[Crimen de Nora Dalmasso] Declara Juan Dalmasso: Qué dijeron hasta ahora el hermano y la madre de Nora

“Mi cuñado Marcelo Macarrón no sé si comparte este interés mío y de toda la familia Dalmasso en que esto se esclarezca. Realmente lo digo y me hago cargo de esto porque sé que es la verdad, y tarde o temprano va a salir a la luz”. La frase forma parte de una declaración judicial y pertenece a Juan Dalmasso, hermano de la asesinada Nora Dalmasso y un testigo clave del caso.

El hermano de Nora y otros familiares declararán este martes 22 como testigos en el juicio por jurados que se le sigue al viudo Marcelo Macarrón por ser el supuesto instigador del asesinato ocurrido el 25 de noviembre de 2006, en la ciudad de Río Cuarto.

Macarrón está acusado del delito de “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal”, el cual contempla la pena de prisión perpetua.

El tribunal de en la sede de la Cámara Criminal y Correccional de la 1ra. Nominación de Río Cuarto convocó para las 9 al hermano de Nora, a pedido del discal de cámara Julio Rivero.

Dalmasso traerá al estrado, si repite sus declaraciones testiomoniales, las pistas política y económica, cuyo vértice visible es el abogado, ex funcionario de Carlos Menem en los ’90, y ex amigo y ex vocero de Macarrón, Daniel Lacase.

El hermano de Nora fue también el que declaró en su momento haber escuchado decir a Macarrón en una reunión, que había sacado un seguro de vida a nombre de la víctima. El mismo era, según las averiguaciones judiciales posteriores, por un monto de 30 mil dólares.

Habrá que ver, si después de 15 años, Dalmasso puede ayudar a poner luz sobre quién y porqué mató a su hermana. También si puede ampliar sobre las sospechas de su madre Delia “Nené” Grassi, imposibilitada de declarar.

EL TESTIMONIO DE JUAN

Juan Dalmasso siguió diciendo sobre Macarrón, en su declaración testimonial que “a veces he llegado a pensar que Marcelo sufre una enfermedad que le impide ver lo que realmente importa en la vida, algo que sólo le permite verse el mismo y la figuración social. (…) Esto es lo que, por ejemplo, lo ha llevado a rodearse de amigos que todos en Río Cuarto saben que son personas que nadie quiere y todos cuestionan (…) ¿Qué necesidad tenía de seguir al pie de la letra lo que le decía este Lacase? ¿De salir a todos los medios a decir que perdonaba a su esposa antes que se supiera la existencia de un amante? ¿Por qué dejó que Lacase le diera libreto justamente contra su misma esposa, contra su compañera, antes que nadie hubiera sabido nada de sus amantes? A veces me admiro de esta habilidad increíble que tienen algunas personas para pensar solo en su interés aún en las circunstancias más tremendas de la vida, cuando el resto de las personas solamente tenemos espacio para el dolor y el silencio”.

Agregó en esa oportunidad que “hay personas como Lacase que tienen esta habilidad increíble –hasta en esos momentos tan terribles, frente a situaciones límites para cualquiera de no perder el Norte ni por un momento y pensar solo en sus intereses, en el medio de todo este desastre que significó perder a mi hermana, en el medio de todo ese dolor terrible y confusión tan intenso, no entiendo porque Marcelo se dejó llevar por ese hombre, que en lo único que pensaba aprovechar la oportunidad para golpear a sus enemigos políticos–“.

Siguió diciendo que “Marcelo siempre fue de formar parte de esta alta sociedad, costara lo que costara y explico esto porque entiendo que tiene que ver y está, directamente vinculado con la vida de Facundo y tal vez con el fondo profundo de toda la causa (…)”.

Mientras que en una nueva declaración, el 18/03/2016, Dalmasso dijo que “no descarta el móvil económico y que el mismo estaría conformado por el entorno más cercano a su hermana”.

Al programa “Cámara del Crimen”, que se emitía por el Canal TN, Juan contó que su hermana “tenía una relación extramatrimonial; de hecho, le había dicho a algunas amigas que no estaba pasando por un buen momento con su esposo. No estaba bien con la pareja, y, aunque parecía que todo estaba bien, era para mantener la unión con los chicos”.

De este modo, las desavenencias conyugales, el móvil económico, el vínculo de Macarron con el hecho y el papel del abogado Lacase estarán en el corazón del debate este martes.

QUÉ DIJO LA MADRE DE NORA

Delia “Nené” Grassi, que sufrió un ACV y desistió de la querella en el juicio, apuntó siempre a la teoría de “una mafia” detrás del asesinato de su hija.

A poco de ocurrir el crimen, Nené afirmó en una entrevista dada al diario Puntal de Río Cuarto que “(…) Hay una mafia, a mi hija la han matado por venganza, y al que la mató no lo van a encontrar, porque ese hombre no es de acá, lo han mandado de otro lado. Son de esos matones pagados, desde un principio se me puso eso y van a ver que va a ser eso. Porqué lo hicieron, hasta ahí no puedo hablar porque tengo miedo de pecar. Pero a mi hija la han mandado a matar, fue bien premeditado y calculado (…)”.

Señala luego, en la misma entrevista, que “empezaron desde Buenos Aires, de ahí empezó todo para demorar esto, para que no se investigue tanto y para hacerla quedar peor a ella de lo que ha sido, para demostrar que había una razón para que la mataran (…)”.

Por su parte, en la requisitoria de elevación a juicio, el fiscal Luis Pizarro escribe: “Las sospechas de la madre no se modificaron con el transcurso de los años. En este sentido el Informe de la Dirección de Investigación Operativa de Policía Judicial, en entrevista a María Delia Grassi, el día 13/06/2018, se refiere que lo primero que la madre expresó una vez que le explicaron los motivos de la visita fue lo siguiente: “…las personas que están detrás del homicidio de su hija son una mafia…..los responsables de la muerte de Nora están en la cumbre del gobierno, y que por más que ella hable no les van a hacer nada, que no puede dar nombres por miedo a que el resto de su familia pueda recibir represalias; que ella nunca recibió amenazas, pero sabe con la gente que está tratando”.

En ese mismo testimonio, expresó que “con respecto a la relación con su yerno Marcelo Macarrón manifiesta que con anterioridad se llevaba bien, que al principio él la buscaba mucho, a su entender lo hacía para aparentar una buena relación, pero con el tiempo, tuvo una “agarrada”, porque Marcelo cree que ella andaba comentando que sería él el homicida de Nora”.

Finalmente, la madre de Nora resaltó a los investigadores que “todo está pagado, pero desconozco el motivo” y sobre la mafia dijo “está integrada por Lacase, pero mi hija nunca me dijo nada de esta persona (…)”.

Nené relató otro detalle, que forma parte de la hipótesis del fiscal sobre el conflicto de pareja y que integra la acusación a Macarrón: “El día del cumpleaños de mi yerno -20/11/2006-, previamente a la muerte de Nora, yo estaba en la casa de Nora, en la casa del Golf, y Nora venía con una bandeja de merengues en la mano, y tras ella venía Rita, la suegra de Nora, mama de Marcelo, y Rita le dijo a Nora, -“que ricos los merengues que le hiciste para mi hijo”; y Nora le respondió: “No sé,…me parece que me voy a separar de su hijo” o que le voy a pedir el divorcio, una cosa así. Esa fue la única vez que yo lo escuché, después de eso nunca más se habló de eso”.

LOS OTROS TESTIGOS

Luego, está prevista la declaración de Jorge Grassi (primo de la víctima), su esposa Nana Malenka Gavazza, Silvia Magallanes (amiga) y Adrián Radaelli, vecino e hijo de Pablo Radaelli.

Radaelli padre recibió un llamado telefónico de Delia ‘Nené’ Grassi, mamá de Nora, pidiéndole que se acercara hasta la casa de su hija porque no le respondía los llamados telefónicos. El hombre ingresó por una puerta lateral y encontró el cadáver de Nora.

Pablo, por razones de salud, no declarará en el juicio por jurados, por lo tanto será su hijo Adrián quien relatará sobre los detalles de las acciones desplegadas por su padre el 26 de noviembre de 2006.

