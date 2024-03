Villa Belgrano: La municipalidad intenta esquivar el escenario judicial y consigue que la Justicia le dé “tiempo extra”

Se trata de una escena, al menos, llamativa. Los vecinos de Villa Belgrano le piden a las vocales de la Cámara Contencioso Administrativa N°2 de Córdoba, Daniela Susana Sosa y María Soledad Puigdellibol, que la Justicia se expida sobre la medida cautelar que pidieron para defender el barrio. Los representantes de la Municipalidad con el subsecretario de Planeamiento, Gustavo Rebord al frente, presentan un nuevo proyecto de ordenanza que había ingresado a la comisión de Desarrollo Urbano del Concejo Deliberante 24 horas antes, y solicitan que los vecinos “concurran” al cuerpo deliberativo para “intervenir en la deliberación”. A la hora de cerrar la audiencia, luego de más de dos horas de discusión y pese a la negativa vecinal, las vocales deciden inclinar la cancha para el lado del municipio y escriben en el acta del encuentro: “(El tribunal) exhorta a las partes a continuar las instancias de diálogo en el ámbito del Concejo Deliberante y, en consecuencia, dispone pasar a un cuarto intermedio, pudiendo cualquier de las partes, una vez cumplidas las diligencias que anteceden, solicitar fecha para la reanudación de la audiencia”.

Puigdellibol y Sosa tomaron la determinación luego de que Rebord hablara con el intendente Daniel Passerini. El funcionario salió de la sala para consultarle por teléfono hasta cuándo extender la suspensión de “los trámites de factibilidad y/o permisos de edificación de planes de viviendas, locales comerciales, etc localizados en la zona” que vencían el 31/03/2024. La relevancia de la extensión de esa suspensión, es que actúa como un sustituto temporal de una medida cautelar -no permite nuevas construcciones- y para que la Justicia lo habilite, tiene que haber una negociación en marcha entre la comuna y los vecinos -al menos de modo ficticio, que es lo que sucede en este caso-. Minutos más tarde, Rebord regresó a la reunión y propuso la siguiente fórmula: “por el plazo de 90 días o hasta que se dicte la nueva ordenanza, lo que ocurra primero”. Con crudeza, la estrategia oficial quedó expuesta en esa oración que consta en el registro del acta judicial. Es decir, tratar de aprobar el proyecto de ordenanza antes de una eventual medida cautelar.

Ya había ocurrido algo similar a fines del año pasado, cuando una audiencia de conciliación pasó a cuarto intermedio hasta febrero de 2024 y luego, a pedido del municipio, la reunión se prorrogó hasta el 20 de marzo. En el medio, la Secretaría de Desarrollo Urbano retocó el proyecto de ordenanza presentado a fines de 2023 permitiendo la construcción en altura a la vera del río Suquía y frente a la reserva General San Martín y, ahora -con otras autoridades- volvió a la carga para evitar una resolución judicial. Todo indica que intentará aprobar la nueva iniciativa legislativa, que repite parte del mismo esquema de 2023 con agravantes, ya que extiende el área de intervención para el capital desarrollista a los barrios de Villa Belgrano y Argüello, este último en la lengua de territorio que se ubica entre la avenida Recta Martinoli y el río.

Pese a la relevancia que el proyecto tenía para el municipio y la prórroga que había solicitado, su aparición fue desprolija y a las apuradas. El lunes 18, en las últimas horas del día, el oficialismo convocó a reunión de los concejales de la comisión de Desarrollo Urbano para el martes 19 al mediodía. Allí entregaron copia de la iniciativa y los funcionarios municipales realizaron una primera explicación del mismo. El 20, el municipio utilizó el proyecto como “As de espadas” frente a las camaristas Puigdellibol y Sosa, pero los vecinos no conocían ni una sola línea. De hecho, los funcionarios de la comuna se comprometieron a enviarlo por e-mail al día siguiente, el jueves 21 de marzo.

ENREDACCIÓN accedió al acta y a la versión de distintas fuentes y pudo reconstruir de ese modo, al menos, un tramo sustancial de la reunión y sus resultados.

Cabe recordar que los vecinos de Villa Belgrano, a través del centro vecinal del barrio, presentaron un recurso de amparo contra la Municipalidad de Córdoba, “con el objetivo de frenar la construcción de megadesarrollos inmobiliarios, comerciales y de servicios en el barrio”. La presentación que fue realizada el 12 de septiembre pasado, con el patrocinio de la abogada Marcela Fernández, e incluye la solicitud de una medida cautelar mientras se sustancia el fondo del caso. Ya han obtenido resultados favorables las presentaciones judiciales realizadas por los centros vecinales de Jardín Espinosa y el Cerro de las Rosas para proteger a sus barrios.

“Le pedimos a la Justicia que dicte de manera inmediata una medida cautelar que frene estos atropellos. Queremos seguir viviendo en el barrio, haciendo vida de barrio”, plantearon los vecinos en la convocatoria a protestar en las puertas de la Cámara Contencioso Administrativo N°2 el pasado miércoles 20 de marzo.

Por su parte, Sofía Gnappi, del Grupo de Vecinos Autoconvocados de Villa Belgrano, afirmó que “(en la audiencia) no hubo resolución en los términos de lo que pedimos los vecinos, esto es que se dicte una medida cautelar. Creemos que la Municipalidad sigue dilatando los tiempos. Nos enteramos que habían reactivado un proyecto de ordenanza para Villa Belgrano similar al que presentaron el año pasado. También que el lunes a la noche llamaron a una reunión de comisión para presentar modificaciones a ese proyecto. Entendemos que buscan dilatar para que la Justicia no dicte la medida cautelar. Seguimos en un limbo porque la Justicia hace lugar a los requerimientos de la Municipalidad y no escucha a los vecinos. Pedimos respuestas”.

QUÉ PASA EN VILLA BELGRANO

Villa Belgrano es un barrio residencial, ubicado al noroeste de la ciudad. Sus límites los marcan el río Suquía por el sur y el este; la avenida Recta Martinoli por el norte; y la calle Lasalle por el oeste.

En la última década, su fisonomía, contexto ambiental y estilo de vida se han transformado progresivamente con los llamados “Housing” y emprendimientos inmobiliarios, algunos de ellos denominados “de altura”, con más de dos pisos, límite establecido por la legislación vigente para esta zona. También se ha intensificado el desarrollo comercial y de servicios.

LA RESERVA SAN MARTÍN

La Reserva Natural Urbana San Martín fue creada en 2009. Anteriormente era el Parque San Martín. Está ubicada en el noroeste de la ciudad de Córdoba y tiene una superficie de 114 hectáreas enmarcadas por el Río Suquía y el Canal Maestro Sur.

Es la única área protegida de la ciudad. Su valor biológico está dado porque corresponde a una zona de transición entre dos ecorregiones: El Espinal y el Chaco Serrano.

Dentro de ese pequeño territorio lleno de vida, hay bosque nativo y es el hábitat, entre otros, de 17 especies de reptiles; 6 de anfibios; 9 de mamíferos; y 177 de aves. También habitan el río Suquía, 14 especies de peces, 12 son autóctonas y 2 introducidas.

