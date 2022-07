Juicio por el crimen de Nora Dalmasso: Comienzan los alegatos y el jueves habría sentencia

El juicio por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en la madrugada del sábado 25 de noviembre de 2006, ingresa en su momento más dramático. Este martes, si se cierra como se prevé la recepción de prueba, el fiscal de Cámara, Julio Rivero, brindará su alegato. Mientras que Marcelo Brito, defensor de Marcelo Macarrón, acusado como instigador del asesinato, lo haría al día siguiente, el miércoles. El veredicto del jurado popular, si todo marcha por este camino, debería conocerse el jueves 7.

Nadie sabe a ciencia cierta lo que hará Rivero. Su tarea durante el juicio apareció como débil, aunque en esta instancia tampoco tenía grandes opciones. Los testigos citados no podían completar los casilleros faltantes en la acusación del instructor Luis Pizarro. Su única tarea, por lo tanto, era más bien defensiva, la de no perder pruebas de la estructura acusatoria. Por ejemplo, quién fue el asesino material o cuánto cobró el sicario por hacerlo, según la lógica de la instrucción, eran circunstancias que no podían ser resueltas en esta instancia. La investigación previa no había encontrado elementos en ese sentido. Sin embargo, llamó la atención que haya dejado caer el testimonio de la ex amante del viudo, Alicia Cid, relevante para probar la disfuncionalidad matrimonial de los Macarrón-Dalmasso y la personalidad del acusado, ente otros tópicos. Podría ser un anticipo de la derrota, es decir que Rivero deje caer la acusación; o una estrategia calculada en elementos que no están a la vista. Cualquiera de las cartas quedará a la vista este mismo martes.

Pese a ello, la acusación de Pizarro está basada, sobre todo, en pilares técnicos, muy difíciles de rebatir. Uno de ellos, es la pericia psicológica de la víctima. Para los especialistas, Nora no tenía problemas fuera de su entorno, los que tenía eran en su propia alcoba, era parte de un “matrimonio disfuncional”, definen. Otro, es el análisis de la escena del crimen, donde sobresale que la mujer fue sorprendida durmiendo, fue abusada (para simular) y la mataron con el lazo de su bata apretado alrededor de su cuello. El fiscal consideró como correcta la conclusión de uno de los forenses, que el abuso se produjo durante la agonía.

Concluyó Pizarro que Macarrón “planificó dar muerte a su esposa por desavenencias matrimoniales y con la intención por parte de su/s adlater/es de obtener una ventaja, probablemente política y/o económica”.

Para el fiscal, el traumatólogo “le suministró (al sicario) información del movimiento de la casa y presumiblemente le entregó un juego de llaves (ya que no hay rastros de que hubiera tenido que forzar alguna abertura para ingresar)”, y que “eligió como fecha” el último fin de semana de noviembre de ese año “en el que se disputaría un torneo de golf” en Punta del Este, al que concurrió con sus amigos “con la finalidad del éxito de su plan delictivo y despejar cualquier posibilidad de sospecha sobre su persona”.

El representante del Ministerio Público estableció que, para llevar a cabo el crimen, el sicario contratado “aguardó que la víctima realice su rutina previa al descanso y la abordó una vez que ésta se encontraba dormida en la habitación de su hija, ubicada en la planta alta de la vivienda”.

Luego de cometer el crimen, “(…) al final, probablemente y como parte del plan criminal, ordenó la escena con la finalidad de simular un hecho de índole sexual, tras lo cual se retiró del lugar, sin dejar rastro alguno de su persona”, consideró el fiscal.

Macarrón (62) fue enviado a juicio como acusado por el delito de “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal” por el fiscal Luis Pizarro, el último que instruyó la causa.

El viudo dice que es inocente y que hace 16 años padece un calvario, una “crisis depresiva” y que hasta pensó en suicidarse. Como sufrió un problema cardíaco, no pudo presenciar en su totalidad las últimas 11 audiencias del debate y el tribunal lo autorizó a que sea representado por su equipo de abogados: Marcelo Brito, Cristian Ayán y Mariángeles Mussolini.

La estrategia de la defensa para los alegatos es la que viene sosteniendo desde un comienzo: que no hay ningún elemento que incrimine a Macarrón; por lo que se espera que el abogado Brito solicite la absolución.

Para el defensor, el proceso de investigación estuvo “plagado de irregularidades” y dice que hubo contaminación de la escena del crimen, por lo que es posible que requiera la nulidad del mismo, tal como ya lo adelantó al inicio del juicio.

El codefensor Cristian Ayán sostuvo que la acusación no dice cómo, dónde, cuándo, ni con quién el imputado habría hecho el supuesto pacto homicida porque “el hecho no existió”.

Se acabaron las especulaciones. Llegó la hora de la verdad. En las próximas horas se sabrá si el crimen de Nora Dalmasso tiene un culpable después de 15 años o si quedará para siempre en la impunidad.

