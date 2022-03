[Crimen de Nora Dalmasso, Día 3] Facundo Macarrón reclamó investigar al empresario Miguel Rohrer

En el tercer día del juicio por el crimen de Nora Dalmasso, el 25 de noviembre de 2006, Facundo Macarrón, afirmó que “los fiscales nunca quisieron investigar al empresario Miguel “El francés” Rohrer. Él es el que debería estar en el banquillo en lugar de mi padre”. De este modo, el hijo de Nora puso en escena, nuevamente, al nombre del empresario, que según las pruebas existentes, está desvinculado de la causa.

Rohrer era un empresario agropecuario, representante de una multinacional, amigo de sus padres, y conocido de la familia a través del club de rugby. De acuerdo al testimonio de los hermanos Macarrón, habría tenido una relación con su madre.

La realidad es que el fiscal de la causa, Luis Pizarro, sólo imputó al esposo de Nora y desechó las otras pistas: “(…) Macarrón con personas aún no identificadas planificó dar muerte a su esposa Nora Dalmasso, por desavenencias matrimoniales y con la intención por parte de su/s adlater/es de obtener una ventaja, probablemente política y/o económica”. El móvil, en este esquema, habría sido el de evitar dividir los bienes en un eventual divorcio producto de los problemas conyugales que atravesaban.

Rohrer había ingresado en el expediente por la mención del ex vocero del viudo, el abogado y ex funcionario menemista, Daniel Lacase. Este abogado declaró en su momento que Nora, en las fiestas, solía bailar con Rohrer: “Hacían una escena con el tema de Nueve semanas y media y ella tenía como una persecuta con él”.

Lacase había aportado en ese momento (14 de diciembre de 2006), un sobre con nombres y teléfonos aportados por un testigo (Ricardo Araujo) con “los datos de las personas que estuvieron en contacto con Rohrer la noche del viernes 24 de noviembre y el 25 de noviembre de 2006 (en Río Cuarto)″.

Cabe recordar que Rohrer, en 2016, se presentó espontáneamente a la Justicia y se le realizó un examen de ADN que no fue compatible con las muestras que se encontraron en el cadáver y en la casa del barrio Villa Golf, en Río Cuarto, donde fue asesinada Nora. También, durante la investigación judicial, el empresario logró probar que en la noche del crimen estaba en Buenos Aires y no en Río Cuarto. En 2017, sin elementos en su contra, quedó desligado del caso.

“Era amigo de Marcelo y no fui amante de Nora ni la maté. Me metieron en una lista de 20 hombres tildados de amantes que ni siquiera la conocían. Todo fue un bochorno, ni respeto tuvieron por la víctima y su familia. Fue un culebrón espantoso”, le dijo ayer “El francés” a Infobae.

Agregó en la misma entrevista que “todo esto es una estrategia del siniestro abogado (Marcelo) Brito de distraer y cambiar el foco del imputado. Yo vivía desde 1999 en Buenos Aires, es una mentira que me fui de Río Cuarto luego del lamentable hecho, que dejó a Nora Dalmasso sin vida. Además, nunca tuve un auto chico y blanco, como se dijo”.

Su abogado, Federico Guerrieri, le dijo este miércoles a Cadena3 que “incluso ofreció a hacer cualquier medida que dispusiera el fiscal, se tomó una prueba de ADN que arrojó resultado negativo, esto fue notificado y en 2017 se terminó”.

Guerrieri apuntó también que no había vínculo comercial entre Marcelo Macarrón y su cliente, y que entre ellos sólo había una relación de amistad. “Luego de que ocurrió todo esto, esa relación no existe más”.

Agregó que “nosotros entendemos que lo que están haciendo ahora es parte de la estrategia defensiva de Macarrón. Se trató de una causa mediática donde muchos nombres no llegaron nunca a ningún puerto”.

Por último, señaló que “hoy vuelven a reflotar su nombre, lo cual no deja de llamarnos la atención. En el escrito que presentó en la participación espontánea, hace un detalle de su relación con Macarrón, negando todo tipo de negocio o asociación política”.

Facundo, en su testimonio de ayer, disparó nuevamente sobre Rohrer a quien tildó de “prepotente, violento, machista y asqueroso”.

Dijo que este empresario, al que definió como poderoso, supo ser muy amigo de sus padres, ya que estaban vinculados a través del rugby. En ese punto, Facundo planteó sus dudas en torno a la relación entre el abogado Lacase y Rohrer y aseguró que todos los fiscales que tuvo el caso “siempre protegieron a Rohrer”.

Insistió en que “nunca se lo investigó, jamás los fiscales quisieron ir por ahí. Con esos indicios, Rohrer pudo haber estado sentado acá, en el banquillo de los acusados”.

Luego manifestó que “enseguida (de sucedido el crimen) se empezaron a esparcir rumores sobre supuestas relaciones de mi mamá que no fueron casuales. Eso salió de algún lado”.

También señaló que se arrepintió de la conferencia de prensa que dieron junto a su padre días después del asesinato y cuestionó al abogado Daniel Lacase, en ese momento vocero de Marcelo Macarrón. En esa época, Lacase era íntimo amigo de su padre. Para Facundo, Lacase buscó un rédito personal en medio del crimen.

Cuestionó más adelante, la tarea de los fiscales. Expresó que “hubo una orden al fiscal Javier Di Santo para detenerme por ser gay, porque a partir de eso querían justificar todo el resto ante la sociedad”, y denunció y apuntó contra el ex fiscal General de la Provincia, Darío Vezzaro, al que acusó de haber estado detrás de esta maniobra.

Planteó que “hubo mucha violencia institucional por parte de los fiscales intervinientes; hubo aprietes, a mi pareja la detuvieron y estuvo más de 12 horas encerrado en tribunales, con amenazas de falso testimonio”.

Dijo que “todavía no me había asumido como gay y querían utilizar esa condición para la culpabilidad. A mí me querían poner preso y a mi pareja también, por la condición de gay. Solamente por ser gays nos hacían criminales”.

Recordó que “con la muerte de mi mamá empezó todo el calvario que estamos viviendo como familia. Fue muy duro. Luego empezó lo mediático, no consumíamos medios. Comenzó la violencia de género con mi mamá y la familia, también comenzó la politización de la causa”.

Siguió diciendo que “como familia no estábamos preparados porque éramos una familia normal. También empezaron los rumores que la destruían a mi mamá como mujer y a nosotros como familia”.

Finalmente, mirando a los jurados, el hijo de Dalmasso y Macarrón, afirmó que “ni los fiscales ni los medios tuvieron piedad. Todos fueron muy perversos. Ensuciaron mi juventud, seguí adelante, me recibí (de abogado). Les pido que se pongan en nuestro lugar. Somos los hijos de Nora, a mi mamá la mataron de una manera cruel, nadie se merece una cosa así. Y si nosotros tuviéramos una mínima duda hoy no estaríamos apoyando a papá. Necesitamos hacer un duelo por mamá, necesitamos curarnos por tantos años de dolor”.

