Miguel Rohrer: “Macarron dice lo que le hace decir su abogado Marcelo Brito”

Miguel “El Francés” Rohrer hizo crujir al juicio por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en Río Cuarto, en la madrugada del 25 de noviembre de 2006. Fiel a su personalidad, habló de todo (y de todos) con locuacidad y le apuntó al único imputado (a quién calificó de ex amigo), Marcelo Macarrón y al abogado Daniel Lacase. Mientras que frente a las acusaciones que le hicieron el viudo y sus hijos, Facundo y Valentina Macaron, el empresario le reservó su afirmación más contundente al abogado Marcelo Brito: “Macarron dice lo que le hace decir Brito. No me cabe duda que el que orquestó todo es Brito. El abogado defensor, que mal usa la defensa, que mal usa el derecho para salvar a Macarrón, ha destruido a otras personas”.

A su vez, tanto en la sala de audiencias como frente a los periodistas, negó distintas acusaciones en su contra:

– Dos testigos afirmaron que los había pasado en un auto Audi, en la ruta 8, el 24 a la noche. Rohrer dijo sobre este punto que “al Audi lo había vendido. Hacía dos meses que lo había entregado a la concesionaria. La Policía lo verificó”.

– La Side ubicó un teléfono de su flota en cercanía de Las Higueras en la noche del crimen, a lo que el empresario agropecuario dijo que “ese no era mí número, yo usaba un solo teléfono”.

– Del entrecruzamiento de llamadas, surgió que había tres comunicaciones telefónicas con Nora Dalmasso. “El francés” admitió dos, en el mes de octubre y negó la tercera, ocurrida el 24 de noviembre.

– Aseguró que “hablan de mí porque quede último en el bolillero. A Magnasco le dieron de baja, a otros le dieron de baja, y quedé yo, vendiendo noticias… Cuando me hice el ADN –que no coincidió con ninguna de las pruebas recogidas del lugar del crimen- dije, ‘Chau, acá tachamos la doble y salimos del juego’. Pero no fue así”.

– Confirmó que “Nora me llamó una vez y me dijo: ‘Estamos pasando un mal momento, vos que tenés ascendencia con Marcelo, fíjate, por favor hablalo’. Le hablé, Macarrón me cortó enseguida. Me dijo: ‘Michel quédate tranquilo, va a andar todo bien’.

VER Lo que le habría pedido Nora a Rohrer y lo que dijo el empresario de Macarrón.

– Agregó un dato nuevo a los conocidos: “No supe nada de que había intenciones de separarse o algo así. Sí supe, que un mes antes del crimen, Nora había maltratado escandalosamente a Marcelo Macarrón en una reunión del Rotary. (…) Me lo contaron Julio y Raúl Boheler hace un mes, en una cena en Bariloche”.

– También apunto sobre el abogado laboralista, Daniel Lacase: “Alguien tiene la autoestima tan alta para ir a un viaje (a Punta del Este, Uruguay) en el que todos le dicen claramente que no vaya. La realidad, es que Macarrón y Lacase eran una sola persona. Ese viaje fue una coartada clave para estar lejos de lo que sucedió”.

Contó que a Lacase lo cruzó en el centro de Río Cuarto y lo increpó. “‘¿Vieron alguna vez a alguien a quien le galope la pera? Yo me bajé (de la camioneta) enojado y le dije: ‘¿Por qué me hiciste todo?’. Y empezó a temblequear, le galopaba la pera. No podía hablar. Se orinó. No pudimos mantener un diálogo”.

– Respecto de la acusación de que tenía negocios en común con el viudo, afirmó que “es una mentira, no teníamos negocios en común. Yo no tenía pool de siembra, administraba una empresa que sembraba. Macarrón había invertido en el pool San Bartolome que era de Tellería y Artigue. Nunca tuve un negocio con Macarrón”.

– Por otro lado, reiteró que “Lacase me pidió plata, era una suma importante. Me dijo que me iba a sacar de la escena. Me vino a extorsionar”.

Cabe recordar que el fiscal Luis Pizarro utiliza los testimonios de Rohrer y su esposa Valeria, para sostener la hipótesis del móvil económico como disparador del crimen. El empresario contó que “Julio Boheler había organizado conmigo el viaje a las Islas Vírgenes años atrás, vacaciones a las que Marcelo Macarrón y Nora Dalmasso se autoinvitaron”.

En esa línea, agregó que “no sé qué quería figurar conmigo, pero Marcelo era el típico ‘figuretti’” (un personaje de Fredy Villarreal en Show Match).

VER Rohrer fue investigado y se descartó que hubiera estado en Río Cuarto, en el lugar de los hechos.

– El empresario negó rotundamente haber tenido una relación íntima con Nora Dalmasso y también dijo no recordar haberla levantado en andas en las fiestas. La definió como “la mujer de un amigo”.

Sobre ese punto, el fiscal Rivero le preguntó lo siguiente: Facundo Macarrón dijo que los vio besándose con Nora, ¿qué opina?

Agradezco que me haga ese pregunta, doctor. Yo creo haber leído en Puntal que no llamaron al contador para no revictimizar a Nora. Yo creo que el señor Facundo Macarrón, es un tremendo mentiroso, porque no sé si lo dijo acá o afuera, porque se lo dijo a Margarita (Dalmasso). Es una mentira, eso saca el premio al peor hijo que pueda tener Río Cuarto.

VER Facundo Macarrón reclamó investigar al empresario Miguel Rohrer.

>> LA IMPUTACIÓN

En este caso, el único imputado es Macarrón, que está acusado de instigar el asesinato de quien fuera su esposa. Lo acusa del delito de “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal”, que contempla prisión perpetua.

Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, en fecha que no se puede establecer con exactitud, presumiblemente unos meses antes del 25 de noviembre de 2006, Marcelo Macarrón “en acuerdo delictivo con personas aún no identificadas por la instrucción, instigó el crimen”.

Para el fiscal Pizarro, el móvil fue económico, porque Dalmasso y Macarrón atravesaban una crisis conyugal y Nora habría querido divorciarse. En ese marco, el hombre no habría querido dividir los bienes conyugales. Está acusado de contratar un sicario, de facilitarle el acceso a la vivienda y de planear una simulación sexual para justificar el hecho.

>> COBERTURA

VER ¿Pudo haber sido Macarrón el autor material del crimen de Nora?

VER El crimen de Nora Dalmasso y la batalla de los forenses

VER El asesino era “fuerte”, “diestro” y ejerció “violencia sexual” mientras Nora estaba inconsciente.

VER Autopsia psicológica de Nora, el centro de la acusación contra el viudo.

VER El crimen de Nora Dalmasso: Declaró Lacase, el bueno.

VER El crimen de Nora: Del trío de amigos ya no queda nada.

VER El auto que podría acercar a “El Francés” al lugar del crimen de Nora.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día15] El “Perejil” Zárate: “Discutieron y Macarrón le decía que todo esto se iba a acabar”.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 14] El fiscal pidió los antecedentes de Lacase antes de su citación.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 13] El falso rumor sobre un romance de la víctima y quién hacía los asados en la casa de Macarrón.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 12] El ex secretario de Seguridad de De la Sota acusó a Lacase de desviar la investigación.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 11] “Cuando Magnasco iba a la peluquería, juntaba el pelo para que no lo usaran como prueba en su contra”.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 10] El viaje de vuelta desde Punta del Este y el plazo fijo.

VER [Crimen de Nora Dalmasso] La reaparición de Lacase en los testimonios, desacomoda la estrategia defensiva de Macarrón.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 9] “La vi llorando y dijo que planeaba separarse de su marido”.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 8] Una amiga de la víctima dijo que “si aparezco muerta, busquen a Lacase”.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 7] El yerno desmintió a la suegra.

VER [El crimen de Nora Dalmasso, Día 6] Los testigos comentaristas y el champagne para tres.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 5] Quién es Daniel Lacase, el abogado apuntado por el hermano de Nora.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 5] Qué dice el expediente judicial sobre el abogado Lacase.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 5] Juan Dalmasso apuntó al abogado Daniel Lacase

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 3] Facundo Macarrón reclamó investigar al empresario Miguel Rohrer.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 3] Rohrer fue investigado y se descartó que hubiera estado en Río Cuarto, en el lugar de los hechos.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 3] Lo que le habría pedido Nora a Rohrer y lo que dijo el empresario de Macarrón.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 3] Valentina Macarrón: “Fue una madre presente, la extrañamos mucho”.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 2] La estrategia del abogado de Macarrón.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 2] Marcelo Macarrón: “Pensé en suicidarme”.

VER [Crimen de Nora Dalmasso, Día 1] Macarrón le disparó al fiscal en un juicio que puede tener esquirlas políticas y económicas.

VER Crimen de Nora Dalmasso: Después de 15 años, con el viudo Marcelo Macarrón como único acusado, comienza el juicio.

—