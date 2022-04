[Crimen de Nora Dalmasso, Día 12] El ex secretario de Seguridad de De la Sota acusó a Lacase de desviar la investigación

Son días difíciles para el imputado Marcelo Macarrón. En la jornada 12 del juicio por el crimen de su esposa, Nora Dalmasso, ocurrido el sábado 25 de noviembre de 2006, el ex secretario de Seguridad del gobierno de José Manuel De la Sota, Alberto Bertea, acusó al abogado Daniel Lacase de desviar la atención y la investigación. Y fue más allá: “El vocero no ayudó en nada al imputado ni a los hijos, a esclarecer el hecho. (…) El vocero lo hizo con ese fin, seguramente, para no encontrar al autor material o intelectual del hecho”.

Bertea tiene una pelea “a muerte” con Lacase. La arrastran, según su testimonio, desde que el que fuera intendente de Río Cuarto, Alberto Cantero (PJ), lo designara para reemplazar a Lacase al frente de Frigoríficos del Sur, en ese entonces, una empresa mixta. Allí, el ex funcionario delasotista descubrió un faltante de 100 mil dólares de la gestión anterior y lo denunció.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 5] Quién es Daniel Lacase, el abogado apuntado por el hermano de Nora.

De acuerdo a su lógica, fue por esa enemistad que habría impulsado la primera investigación hacía un supuesto amante de Nora, acusación que recayó en Rafael Magnasco. Magnasco era asesor de Bertea y habían estado comiendo un asado en la casa de Nicolás Curchod, en barrio Banda Norte, en la noche del viernes 25 de noviembre. El hombre se presentó espontáneamente a la Justicia y estuvo varios meses imputado. En su declaración del miércoles, confesó que este hecho le arruinó la vida. Tiene un juicio contra el Estado provincial por este motivo.

La versión de que era amante de la víctima comenzó a rodar un mes y medio antes del crimen. También se aseguraba que Magnasco era adicto a la cocaína. “Yo le sugerí que se hiciera una rinoscopia”, dijo ayer Bertea en la audiencia con la que se cerró la cuarta semana del juicio.

Marcelo Brito, el abogado defensor de Macarrón, puso su habitual gesto de pocos amigos y le preguntó a quién se refería cuando hablaba del vocero, a lo que Bertea le respondió a Daniel Lacase.

Cabe recordar que Lacase, entre otros hechos, acompañó a Macarrón a Punta del Este pese a que el resto de sus amigos no querían que lo hiciera; conversó en el viaje de regreso desde el país vecino con los policías que “investigaban” la escena del asesinato; actuó de vocero del médico traumatólogo en los primeros tiempos posteriores al hecho; uno de los primeros abogados defensores era su socio; y hasta habría ayudado a sembrar al menos dos pistas falsas (Magnasco y el albañil Zarate), entre otras intervenciones.

Con la sangre en el ojo, 15 años después, Bertea dejó otras frases fuertes en su testimonio:

-El vocero salía todos los días y como le encantaban las luces, hablaba con la prensa y decía que tenían cercado al asesino.

-El vocero, este mitómano, hizo trastabillar a la cúpula de la Policía y al fiscal Gustavo Vidal Lazcano y hasta me llevó a presentar mi renuncia al cargo de Secretario de Seguridad.

-Luego envían al fiscal Marcelo Hidalgo y se cometieron varios errores. No se entendía porque había tres fiscales y después tres áreas de la Policía trabajando en este caso.

-Luego vino el comisario Rafael Sosa (condenado años más tarde en la causa conocida como el Narcoescándalo), a quién el vocero le pagaba la estadía, según los medios.

-En un restaurante (que se llamaba Angelo), Lacase me increpó y nos amenazó de muerte a mí y a un grupo de amigos. Allí se produjo un cruce entre los dos.

-Lo que decía el vocero era lo que pensaba Macarrón. Lacase tenía un poder tácito para hablar en nombre del viudo.

-El mismo Lacase es el que instruía a Miguel Rohrer cómo defenderse en la causa.

EL DESMARQUE

Llamativamente, Macarrón pidió la palabra y afirmó que nunca firmó un papel para nombrarlo a Lacase como vocero. “Él decía lo que él pensaba y yo tenía mí pensamiento”, expresó.

Explicó que al principio le pidió a Lacase que le diera una mano porque era abogado de su Nora, luego él, como no era penalista recomendó a Tirso Pereyra –socio de Lacase- y a Benjamín Sonzini Astudillo.

Aseguró que terminó su relación con Lacase cuando este entregó una lista de personas que habían estado con Miguel “El Francés” Rohrer en Buenos Aires. “Ahí empecé a pensar mal, si había una conexión entre ellos dos, esa nota era como justificando que Rohrer no estuviese en Río Cuarto, el día del asesinato de mi mujer. Desde ese momento nos distanciamos y no nos hablamos más”, recordó Macarrón.

LA IMPUTACIÓN

En este caso, el único imputado es Macarrón, que está acusado de instigar el asesinato de quien fuera su esposa. Lo acusa del delito de “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal”, que contempla prisión perpetua.

Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, en fecha que no se puede establecer con exactitud, presumiblemente unos meses antes del 25 de noviembre de 2006, Marcelo Macarrón “en acuerdo delictivo con personas aún no identificadas por la instrucción, instigó el crimen”.

Para el fiscal Pizarro, el móvil fue económico, porque Dalmasso y Macarrón atravesaban una crisis conyugal y Nora habría querido divorciarse. En ese marco, el hombre no habría querido dividir los bienes conyugales. Está acusado de contratar un sicario, de facilitarle el acceso a la vivienda y de planear una simulación sexual para justificar el hecho.

COBERTURA

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 11] “Cuando Magnasco iba a la peluquería, juntaba el pelo para que no lo usaran como prueba en su contra”.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 10] El viaje de vuelta desde Punta del Este y el plazo fijo.

VER [Crimen de Nora Dalmasso] La reaparición de Lacase en los testimonios, desacomoda la estrategia defensiva de Macarrón.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 9] “La vi llorando y dijo que planeaba separarse de su marido”.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 8] Una amiga de la víctima dijo que “si aparezco muerta, busquen a Lacase”.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 7] El yerno desmintió a la suegra.

VER [El crimen de Nora Dalmasso, Día 6] Los testigos comentaristas y el champagne para tres.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 5] Quién es Daniel Lacase, el abogado apuntado por el hermano de Nora.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 5] Qué dice el expediente judicial sobre el abogado Lacase.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 5] Juan Dalmasso apuntó al abogado Daniel Lacase

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 3] Facundo Macarrón reclamó investigar al empresario Miguel Rohrer.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 3] Rohrer fue investigado y se descartó que hubiera estado en Río Cuarto, en el lugar de los hechos.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 3] Lo que le habría pedido Nora a Rohrer y lo que dijo el empresario de Macarrón

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 3] Valentina Macarrón: “Fue una madre presente, la extrañamos mucho”

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 2] La estrategia del abogado de Macarrón

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 2] Marcelo Macarrón: “Pensé en suicidarme”

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 1] Macarrón le disparó al fiscal en un juicio que puede tener esquirlas políticas y económicas

VER Crimen de Nora Dalmasso: Después de 15 años, con el viudo Marcelo Macarrón como único acusado, comienza el juicio.

—