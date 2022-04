El crimen de Nora: Del trío de amigos ya no queda nada

Mientras avanza el juicio por el crimen de Nora Dalmasso, parece quedar en evidencia que el imputado Marcelo Macarrón, el abogado laboralista, Daniel Lacase, y el empresario agropecuario Miguel “El francés” Rohrer ya no son amigos ni tendrían relación entre ellos. Supieron tener un fuerte vínculo donde se mezclaron amistad, viajes y negocios, pero de aquello ya no quedaría nada. Ahora, cada uno atiende su juego o eso parece. Macarrón y Rohrer –a través del testigo Ricardo Araujo- coinciden en apuntarle al abogado, que fue vocero y parecía tener el manejo de los hilos de la Justicia y la Policía en aquellos años, pero los hijos del médico sospechan que el asesino de su madre fue Rohrer. Él único que no ha movido sus fichas desde que comenzó el juicio, es Lacase.

Justamente, luego de la declaración del que fuera gerente de la empresa de Rohrer, Ricardo Araujo, en el sentido de que Lacase le había pedido una suma de dinero para limpiar el nombre del empresario del expediente por el asesinato de Nora, el fiscal de Cámara, Julio Rivero, solicitó al fiscal de Instrucción Daniel Miralles, que investigue si Daniel Lacase, incurrió en los delitos de “extorsión” o “chantaje”.

Araujo expresó el martes lo siguiente: “Mirá, si Miguel está dispuesto a abonar determinado monto, yo estoy dispuesto a limpiarle el nombre y correrlo de esta situación en la que lo han metido. Transmitíselo”.

Según el testigo, Rohrer como Valeria, su esposa, consideraron la propuesta “una locura” y dijeron que “Michel no tenía nada que ver” con el crimen.

Lo cierto es que pese a que el fiscal Luis Pizarro, al elevar la causa a juicio, no descartó que Macarrón hubiera tenido cómplices en la planificación del crimen de su esposa, no apuntó a ninguno en particular. Utilizó la palabra “adlatares” para definir la existencia de otras personas en ese rol. Tampoco precisó quién habría sido el autor material.

En ese contexto, ni Lacase ni Rohrer estuvieron imputados en la investigación judicial. De los dos, es Lacase el que queda expuesto en la acusación de Pizarro, pero sin figura penal.

Durante el desarrollo del juicio, el abogado ha sido actor protagónico, ya que ha estado presente en buena parte de los testimonios.

En tanto, el expediente dice que acompañó a Macarrón a Punta del Este pese a que el resto de sus amigos no querían que lo hiciera; conversó en el viaje de regreso desde el país vecino con los policías que “investigaban” la escena del asesinato; actuó de vocero del médico traumatólogo en los primeros tiempos posteriores al hecho; uno de los primeros abogados defensores era su socio; y hasta habría ayudado a sembrar al menos dos pistas falsas, entre otras intervenciones.

Rohrer siempre sobrevoló el hecho, pero a través de testigos logró establecer en la instrucción que habría estado en Buenos Aires cuando mataron a Nora en la madrugada del sábado 25 de noviembre de 2006. Quién le pidió a Araujo que el empresario armara una lista de testigos fue justamente Lacase y al conocer ese episodio, que incluyó la entrega del papel con los nombres de los testigos a la Justicia, Macarrón afirmó ante el tribunal, que decidió romper relaciones con el abogado. El otro dato sustancial es que su ADN no coincide con ninguno de los elementos que fueron secuestrados de la escena del crimen.

Un elemento relevante es que uno de los principales testigos de Rohrer, es Araujo. El que fuera gerente de la cerealera Monte Grande, testimonió que almorzó con él el viernes 24 de noviembre y el sábado 25 de noviembre. En el primero, la sobremesa se extendió hasta las 18 horas. Entre uno y otro evento hubo una ventana de 18 horas.

Las dudas de esta versión que lo instala en la Capital argentina, aparecen con dos hechos. Uno conocido este martes, a través del testimonio de dos productores agropecuarios, Juan Silvestre y Carlos Willberg, que aseguraron que el Audi del empresario agropecuario los había superado en la ruta, cerca del campo que tenía en Las Acequias –a 112 kilómetros de Río Cuarto-, a 150 o 160 kilómetros por hora. El otro es más viejo y lo publicó el periodista Hernán Vaca Narvaja. Señala que la ex Side encontró que un celular de “El Francés” estuvo activo en la zona de Las Acequias en la noche del asesinato.

Más allá de la ruidosa denuncia de Araujo, Lacase intercedió para evitar que la investigación avanzara sobre Rohrer pidiéndole una lista de testigos. Eso quiere decir que trabajó para cubrir al empresario. La pregunta básica es ¿por qué lo hizo? Por dinero o por otro motivo o por los dos. Lo único cierto, es que en ese momento, al menos en apariencia, los tres (Macarrón, Lacase y Rohrer) conformaban un sólido scrum.

LA IMPUTACIÓN

En este caso, el único imputado es Macarrón, que está acusado de instigar el asesinato de quien fuera su esposa. Lo acusa del delito de “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal”, que contempla prisión perpetua.

Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, en fecha que no se puede establecer con exactitud, presumiblemente unos meses antes del 25 de noviembre de 2006, Marcelo Macarrón “en acuerdo delictivo con personas aún no identificadas por la instrucción, instigó el crimen”.

Para el fiscal Pizarro, el móvil fue económico, porque Dalmasso y Macarrón atravesaban una crisis conyugal y Nora habría querido divorciarse. En ese marco, el hombre no habría querido dividir los bienes conyugales. Está acusado de contratar un sicario, de facilitarle el acceso a la vivienda y de planear una simulación sexual para justificar el hecho.

