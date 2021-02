Carlos Menem: nada para festejar y nada para olvidar

Murió Menem y merece una reflexión que vaya más allá del obituario formal y las ceremonias oficiales.

Menem y el régimen que modeló en la década de los años 90’ llevó adelante un proceso de reconversión del país que profundizó la dependencia, el atraso cultural y la debilidad institucional.

Su política fue posible por el enorme daño provocado en la sociedad por la Dictadura cívico-militar y la aplicación sistemática del Terrorismo de Estado cuyas consecuencias principales fueron la desaparición de treinta mil personas, la prisión de decenas de otros miles y la desarticulación cultural y organizativa de los movimientos populares.

Menem indultó más de trescientos militares, policías y civiles condenados o procesados por delitos de lesa humanidad, cerrando por esta vía inconstitucional los juicios iniciados y en curso. En primer lugar indultó a las tres juntas militares de la dictadura condenadas en 1985.

Llevó adelante un proceso de privatizaciones que fue el golpe medular para quebrar la economía de desarrollo medio que había sido impulsada a través de la protección del mercado interno y las empresas públicas en servicios y áreas estratégicas de la economía.

Privatizó la empresa de teléfonos, nacionalizada por Perón en 1948, con la importancia que adquirieron a partir de estos años las comunicaciones.

Somisa, empresa estatal productora de acero símbolo del proyecto industrial del Presidente Perón, fue desguazada y luego privatizada para dejarla en manos del grupo Techint.

Se privatizaron las empresas de electricidad, de las cuales la más importante Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires) se enajeno a capitales extranjeros y transformó en Edenor y Edesur.

Concesionó al capital privado los ferrocarriles y virtualmente eliminó la red ferroviaria más grande de Latinoamérica, cesanteando decenas de miles de trabajadores. Privatizó o eliminó las empresas públicas del transporte marítimo, fluvial y aéreo y entregó los puertos a los privados en la hidrovía del Paraná.

Privatizó Gas del Estado y Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), se cerraron la mayoría de las Fábricas Militares y en algunos casos como la Fábrica de Aviones de Córdoba se entregaron al capital de EEUU (Lockheed Martin Aircraft). Privatizó el Correo y terminó por desarticular el sistema público de educación y salud.

Las palancas fundamentales de la economía como el acero, la electricidad, gas, petróleo, comunicaciones y transporte pasaron del Estado al poder de empresas extranjeras a las que se asociaban grupos económicos locales concentrados (Techint, Bulgheroni, Macri, Roggio).

Las consecuencias sociales de esta política económica fueron devastadoras, dejando millones de trabajadores desocupados, empobreciendo a los sectores medios y quebrando a una enorme cantidad de pequeñas empresas. La exclusión y fragmentación social son consecuencias de su gobierno.

Menem conformó un régimen que fue la expresión política del neoliberalismo que reconvierte las estructuras de Argentina a la globalización neoliberal.

Con absoluto pragmatismo ubicó al país en la subordinación a la política imperial de EE.UU. y su seguidismo tuvo resultados catastróficos como los atentados a la Embajada de Israel, la AMIA, o la voladura de la Fábrica Militar de Rio Tercero. Hechos en que además de su responsabilidad política está impresa su responsabilidad penal que quedó impune.

Paradójicamente fue el Presidente que más años gobernó la Argentina (10 años y medio) y fue electo por la mayoría en dos ocasiones (1989 y 1995), representando al Partido Justicialista, lo que habla claramente del origen constitucional de su mandato y de su capacidad para conformar y sostener mayorías populares.

Esto no significa que sus políticas no tuvieran oposición y rechazo popular. Allí estuvieron Cutral Có, Tartagal, Cruz del Eje y el surgimiento de los piqueteros. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y las marchas federales. Los organismos de Derechos Humanos que no dejaron un día de luchar contra la impunidad. La Ctera y la carpa blanca de los 1000 días. El Grupo de los Ocho, el Frente del Sur de Solanas, el Socialismo de Bravo y el Frente Grande que dieron lucha en el plano institucional en condiciones absolutamente desventajosas.

Menem fue parte de un clima cultural de época a escala global que imponía como símbolos la eficiencia e iniciativa del capital privado, el mercado y el individualismo, y a lo público – estatal lo estigmatiza como rémora portadora del atraso.

Menem instauró la política del “vale todo”, mezcla de pragmatismo, favores y corrupción que ha impregnado el sistema político y tuvo multiplicidad de retoños que resurgen periódicamente con los “negocios” y la aceptación “realista” de las condiciones impuestas por los poderosos.

Creo que esto último es lo que Menem impuso en el sentido común de “su” década, y es lo que hoy sigue siendo motivo de disputa por su significación política.

* Carlos Vicente es abogado y autor del libro "La Universidad en la Primavera Democrática".

