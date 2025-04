¿Cómo organizar la logística de tu empresa? 5 consejos útiles

En la era moderna del comercio, la gestión de logística desempeña un papel fundamental. La organización correcta y efectiva de esta rama del proceso puede ser el factor determinante del éxito o el fracaso de cualquier empresa. Para garantizar la vigencia y la continuidad de un negocio, es esencial comprender y optimizar la estrategia de distribución.

¿Cómo se define una estrategia logística? La correcta elección de todos los componentes del proceso como transporte, suministro, almacenamiento y distribución no solo definen al proceso, sino que lo optimizan. Los productos de consumo masivo no tendrían valor si no estuvieran a disposición de los consumidores cuándo son requeridos. Bajo esta premisa, la creación de valor gira en torno a conceptos como tiempo y lugar.

Pero, a pesar de existir una columna transversal que aplica para todos, cada empresa es diferente, por lo que la estrategia adoptada debe responder a sus necesidades específicas. Todos los esfuerzos deben centrarse en mejorar los procesos que aporten valor al cliente, mientras se eliminan o reducen aquellos que no lo hagan. Si no sabes por dónde comenzar, existen algunos consejos claves para mejorar tu organización logística.

5 consejos para optimizar la logística de tu empresa

Una gestión logística efectiva es vital para cualquier negocio, pero puede presentar un desafío considerable, sobre todo en el contexto actual en el que los mercados cada vez son más competitivos, dinámicos y exigentes. Para poder controlar estos aspectos, es importante que prestes atención a estos 6 consejos para diseñar un plan logístico eficiente.

1. Seguimiento adecuado de la mercadería

Una etapa muy relevante dentro del proceso es la gestión de la mercadería. Las empresas que controlan su stock y mantienen una correcta organización, suelen tener mayores ingresos económicos y menores pérdidas.

Tener artículos en exceso puede ser tan perjudicial como tener escasez, ya que ambas situaciones pueden significar costos elevados para las empresas. Por lo tanto, lo ideal es mantener un equilibrio, a partir de un análisis estratégico realizado en función de la previsión de la demanda.

Aquí es donde se pueden comenzar a aprovechar los beneficios de la tecnología utilizando la automatización de procesos. El volumen de información puede ser abrumador, por lo que la digitalización se convierte en una herramienta esencial para mantener un control ordenado y actualizado.

Dentro de este espectro, existen soluciones como ChessSuite la plataforma integrada de Nextbyn que con la capacidad de automatizar procesos para minimizar errores humanos y mejorar la eficiencia operativa en general. Al eliminar la necesidad de ingresar datos manualmente, ChessSuite asegura que la información sea coherente en todas las áreas de la empresa, lo que facilita la gestión empresarial eficiente.

2. Relaciones sólidas con los proveedores

Establecer una relación de colaboración entre la empresa y los proveedores tiene múltiples beneficios, ya que permite un mejor control de errores logísticos y de stock y acortar plazos de entrega. Sin embargo, encontrar los proveedores adecuados puede ser una tarea fácil.

Por lo tanto, cuando encuentres proveedores que cumplan con las expectativas y necesidades de producción de tu empresa, intenta establecer una buena relación que sea ventajosa para ambas partes.

3. Tecnología para optimizar tus procesos

A medida que una empresa crece, sus procesos aumentan automáticamente. Es durante este momento donde la inversión en tecnología es determinante para que la empresa siga creciendo. La integración de sistemas empresariales es una necesidad para aquellos negocios que buscan mantenerse competitivos.

En lugar de trabajar con sistemas aislados, herramientas como ChessSuite permiten que todas las áreas de la empresa operen de manera coordinada, agilizando los procesos, y dando como resultado una gestión empresarial más eficiente y varias ventajas como:

– Aumento de la productividad.

– Reducción de costos.

– Reducción de errores.

– Aumento de la calidad del servicio.

– Aumento de datos fiables.

4. Seguimiento de indicadores clave de desempeño

Cualquier empresa debe tener un objetivo claro y definir metas coherentes para alcanzarlo. Para evaluar si, definitivamente, estás en el camino correcto, es esencial establecer indicadores de desempeño logístico, también conocidos como KPI.

Los KPI son métricas utilizadas para medir y evaluar el rendimiento de ciertas etapas específicas del proceso. Estos números permiten identificar los aspectos positivos y los que requieren mejoras. Existen cientos de indicadores, pero se recomienda solo enfocarse en aquellos que sean más relevantes para tu empresa.

Algunas opciones pueden ser:

– Plazo de entrega.

– Satisfacción del cliente.

– Costos de transporte.

– Costo por artículo producido.

– Calidad del producto.

5. Alineamiento de objetivos de fabricación, almacenaje y compras

Es importante que todos los procesos de gestión estén diseñados de forma coherente con la estrategia empresarial. La existencia de un criterio común para todos los recursos disponibles es fundamental si se pretende ser eficiente en el servicio que se brinda..

En el caso de que la empresa se vea obligada a aplicar criterios más flexibles ante cambios inesperados, debe ser capaz de adaptarse a estos cambios. Por ejemplo, si por algún motivo necesita fabricar lotes más pequeños, se debe entender cómo se acomoda para satisfacer la demanda con menos unidades en todos los canales de ventas.

Importancia de la organización del sector logístico

La correcta gestión logística permite una buena organización dentro de una empresa. Su objetivo es poder complementar todos los departamentos de una organización para su correcto funcionamiento. Es por este motivo que cuidar de los pequeños detalles para que una empresa funcione mejor es una piedra angular.

Es gracias al área de logística que se puede llevar adelante toda la gestión de una empresa. Sus esfuerzos radican en asegurar que todos los procesos que ocurren sucedan dentro de los costos esperados, los tiempos de entrega o de producción, y las mejores rutas de distribución para lograr con éxito los objetivos.

En la actualidad, el apoyo de un software de gestión empresarial adecuado, permite influir en la totalidad del proceso. El mercado ha mutado, y la tecnología dentro la cadena de suministro se alza como una forma eficiente de garantizar las demandas de los clientes sin aumentar significativamente los costos.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.