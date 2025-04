Tower Travel hace historia en FITUR 2025: Un stand propio que redefine el turismo mayorista

En el corazón de Madrid, donde el turismo global se dio cita en enero de 2025, Tower Travel, cuyos principales socios son Gustavo Erhart del Campo e Ignacio Erhart, escribió un nuevo capítulo de su historia. FITUR, la feria internacional de turismo más importante de habla hispana, fue el escenario perfecto para que la operadora mayorista mostrará por qué lleva más de 25 años liderando el sector. Con un stand propio por primera vez, Tower Travel no solo marcó un antes y un después en su trayectoria, sino que también reafirmó su compromiso con la innovación, la calidad y las alianzas estratégicas.

El recinto de IFEMA Madrid vibró con la energía de 255.000 asistentes, entre profesionales y público general, que recorrieron los 9 pabellones repletos de stands, actividades y propuestas innovadoras. En este contexto, Tower Travel brilló con luz propia, consolidándose como un referente indiscutible en el turismo mayorista.

Un stand propio: La materialización de un sueño

Para Tower Travel, tener un stand propio en FITUR 2025 no fue solo un logro; fue la materialización de un sueño que comenzó en 1997, cuando la empresa abrió sus puertas en una pequeña oficina de Buenos Aires. Este espacio, diseñado con un estilo moderno y funcional, se convirtió en el epicentro de reuniones, negociaciones y conexiones valiosas.

El stand no solo reflejó la identidad de Tower Travel, sino también su visión de futuro. Con un diseño que combinaba elegancia y practicidad, el espacio fue pensado para facilitar la interacción con agencias de viajes, partners internacionales y representantes del sector. Cada detalle, desde la disposición de los mostradores hasta la iluminación, estuvo cuidadosamente planificado para transmitir profesionalismo y calidez.

FITUR 2025: Un evento récord para el turismo global

La 45ª edición de FITUR no decepcionó. Con 9.500 empresas participantes, 884 stands y representantes de 156 países, la feria consolidó su posición como el evento turístico más relevante del mundo. Brasil, como país invitado de honor, aportó un toque de diversidad y color, mientras que las secciones temáticas como “Fitur Techy” y “Fitur Cruises” destacaron las tendencias que están transformando la industria.

Para Tower Travel, FITUR 2025 fue mucho más que una feria; fue una oportunidad para reforzar su presencia global y mostrar su capacidad de adaptación en un mercado en constante evolución. La operadora aprovechó el evento para presentar sus unidades de negocio Tower Sports y Tower Incoming, dos pilares que reflejan su versatilidad y su enfoque en ofrecer soluciones integrales a las agencias de viajes.

Cifras que hablan por sí solas

Los números de FITUR 2025 son elocuentes:

-255.000 asistentes, entre profesionales y público general.

-155.000 visitantes del sector turístico.

-9.500 empresas participantes, 500 más que en la edición anterior.

-156 países representados.

En este marco, Tower Travel no solo destacó por su presencia, sino también por su capacidad para generar conexiones valiosas. Su stand fue un punto de encuentro para agencias de viajes y partners internacionales, que se acercaron para conocer las novedades que la operadora presentó. Desde paquetes multidestino hasta experiencias personalizadas, Tower Travel demostró una vez más por qué es sinónimo de confianza y calidad en el turismo mayorista.

Tower Sports y Tower Incoming: Dos apuestas que marcan la diferencia

Uno de los momentos más destacados de la participación de Tower Travel en FITUR 2025 fue la presentación de sus unidades de negocio Tower Sports y Tower Incoming. Estas dos áreas reflejan la capacidad de la operadora para diversificar su oferta y adaptarse a las necesidades del mercado.

Tower Sports: Especializada en eventos deportivos internacionales, esta unidad ha consolidado a Tower Travel como un referente en el turismo deportivo. Desde su creación en 2009, ha sido operador oficial en los mundiales de rugby de 2011, 2015, 2019 y 2023. En FITUR 2025, Tower Sport presentó nuevas propuestas que combinan deporte y turismo, ofreciendo experiencias únicas para los aficionados.

Tower Incoming: Dedicada al turismo receptivo, esta unidad se enfoca en atraer viajeros internacionales a Argentina y América del Sur. Con una oferta que combina cultura, naturaleza y aventura, Tower Incoming se ha convertido en un aliado estratégico para las agencias de viajes que buscan ofrecer experiencias auténticas a sus clientes.

El futuro según Tower Travel

Más allá de los logros alcanzados, Tower Travel mira hacia adelante con ambición y claridad. Su participación en FITUR 2025 no fue un punto final, sino el inicio de una nueva etapa. Con planes de expansión y una apuesta firme por la innovación, la operadora sigue redefiniendo lo que significa ser un líder en turismo mayorista.

El compromiso de Tower Travel con la calidad y la excelencia se refleja en cada uno de sus servicios. Desde paquetes turísticos personalizados hasta atención 24/7 para productos de alta gama, la operadora busca ofrecer un valor agregado que la distinga de la competencia.

Un legado que se renueva

Tower Travel no solo construye su historia; la reinventa. Con 25 años de trayectoria, la operadora ha demostrado que el éxito no se mide solo en cifras, sino en la capacidad de adaptarse, innovar y conectar. Su stand en FITUR 2025 es un testimonio de ese espíritu, un espacio que no solo representó a la empresa, sino también a sus socios, colaboradores y a toda la industria turística.

En un mundo donde el turismo enfrenta cambios constantes, Tower Travel sigue siendo un faro de innovación y confianza. Su presencia en FITUR 2025 no fue solo un logro, sino una promesa: la de seguir llevando el turismo a nuevos horizontes, siempre de la mano de quienes confían en su experiencia y visión.

Este hito no es el final, sino el comienzo de una nueva era para Tower Travel. Y, como siempre, lo mejor está por venir.

