[Crimen de Nora Dalmasso, Día 2] Marcelo Macarrón: “Pensé en suicidarme”

Marcelo Macarrón, afirmó este martes, en la segunda audiencia del juicio por el crimen de su esposa, Nora Dalmasso, ocurrido el 25 de noviembre de 2006, que “vivo un calvario, un calvario de 15 años”, y expresó que “varias pensé en suicidarme, pero no lo hice por mis hijos”.

VER OTROS ARTÍCULOS SOBRE EL CRIMEN DE NORA DALMASSO.

El viudo de Nora Dalmasso, señaló que “es descabellado que me acusen de ser un asesino que contrató a otro asesino. Siempre dije la verdad, soy inocente”.

Agregó luego, en línea con lo planteado el lunes, que el fiscal Luis Pizarro es “un mentiroso total”.

Pizarro, quien instruyó la causa, lo acusó del delito de “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal”.

También relató que toma antidepresivos y está bajo tratamiento psiquiátrico, el viudo expresó: “No me siento bien, son muchos años de calvario, son 15 años que no se terminan nunca. Todo este calvario me ha destruido. Las imputaciones a mi hijo (Facundo), totalmente inocente, también me destruyó”.

Contó que “yo mismo me quise someter a esto para que se terminaran tantas mentiras que se habían dicho. Soy un hombre de bien, mi familia es una familia de bien”.

Siguió diciendo que “mi padre tuvo dos trabajos, mi madre fue costurera y ama de casa. Tengo un juramento hipocrático para defender la vida. Siempre luché por la vida. Tengo 40 años de médico. Y ahora, hace tres años que tengo un temblor por el estrés que estoy pasando por esta situación. Ahora no puedo operar solo. Estos años de calvario que hemos tenido con mi familia me han destruido”.

Su exposición duró 23 minutos. Se descompensó y debió ser retirado de la sala.

VER OTROS ARTÍCULOS SOBRE EL CRIMEN DE NORA DALMASSO.

>> COBERTURA

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 1] Macarrón le disparó al fiscal en un juicio que puede tener esquirlas políticas y económicas.

VER Crimen de Nora Dalmasso: Después de 15 años, con el viudo Marcelo Macarrón como único acusado, comienza el juicio.

—