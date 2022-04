[Crimen de Nora Dalmasso, Día 9] “La vi llorando y dijo que planeaba separarse de su marido”

Francisca “Paca” Andrada afirmó que la semana anterior al crimen “la vi (a Nora Dalmasso) llorando y dijo que planeaba separarse de su marido”.

“Paca” como le dicen los Dalmasso, trabajó por más de tres décadas en la casa de Nené Grassi y Enrique Dalmasso, los padres de Nora. Su declaración repitió lo que ya había contado en la instrucción de la causa y que sostiene dos elementos centrales de la acusación: la existencia de desavenencias conyugales y de desacuerdos económicos entre Nora y su esposo, el imputado Marcelo Macarrón.

Andrada contó en la requisitoria del fiscal Luis Pizarro que Nora cuando se quedaba sola, iba a almorzar a la casa de su mamá. También que algún lunes o algún viernes, siempre en la semana, “se hacía una escapadita y venía a almorzar con nosotros, o pasaba temprano en la mañana para tomar unos matecitos”.

Dentro de esa rutina, Andrada recordó que “en la semana previa a la muerte de Nora, fue casi todos los días de la semana porque estaba sola. Que ese viernes último, el día 24/11, hasta me esperó que terminara de lavar los platos rápido y me acercó a la parada del colectivo, y me comentó que de ahí se iba al súper y más tarde a la peluquería porque a la noche se juntaba con las amigas. Ese viernes estaba bien”.

Sin embargo, “en la semana anterior a esa, un día llegó a la mañana temprano como a las 08:20, aproximadamente, entró y dio un portazo en la puerta de ingreso. (…) Estaba llorando, muy distinto a como normalmente entraba, en que me hacía una broma o me asustaba. Como la vi mal, le pregunté que le pasaba y ella me respondió que estaba cansada, me dijo “… este hijo de puta me tiene cansada, lo que va a lograr es que me voy a separar…”. Como estaba el Señor Enrique (Dalmasso), él le preguntó “¿qué pasa hija?”, y Nora le respondió: “…Marcelo me tiene cansada, porque lo que me pagan en la cochería es una miseria….” y que Marcelo no quería que siga trabajando. El Señor Enrique le respondió “…si te parece poco hija, yo saco de mi sueldo y te doy la mitad de mi sueldo, y eso queda entre vos y yo…”, y Nora le respondió “(…) Ni loca papá, eso yo no lo voy a aceptar…”, que esa conversación la escuché porque si bien estaban en el dormitorio del señor Enrique, yo estaba en el comedor y de ahí le cebaba mate y les llevaba a ellos”.

Nora Dalmasso fue asesinada el sábado 25 de noviembre de 2006 en su casa del barrio Villa Golf, de Río Cuarto.

El único imputado es Macarrón, acusado de instigar el asesinato de quien fuera su esposa. Lo acusa del delito de “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal”, que contempla prisión perpetua.

Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, en fecha que no se puede establecer con exactitud, presumiblemente unos meses antes del 25 de noviembre de 2006, Marcelo Macarrón “en acuerdo delictivo con personas aún no identificadas por la instrucción, instigó el crimen”.

Para el fiscal Pizarro, el móvil fue económico, porque Dalmasso y Macarrón atravesaban una crisis conyugal y Nora habría querido divorciarse. En ese marco, el hombre no habría querido dividir los bienes conyugales. Está acusado de contratar un sicario, de facilitarle el acceso a la vivienda y de planear una simulación sexual para justificar el hecho.

