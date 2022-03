[Crimen de Nora Dalmasso, Día 5] Juan Dalmasso apuntó al abogado Daniel Lacase

-“¿A quién no se investigó en esta causa?”, preguntó el fiscal Julio Rivero.

-“A (Daniel) Lacase”, respondió Juan Dalmasso, el hermano de la asesinada Nora Dalmasso.

Juan señaló durante su testimonio que Lacase había sido “el primer oportunista por la muerte de Nora”, en relación a las supuestas facturas políticas que habría cobrado y que forzaron las renuncias del asesor del Ministerio de Justicia, Rafael Magnasco, y del secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Bertea, de sus cargos en el gobierno provincial.

Dalmasso testimonió durante dos horas y media en el juicio por el crimen de su hermana Nora Dalmasso, ocurrido el 25 de noviembre de 2006.

Cabe recordar que Macarrón está acusado del delito de “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal”, el cual contempla la pena de prisión perpetua.

Como adelantó el lunes ENREDACCIÓN, Dalmasso, si ratificaba sus declaraciones anteriores, traería al estrado las pistas política y económica, cuyo vértice visible es Lacase, el abogado, ex funcionario de Carlos Menem en los ’90, y ex amigo y ex vocero de Macarrón. Su participación no aportó novedades, pero al poner a Lacase otra vez en escena, fue en ese sentido.

VER [Crimen de Nora Dalmasso] Declara Juan Dalmasso: Qué dijeron hasta ahora el hermano y la madre de Nora.

Dijo también que “desde el principio de la investigación se tomó un mal camino con la teoría del suicidio y desde ese momento, todos los caminos fueron equivocados. Hubo mucha prueba y error. Hasta escuché decir a un forense que el fiscal viniera rápido porque fue un suicidio”.

En relación al móvil del crimen, respondió “que lo desconocía”.

Ratificó, además, su idea de que a “Nora la mataron de sorpresa”. Opinó que muchas de las fotografías tomadas de las marcas que Nora tenía en varias partes del cuerpo “no fueron analizadas en profundidad” y afirmó que “se minimizaron las pruebas y la escena del crimen”.

Por último, expresó que “nadie puede hacer justicia por la muerte de mi hermana. Qué se haga un juicio no implica que se haga justicia”.

