejil” luego de ser detenido e imputado sin pruebas por el crimen en 2006 de Nora Dalmasso (51), dijo que escuchó discutir a Nora con el único imputado, Marcelo Macarrón, 24 horas antes del crimen. Su testimonio ratifica lo que afirmó en el expediente judicial y fortalece la teoría del fiscal Luis Pizarro -el que elevó la causa a juicio-, sobre la existencia de desavenencias matrimoniales y la intención de la víctima de divorciarse.

“Lo único que yo escuché es lo que siempre voy a repetir. Un día antes que él (Macarrón) se fuera (a Punta del Este) los escuché discutiendo. Y él (por Macarrón) le decía que ‘todo esto se iba a acabar’”.

Julio Rivero, el fiscal, le preguntó si conocía el motivo de la discusión, a lo que Zárate respondió: “No sé bien. Creo que se querían separar o algo así. Ella le reclamaba algo y él le decía que todo esto se iba a acabar”, relató.

Según detalló, él estaba trabajando cerca de un conducto de ventilación, en la planta alta de la vivienda del barrio de Villa Golf donde mataron a Nora en la madrugada del sábado 25 de noviembre de 2006, y el matrimonio discutía en la cocina, en la planta baja.

Zarate también contó que los policías que lideraba el comisario Rafael Sosa y el abogado “que era el vocero de él (Macarrón) fueron los que me armaron la causa para que me metan preso a mí”. El pintor aclaró durante su declaración que el vocero al que se refería el abogado Daniel Lacase.

“Empezaron a visitarme los policías Orozco, Rafael Sosa y otro más, y me decían que (mi amigo Pablo) Curiotti había matado a la señora y dijeron que tenía que ir uno de nosotros preso, porque tenían pruebas de que habíamos sido nosotros los que habíamos matado a la señora”, manifestó ante el Tribunal.

Agregó que “cuando armaron la escena del crimen, donde decían como me había trepado y demás, los policías cuando me entrevistaban tenían el teléfono prendido en comunicación con el vocero, con Lacase, y me estaban grabando lo que yo decía”.

Zarate fue detenido en febrero de 2007, casi tres meses después del crimen de Dalmasso, y quedó imputado por el delito de “violación y homicidio”.

La medida fue a requerimiento del terceto de fiscales que entonces tenía a cargo la investigación, integrado por Javier Di Santo, Fernando Moine y Marcelo Hidalgo, lo que generó una fuerte reacción de la sociedad riocuartense, que realizó una marcha en repudio por esa detención, a la que llamaron “La marcha del Perejilazo”.

El pintor fue liberado 12 horas después de ser detenido, pero recién quedó sobreseído en el expediente cuatro años después, en marzo de 2011.

Al concluir con su testimonio de hoy, Zárate habló con los medios que cubren el proceso de enjuiciamiento y sugirió que el asesino de Dalmasso había que buscarlo en el “círculo íntimo”.

“Que no busquen entre los trabajadores que sólo íbamos a ganarnos el pan. Siempre agarran a la gente humilde para tapar el caso”, reprochó.

Además, el pintor dijo no tener miedo por su testimonio realizado en el juicio, aunque reconoció que el primer abogado y vocero que tuvo Macarrón, Daniel Lacase, “es medio peligroso”.

Luego prestó testimonio Juan Silvestre y José Wilberg, ambos conocidos de Macarrón y de su círculo íntimo, quienes dijeron que el auto del empresario Miguel “El Francés” Rohrer los pasó al alta velocidad, en la ruta 8, el día previo al asesinato. Si bien no confirmaron si el empresario iba en el interior del auto, la declaración abre interrogantes de si efectivamente estaba en Buenos Aires, como se considera hasta el momento.

LA IMPUTACIÓN

En este caso, el único imputado es Macarrón, que está acusado de instigar el asesinato de quien fuera su esposa. Lo acusa del delito de “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal”, que contempla prisión perpetua.

Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, en fecha que no se puede establecer con exactitud, presumiblemente unos meses antes del 25 de noviembre de 2006, Marcelo Macarrón “en acuerdo delictivo con personas aún no identificadas por la instrucción, instigó el crimen”.

Para el fiscal Pizarro, el móvil fue económico, porque Dalmasso y Macarrón atravesaban una crisis conyugal y Nora habría querido divorciarse. En ese marco, el hombre no habría querido dividir los bienes conyugales. Está acusado de contratar un sicario, de facilitarle el acceso a la vivienda y de planear una simulación sexual para justificar el hecho.

