La soberanía y el orgullo de ser argentinos

A pocos días de conmemorarse un nuevo Día del Veterano y los Caídos en la guerra de Malvinas, es crucial resaltar no solo el valor, coraje y lucha de nuestros soldados, sino también el espíritu soberano de nuestra nación.

Reivindicar las acciones de nuestros combatientes y la noble causa por la que lucharon es un motivo del que debemos sentirnos orgullosos. Este orgullo debe impulsarnos a actuar con soberanía, a defenderla y, sobre todo, a trascender, entendiendo que la conciencia sobre lo que nos pertenece y lo que valemos es lo que garantizará la permanencia de nuestras tierras, símbolos e identidad.

Es importante aclarar que la reivindicación es hacia nuestros soldados, no así hacia la cúpula militar que cobardemente no participó de la contienda y su interés más que soberano fue de utilizar una fibra sensible de nuestro pueblo para relanzar una dictadura que se caía a pedazos.

Nuestro sentido de pertenencia, nuestra historia y nuestro camino como sociedad deben estar respaldados por una conciencia patriota que nos permita reconstruirnos a partir de los ejemplos y la memoria de quienes dieron su vida por nuestra bandera y todo lo que ella representa.

Este 2 de abril, reflexionemos sobre nuestras acciones diarias, sobre los valores soberanos que nos acompañan constantemente, y sobre las acciones que llevamos a cabo para defender y sentir, de manera profunda y genuina, el orgullo de ser argentinos.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.