El debate sobre el semen y la presencia o no de Macarrón en la escena del crimen de Nora

Quizá la novena semana del juicio por el asesinato de Nora Dalmasso, ocurrido en su casa de Río Cuarto, el 25 de noviembre de 2006, haya sido una de las más intensas y dramáticas. Al contrapunto entre los forenses sobre si Nora Dalmasso tuvo sexo consentido o no antes de morir, se sumaron las diferencias planteadas por uno de los bioquímicos respecto a si había o no semen en la escena del crimen. Y hasta el fiscal Julio Rivero, que lleva adelante la querella en el juicio contra el único imputado, Marcelo Macarrón, acusado de instigar el crimen, tuvo su día de furia cuando se borró del grupo de Whatsapp de los fiscales de toda la provincia porque lo dejaron solo.

La realidad es que los hechos no valen por sí solos. Adquieren entidad por su contexto. Dicho de otra forma: cada hecho interactúa en el marco de un momento o una época y con otros actores. El asesinato de Nora Dalmasso no es sólo eso, es la escena del crimen, es el antes y el después de los que la rodeaban, y es dónde y cuándo sucedió y quiénes son los actores principales y de reparto de la historia.

El fiscal Rivero, que supo decir en el comienzo del juicio que se sentía Alianza de Coronel de Moldes frente a Independiente (por el abogado Marcelo Brito), que jugaron un partido por la Copa Argentina hace algunos años, hizo sentir su soledad política y personal con un insulto como el que lanzó para irse del grupo de fiscales cordobeses.

La soledad y el silencio de sus pares y de la institución, que padece Rivero, no son más que una consecuencia de los intereses que están en juego en este juicio. Brito es un abogado no solo difícil de contratar por el valor de sus honoraros, sino que es un abogado del poder. Allí es donde reside el problema de Rivero, que gesticula, pero sólo lanza humo con sus palabras, por lo tanto no se puede saber aún cuál es el alcance real de su reclamo. Por lo pronto, su “acting” no parece haber sido un mensaje para que le hagan “mimos”.

Mientras que el debate de los forenses, la otra polémica de la semana, recrea las dos pistas centrales sobre lo que pudo haber sucedido en la habitación de Valentina Macarrón donde mataron a Nora: el asesino fue un conocido (la teoría del sexo consentido de Mario Subirachs, Guillermo Mazuchelli y Mario Vignolo) o un sicario que sexualizó la escena para que parezca un conocido (que planteó el fiscal de instrucción Luis Pizarro y se asienta en el informe del forense Ricardo Caciaguerra).

VER El crimen de Nora Dalmasso y la batalla de los forenses.

VER El asesino era “fuerte”, “diestro” y ejerció “violencia sexual” mientras Nora estaba inconsciente.

A ello, debe sumarse el debate alrededor de si hubo semen o no y si el ADN de Marcelo Macarrón está presente en la escena del asesinato como para convertirlo en autor material o no. Aquí la controversia se produce a partir de los dichos de los forenses Subirachs y Vignolo y del bioquímico Daniel Zabala, que fue el encargado de tomar las muestras y analizarlas en un primer momento. Él aseguró que había semen en las muestras que obtuvo. Del otro lado se encuentran los estudios posteriores a los que dio mayor entidad el fiscal Pizarro.

¿Qué dice la requisitoria? Entre las páginas 163 y 169, con el sub-título “Semen y genética”, Pizarro afirma que no hubo semen y que Macarrón no estuvo esa madrugada en Río Cuarto.

Dice que “que analizado en totalidad los informes químicos y genéticos llevados a cabo en la causa, se entiende: 1) Que no hubo hallazgo de semen en ninguna de las evidencias recolectadas, y analizadas. 2) Que el perfil genético masculino (de Marcelo Macarrón) hallado en algunas de las evidencias, resultaron luego de pruebas o técnicas más específicas, de alta sensibilidad, y lo fue en escasa cantidad, o bajo número de copias. 3) Que luego, de sometidas las evidencias a pruebas de mayor sensibilidad, y hallado Adn masculino en algunas de ellas, se advirtió y aclaró el problema de contaminación que traían aparejadas este tipo de pruebas -de mayor sensibilidad-. 4) Finalmente, se acreditó –con la prueba del lavado de prendas en lavarropas- que la contaminación es posible por transferencia.”

El fiscal le dio preeminencia al informe la Sección de Química Legal de Policía Judicial, a cargo de Néstor Gutiérrez por sobre el del bioquímico Zabala, “por cuanto utilizó una prueba más específica para la detección de semen”.

Detalla luego que Gutiérrez “concluyó que no se determinó presencia de semen. De acuerdo el procedimiento utilizado explicado tanto en el informe como en la declaración testimonial (…) por observación microscópica NO se observaron espermatozoides y sometida las evidencias a la prueba de Antígeno Prostático Específico (PSA) para la determinación de semen, la misma dio resultado Negativo”.

Al referirse a la presencia en el lugar del hecho de Marcelo Macarrón, a partir de evidencia de ADN, razón por la que el fiscal Daniel Miralles llegó a imputarlo como autor material, Pizarro cita el informe del FBI para descartarlo y sostener su acusación.

Relata que “el informe del FBI (…) ratifica lo realizado por el Ceprocor en cuanto el hallazgo sólo en algunas de las evidencia de ADN masculino”.

Sigue diciendo que el FBI “explica que sometió las evidencias a cotejo con las 29 personas de sexo masculino que ingresaron al lugar del hecho, despejando que sea el resultado de alguno de ellas, e informando que algunas de las muestras remitidas no es posible excluir que sean de Marcelo Macarrón”.

Pizarro apunta más adelante: “No obstante (el FBI) efectúa la siguiente aclaración, que por resultar trascendente estimamos conveniente trascribirla de manera textual: “Luego de revisar en detalle los datos y las circunstancias del caso, el que suscribe es de la opinión que no sería prudente y podría ser involuntariamente perjudicial para la justicia extraer conclusiones definitivas sobre los posibles donantes de las muestras biológicas examinadas. La principal razón de esto es la presencia de obvias mezclas de Adn que se encuentran en la evidencia. No es posible deducir si los componentes de Adn de dichas muestras fueron el resultado de depósitos contemporáneos al crimen, si fueron depositadas con anterioridad al crimen, si fueron el resultado de contaminación de la escena del crimen o si resultaron de actividades posteriores a la recolección (…)”.

Afirma a continuación que “el Informe del Ceprocor en relación a la posibilidad de transferencia de ADN en prendas, sometió (las mismas) a prueba de lavado, y se concluyó: Cuando estuvo en contacto con dos sujetos se observó una mezcla de perfiles correspondientes a ambos sujetos, variando la proporción de los mismos (mayoritario y minoritario), Cuando la tela estuvo en contacto con tres sujetos se recuperó la mezcla completa de los dos primero sujetos e incompleto el perfil del tercer sujeto. Es factible concluir que se transfiere material biológico a las telas por el uso de las mismas”.

Finalmente, Pizarro descartó que el viudo hubiera sido el autor material del crimen. Y expresa: “En consecuencia, a partir de lo reseñado, era altamente posible la presencia de ADN de Marcelo Macarrón en las muestras analizadas, no representando ello un indicio de su presencia respecto la ejecución material del homicidio”.

>> LA IMPUTACIÓN

En este caso, el único imputado es Macarrón, que está acusado de instigar el asesinato de quien fuera su esposa. Lo acusa del delito de “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal”, que contempla prisión perpetua.

Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, en fecha que no se puede establecer con exactitud, presumiblemente unos meses antes del 25 de noviembre de 2006, Marcelo Macarrón “en acuerdo delictivo con personas aún no identificadas por la instrucción, instigó el crimen”.

Para el fiscal Pizarro, el móvil fue económico, porque Dalmasso y Macarrón atravesaban una crisis conyugal y Nora habría querido divorciarse. En ese marco, el hombre no habría querido dividir los bienes conyugales. Está acusado de contratar un sicario, de facilitarle el acceso a la vivienda y de planear una simulación sexual para justificar el hecho.

>> COBERTURA

VER El crimen de Nora Dalmasso y la batalla de los forenses

VER El asesino era “fuerte”, “diestro” y ejerció “violencia sexual” mientras Nora estaba inconsciente.

VER Autopsia psicológica de Nora, el centro de la acusación contra el viudo.

VER El crimen de Nora Dalmasso: Declaró Lacase, el bueno.

VER El crimen de Nora: Del trío de amigos ya no queda nada.

VER El auto que podría acercar a “El Francés” al lugar del crimen de Nora.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día15] El “Perejil” Zárate: “Discutieron y Macarrón le decía que todo esto se iba a acabar”.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 14] El fiscal pidió los antecedentes de Lacase antes de su citación.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 13] El falso rumor sobre un romance de la víctima y quién hacía los asados en la casa de Macarrón.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 12] El ex secretario de Seguridad de De la Sota acusó a Lacase de desviar la investigación.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 11] “Cuando Magnasco iba a la peluquería, juntaba el pelo para que no lo usaran como prueba en su contra”.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 10] El viaje de vuelta desde Punta del Este y el plazo fijo.

VER [Crimen de Nora Dalmasso] La reaparición de Lacase en los testimonios, desacomoda la estrategia defensiva de Macarrón.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 9] “La vi llorando y dijo que planeaba separarse de su marido”.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 8] Una amiga de la víctima dijo que “si aparezco muerta, busquen a Lacase”.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 7] El yerno desmintió a la suegra.

VER [El crimen de Nora Dalmasso, Día 6] Los testigos comentaristas y el champagne para tres.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 5] Quién es Daniel Lacase, el abogado apuntado por el hermano de Nora.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 5] Qué dice el expediente judicial sobre el abogado Lacase.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 5] Juan Dalmasso apuntó al abogado Daniel Lacase

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 3] Facundo Macarrón reclamó investigar al empresario Miguel Rohrer.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 3] Rohrer fue investigado y se descartó que hubiera estado en Río Cuarto, en el lugar de los hechos.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 3] Lo que le habría pedido Nora a Rohrer y lo que dijo el empresario de Macarrón

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 3] Valentina Macarrón: “Fue una madre presente, la extrañamos mucho”

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 2] La estrategia del abogado de Macarrón

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 2] Marcelo Macarrón: “Pensé en suicidarme”

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 1] Macarrón le disparó al fiscal en un juicio que puede tener esquirlas políticas y económicas

VER Crimen de Nora Dalmasso: Después de 15 años, con el viudo Marcelo Macarrón como único acusado, comienza el juicio.

—