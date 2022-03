[El crimen de Nora Dalmasso, Día 6] Los testigos comentaristas y el champagne entre tres

Desde el primer día del juicio por el crimen de Nora Dalmasso, la enorme mayoría de los testigos dejaron de ser testigos y se convirtieron en comentaristas, agregándole sus propias especulaciones al caso. Nada más alejado de la obtención de prueba. El testigo lo es, por lo que vio, por lo que escuchó, por lo que olió, por lo que tocó, por lo que encontró, o por lo que hizo en relación a un hecho. El testigo sólo puede serlo a partir del uso de sus sentidos. Es uno de los modos de reconstruir un hecho. El otro método clave, por excelencia, es el de la producción de evidencia científica. Para ello, trabajan especialistas de distinto tipo. Luego, si la prueba es compleja, aparece otro tipo de testigos, los peritos que pueden analizar una prueba en base a su experiencia o conocimiento. Los que han pasado hasta ahora, son del primer tipo, pero han convertido al juicio casi en una conversación de bar.

El que aparece manejando los hilos de ese desarrollo es el abogado Marcelo Brito, al que lo favorece la quietud del expediente y los testimonios. El ruido es también una forma de silencio.

Por cierto, su tarea es proteger al único imputado, su defendido, Marcelo Macarrón. Lo hace rodeándolo de testimonios que no creen en su culpabilidad y que a la par siembran sospechas sobre otros actores del caso, como el empresario Miguel “El Francés” Rohrer. Mientras que el hermano de la víctima, Juan Dalmasso, fue el único que, por el momento, planteó sus sospechas sobre el abogado Daniel Lacase. No quiere decir que no puedan tener algún tipo de responsabilidad, pero hasta ahora nunca estuvieron imputados y, por lo tanto, deberían plantearse pruebas o preguntas que permitan obtenerlas y no sólo meras sospechas como ha sucedido hasta ahora.

Los hijos de Macarrón son lo que arrancaron apuntándole a Rohrer. Sin evidencias, sólo sus propios dichos. Desviar la atención hacía alguien que según la investigación no estuvo en el lugar del asesinato, es también un modo de alejar los ojos de las pruebas que si existen en la requisitoria contra Macarrón. En los guiones de televisión o cine, los personajes secundarios pueden crecer hasta convertirse en principales. Algo de eso está sucediendo en las primeras jornadas del juicio.

Cabe recordar que a Nora Dalmasso (51) la mataron el sábado 25 de noviembre de 2006. La encontró semidesnuda un vecino del country Villa Golf, en Río Cuarto, en la habitación de su hija, en la madrugada del domingo 26.

El fiscal Luis Pizarro, el quinto fiscal que tuvo este caso, en setiembre de 2019 dio por concluida la instrucción y elevó el expediente a juicio con el viudo Macarrón como imputado por el delito de “homicidio calificado por el vínculo, alevosía, y precio o promesa remuneratoria” en calidad de “instigador”, que prevé la pena de prisión perpetua.

De acuerdo a la acusación, Macarrón que se encontraba disputando un torneo de golf en Punta del Este, contrató a un sicario para que matara a Nora y simulara una escena de abuso sexual. Cree que, incluso, le entregó un juego de llaves de su casa para que pudiera actuar sin dificultades.

Ayer, en el sexto día declaró, entre otros, una amiga de la víctima, Margarita Riera de Dalmaso.

La testigo contó su hipótesis del caso: “Yo pensé que esa noche habían estado juntos (Rohrer y Nora), que ella se fue a bañar y justo entraron los mensajes de (Guillermo) Albarracín (el amante de la víctima). Y como él es una persona violenta (Rohrer), sin querer, pasó lo que pasó”.

Luego habló del comportamiento de Rohrer con las mujeres en las fiestas y que su hijo Facundo una vez vio que Nora se besaba con “El francés” en su casa de Villa Golf. También recordó que su amiga le dijo que no tenía nada con el empresario, que sólo se sentía halagada por su cortejo.

Sin embargo, en el discurrir de la exposición, la intención de ahondar sobre la personalidad de “El francés”, la llevó a contar una situación incómoda para Macarrón y para su abogado.

Relató que, cuando el empresario vivía al lado de su yerno, Guillermo Lenti, Rohrer se le metió en la casa “a hacer huevos fritos sin permiso, para hacerse el gracioso”. Dijo que, otra vez le sacó un vino muy caro y cuando su yerno trató de recuperarlo “le dio un bollo” en el brazo. Y en esa secuencia, señaló que cuando su yerno fue a darle a Rohrer sus condolencias por el homicidio de Nora, porque sabía que eran amigos, el empresario le abrió la puerta con una copa de champagne en la mano y, dentro de la casa, estaban Marcelo Macarrón y Daniel Lacase. Fue el primer dato con algún valor.

Semejante declaración llevó a Brito, al final de la audiencia, a decir: “Tomar champagne para unos es símbolo de festejo, para otros es una bebida alcohólica como cualquiera (…) Supongamos que había tomado 25 botellas, qué relación tiene con ser el autor intelectual de una muerte”. Puede ser lo primero (festejo), puede ser lo segundo (una bebida habitual); sin embargo lo que define el hecho en un sentido u otro, es el contexto.

El marco probatorio existente, señala que Macarrón fue autor intelectual y que Lacase, al menos, influyó en la causa.

Lo de Brito es aislar el acontecimiento del contexto y sembrar la duda. Pero lo cierto, es que se trata de un dato –al menos- incómodo, que pone a dos personas –Macarrón y Lacase- en un mismo lugar, poco tiempo después del asesinato, y tomando champagne.

Por lo pronto el fiscal pidió la citación de Lenti para el martes. Mientras, el abogado tendrá casi una semana para tratar de convertir el champagne en agua.

