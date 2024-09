Caso Mackentor: Quién es Rodolfo Barra

Rodolfo Barra, actual procurador General del Tesoro, que fue denunciado por los abogados de las víctimas de Mackentor por “estafa procesal”, tiene 76 años y ha sido arquitecto de la reforma del Estado y las privatizaciones durante el gobierno de Carlos Menem, junto con quien fuera ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi. En diciembre de 2023 fue designado en su actual cargo por el presidente Javier Milei, como escribió el periodista Mariano De Vedia en el diario La Nación, para “darle sustento jurídico a la ambiciosa reforma del Estado” que impulsa el libertario. El caso Mackentor, por lo tanto, no compone su agenda principal, pero involucra a grandes empresas, como Supercemento y lo que fue el grupo Macri, integrantes del anterior círculo rojo del poder económico. También se trata de un crimen de Lesa Humanidad, un episodio del capítulo de los DD.HH., un plano que el actual gobierno desprecia y en el que promueve un discurso “negacionista”.

El sitio Chequeado.com cuenta que Barra, que tiene rango de ministro, es viudo y tiene 3 hijos. Se recibió de abogado en la Universidad Católica Argentina (UCA) en 1970, se especializó en Derecho Administrativo Profundizado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1974, y se doctoró en Ciencias Jurídicas en la UCA en 1980, de acuerdo con su página web.

Fue uno de los pilares de la reforma del Estado puesta en marcha por Menem durante toda la década de los ’90. Primero tuvo un rápido paso como secretario de Interior del ministro Julio Mera Figueroa y luego asumió como ministro de la Corte Suprema de Justicia entre 1989 y 1993. Su llegada al máximo tribunal se produjo después de que presidente riojano ampliara de 5 a 9 el número de jueces del tribunal, donde formó parte, de hecho, de la llamada “mayoría automática” que le permitió al menemismo contar con el aval para su política de privatizaciones y reformas neoliberales.

Como ministro del alto tribunal, pasaron por sus manos expedientes sensibles, como los casos del “narcogate”, ul escándalo por lavado de dinero que rozó a varias figuras cercanas a la familia política del expresidente Menem. También tuvo disputas con quien fuera ministro de Economía, Domingo Cavallo, por el pago de sentencias contra el Estado. Cavallo lo responsabilizó por la falta de avances en la causa que llevaba la Corte para investigar el atentado contra la embajada de Israel.

Posteriormente, fue ministro de Justicia de la Nación entre 1993 y 1996, donde se le atribuye, entre otros actos, haber impulsado la aplicación de lo que se llamó “ley mordaza”, que proponía aumentar las penas por calumnias e injurias a los periodistas y medios. Además, promovió una “ley anticorrupción”, que prohibía publicar las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios.

Su renuncia se produjo al conocerse que había sido parte de una organización filonazi durante su adolescencia. Recuerda Chequeado.com que “el 22 de junio de 1996, la Revista Noticias publicó una tapa con el título “Herr ministro”. Se refería a Barra, que entonces era ministro de Justicia de Menem. El texto era una investigación del periodista Darío Gallo en la que explicaba que Barra había formado parte de la Unión Nacionalista de Escuelas Secundarias (UNES), brazo juvenil del Movimiento Nacional Tacuara”.

Poco tiempo atrás, en una entrevista concedida al canal LN+, Barra dijo que “yo tenía 15 años, 16, 14. Era un adolescente, el adolescente dice la palabra, que adolece. Adolece de madurez, de conocimientos. Muchos a esa edad hacen muchas locuras. A mí me tocó hacer esta locura. Otros, a edad mayor fueron terroristas. Gracias a Dios no se dio que tuviera que participar en ningún acto violento, y tampoco me consideré en la vida filonazi. Eso pasó hace 60 años ya, mucho tiempo”.

Barra también es un activo militante en contra del aborto y defensor de los derechos del niño por nacer. Justamente, Menem, al renunciar al Ministerio de Justicia, lo designó como asesor presidencial ad honórem para las cuestiones vinculadas a la protección de los derechos de la persona por nacer.

En esa época, Eduardo Eurnekian, exjefe e impulsor de Milei, lo contrató como asesor de Aeropuertos Argentina 2000. Eurnekian ganaría la licitación de las estaciones aéreas a la par de que, en 1998, Barra se hizo cargo del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), que debía controlar a la empresa de su antiguo jefe.

Una vez finalizado el gobierno de Carlos Menem no estaría demasiado tiempo sin trabajo, ya que el 13 de diciembre de 1999 asumió como presidente de la Auditoría General de la Nación, ejerciendo ese cargo hasta el 1 de febrero de 2002.

