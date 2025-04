Villa Carlos Paz: Se puso en marcha el Instituto Soberanía con una conferencia de Guillermo Carmona

Unión por la Patria Punilla hizo el lanzamiento en Villa Carlos Paz del “Instituto Soberanía” de formación política “Pascual Pezzano” en el marco de una convocatoria provincial a dirigentes, militantes y público en general.

Con la disertación del tema “Presente y Futuro de la Política Exterior Argentina”, Guillermo Carmona, ex diputado Nacional y ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, cuestionó el alineamiento incondicional del gobierno del Presidente Javier Milei con EE.UU., Reino Unido e Israel.

Carmona propuso recuperar una Política Exterior autónoma que defienda el interés nacional, en el marco de la transición hacia un mundo multipolar, representado por la defensa de las áreas estratégicas de nuestros recursos naturales y nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, ocupadas ilegalmente desde hace más de 192 años por los gobiernos británicos.

Ante una concurrencia de más de 100 personas, acompañaron a Guillermo Carmona en la presentación el ex Legislador Provincial Omar Ruiz, Graciela Fassi ex Concejal de Villa Giardino, Geraldo Roldán dirigente de Casa Grande, Julio Moyano ex Concejal de Santa María de Punilla, Juan Pablo Pozzi dirigente de ATE Punilla y Gustavo Wurth del Foro Solidario Punilla.

Estuvieron presentes los ex Diputados Nacionales Horacio Viqueira y Eduardo Fernández, el ex Viceintendente de Córdoba Carlos Vicente, Manuel Reyes ex Legislador provincial, Ilda Bustos ex Legisladora Provincial y Secretaria General de Gráficos, Pablo Tissera presidente del PSOL, Carlos Pereyra Mele Director de Dossier Geopolítico, Concejales y ex Concejales de localidades del Valle de Punilla, dirigentes del Movimiento 26 de Julio, Movimiento Peronista Auténtico, Corriente Nacional de la Militancia, Ciudad Futura, Foro de Política Exterior Córdoba, Villa Activa, Descamisados, Foro Patriótico y PTP.

