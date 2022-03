[Crimen de Nora Dalmasso, Día 5] Qué dice el expediente judicial sobre el abogado Lacase

Tiene razón Juan Dalmasso, el hermano de Nora, asesinada en la madrugada del 25 de noviembre de 2006, en Río Cuarto: Al abogado Daniel Lacase no lo investigaron. O, al menos, no fue investigado lo suficiente. Llama la atención que, si bien aparece en distintas partes de la causa y se lo menciona 39 veces en la requisitoria, la Justicia no hizo mucho más que describir una serie de intervenciones de quien fuera vocero del único imputado, Marcelo Macarrón. No hay valoraciones jurídicas sobre su rol.

Pizarro plantea en la acusación, que Macarrón y su/s adlátares planificaron el crimen de Nora. Lacase aparece al lado del imputado en Punta del Este; está en el auto, en el viaje desde Punta del Este a Río Cuarto; es el que habla con policías y periodistas en pleno viaje para saber y aparentemente direccionar lo que sucede; sugiere dónde buscar al culpable (un asado); es vocero de Macarrón durante varios meses; ayuda a sembrar pistas falsas –según el escrito-; más adelante le paga el hotel al comisario Rafael Sosa y los efectivos que vinieron de Córdoba Capital y terminaron deteniendo al “perejil” Gastón Zarate; y lo ayuda a contratar a los abogados defensores en su momento. La línea de razonamiento del fiscal es que Macarrón es el principal actor del hecho con el objetivo de evitar la división de bienes en un eventual divorcio y, en la lógica del hecho, Lacase se encontraría en un segundo plano.

Cita en el texto acusatorio de 192 páginas, en varias oportunidades, los dichos de testigos que hablan de una relación inversa en lo económico, donde Lacase aparece por encima de Macarrón (la amante de Macarrón, Alicia Cid; o la testigo Leticia Susana Beviacqua). Pero no avanza en más que mencionarlo.

También aparece en las declaraciones de la propia madre de la víctima, Delia “Nené” Grassi, que se refiere a “una mafia” como responsable del crimen, cita que la organización es de “Buenos Aires”, y nombra a Lacase como uno de los sospechosos.

Es decir, el contexto no ayudaba al abogado señalado por Juan Dalmasso, pero, pese a ello, parece haber salido indemne.

LACASE EN LA REQUISITORIA JUDICIAL

El abogado Lacase aparece en una serie de hechos y siempre vinculado a Macarrón en la requisitoria del fiscal Pizarro. El siguiente es un resumen de las principales menciones:

1) La entonces novia de Lacase, Silvia Magallanes, dijo en su testimonio: “Que (ella) subió y bajó varias veces hasta la planta alta, no más de tres veces, no pudo entrar a donde se hallaba el cuerpo de Nora Dalmasso, si se asomó en una ocasión, donde vio que había tres policías trabajando, tomaban nota y observaban todo, recuerda solamente que pudo ver los pies de Nora, descalzos, y parte de su rostro, le pareció haber visto sangre en su boca, vio ropa acomodada en un sillón acomodada prolijamente, un pantalón, una remera verde, un cinto dorado con brillantes plateados, vio lo que sería el dormitorio matrimonial cerrado, no recuerda haber visto otra cosa. Después de esto, desde el patio se comunicó otra vez con el Dr. Lacase, quien le dijo haberle comentado ya lo que había pasado con Nora al Dr. Macarrón, la declarante le dio a su novio algunos detalles de lo que veía, recordando que el Dr. Lacase le dijo “cuando llegue (el comisario Sergio) Comugnaro, quedate tranquila, que nadie toque ni cambie nada”, luego pidió que le pasara con algunos policías que estaban trabajando y eso hizo”.

2) El oficial inspector Oficial Inspector Sergio Ariel Liendo, que estaba a cargo de relevar la escena del crimen, contó: “Que no observó en ese primer momento desorden en la habitación referida (era el primero que lo hacía). Ante ese cuadro, el compareciente comunicó la novedad a la superioridad policial. En esos momentos el declarante atendió una llamada ingresada al teléfono celular del testigo Néstor Alfredo Suarez, domiciliado en el Pasaje Jefferson n° 1790 de esta ciudad; (quien le pasó la llamada), en la cual el “Dr. Lacase” –así se presentó- le preguntó lo que había sucedido y le comunicó que estaba en viaje de regreso desde la ciudad de Punta del Este (Uruguay), con el Señor Macarrón, que sería el propietario de esa vivienda”.

3) Mientras que Alicia Cid, la amante de Macarrón, relató entre otras cuestiones, lo siguiente:

-“Preguntada si puede describir la situación económica de Marcelo Macarrón por aquella época dijo: yo lo conozco de antes, cuando solo era un chico de clase media que no tenía el despliegue de viajes y de vida que tuvo después, al momento del suceso era por denominarlo de alguna manera, un nuevo rico, tenía muchas fiestas, se iba de vacaciones a lugares caros, siempre se iba a esquiar y hacía alarde de la ropa que había comprado y de los equipos, le gustaba alardear de su excelente posición económica en ese momento. Hacía movimientos para que se notara, siendo imposible que la posición de médico le permitiera ese bienestar.

-Preguntada para que diga si ella se vio beneficiada de esta posición económica dijo: Nunca me vi beneficiada de ningún tipo de obsequio, eventualmente cuando me visitaba en casa llevaba una botella de vino. En una sola oportunidad le pedí dinero porque verdaderamente lo necesitaba ya que no había cobrado a lo que me respondió con una suma irrisoria, a razón de lo que hoy cuesta un café. Marcelo no era una persona generosa. Que no es una característica que tuviera conmigo, sino que era conocido “el gringo” como re pijotero.

-Preguntada para que diga de qué manera cree financiaba ese tipo de vida más cara que lo que le podía dar su profesión dijo: supongo que haría algún tipo de negocio con sus vinculaciones.

-Preguntada a qué vinculaciones se refiere dijo: a sus amigos como Lacasse, como (Miguel) “El francés” (Rohrer)”.

4) Sobre “la crisis matrimonial y la posibilidad de un divorcio o separación”, esto “también fue manifestado por otra testigo en la causa, que si bien no pertenecía al grupo de amigas de la víctima, frecuentaba algunas fiestas y lugares con la misma. Al respecto Leticia Susana Beviacqua, manifestó que “el día domingo diecinueve de noviembre del año en curso -2006-, el esposo de la declarante –Javier Emilio Mugnaini- efectuó una llamada telefónica a la casa de Marcelo Macarrón para saludarlo por su cumpleaños y disculparse por no poder concurrir a la fiesta que se realizaba por ese motivo. Que fue atendido por Nora y al escuchar, la declarante se extrañó porque tenía entendido que Nora estaba separada de su esposo. Que por rumores, a los cuales la declarante da veracidad por lo observado en los dos últimos eventos sociales que compartieron, el matrimonio entre Marcelo Macarrón y Nora Dalmasso no estaría pasando por un buen momento e inclusive ha oído que le había pedido el divorcio a él, pero que Marcelo se lo habría negado ya que deberían dividir por mitades los bienes y que allí habría radicado el inconveniente ya que a ambos se los conocía como “Testaferros de Lacase”.

5) Escribe Pizarro que “una circunstancia que surge en la instrucción, y resulta al menos de consideración, es el empeño puesto de manifiesto por el imputado en compartir el viaje con Daniel Lacase, quien no habría sido parte del grupo de amigos, no habría sido convocado, y hasta habría habido negativa por parte de algunos de los golfistas en que el mismo formara parte del viaje”. A tal punto, que ninguno de los integrantes del grupo de viaje compartió equipo con Lacase en el torneo.

6) Más adelante, el fiscal afirma que “(…) es razonable sospechar que Macarrón necesitaba de ello, esto es la compañía de Lacase durante el fin de semana en que se ejecutaría el plan criminal en la ciudad de Río Cuarto, mientras él estaba en la ciudad de Punta del Este. Esta sospecha se torna aún de mayor peso si se advierte también que Lacase durante el viaje de regreso hizo contactos y llamados telefónicos con el Jefe de Policía de la ciudad de Río Cuarto –Comugnaro- y a un referente de la prensa local –Mugnaini-“.

Sigue diciendo Pizarro, que “lo concluido se deduce de la declaración de Justo Magnasco, quien compartió en el mismo vehículo el regreso de Macarrón y Lacase desde Punta del Este a Río Cuarto”.

Cita las siguientes declaraciones:

-Respecto a la comunicación con el Jefe policial dijo que “Lacase, se bajó a hablar, siempre en Uruguay, no recuerdo si llamó él o lo llamaron, que no se con quién habló, pero manifestó haber hablado con Comugnaro, como diciendo que le había dicho a éste que le diera para adelante, como que fuera a fondo, yo entiendo en la investigación, porque después me enteré que era jefe de la policía. Después de la primera llamada de Lacase, porque este creo que habló dos veces (más) con Comugnaro, una seguro porque se bajó para hablar, y creo que una segunda muy corta….”.

-Respecto la comunicación con la prensa señaló Magnasco: “Lacase también habló con Mugnaini, alias “Tito” –hoy fallecido-, creo que en ese momento era dueño del Diario. Que no recuerdo textuales palabras, pero le dijo a Mugnaini “por qué no me manejas esto” o como puede salir esto, entiendo que sería para que no tenga tanta trascendencia, pero no sé (…)” y “(…) preguntado para que diga que percepción le dio a Ud. que Lacase pregunte como se veían las noticias cuando estaban volviendo, expresó: “la verdad es que no sé por qué lo hizo, no sé cuál fue la intención, pero que posteriormente me llamó la atención las declaraciones que hizo Lacase, como que estaba desviando algo, me refiero particularmente que dijo busquen allí, en el asado de Banda Norte, sin dar nombres, lo que a mí me extrañó, me estoy refiriendo al asado en el que había participado mi hermano (Rafael Magnasco, que fue señalado como amante de Nora Dalmasso), que supuestamente era el asado de la noche en que murió Nora, y que a esto lo hacía en todos los medios. Me da la sensación que actuaba intentando desviar la investigación”.

