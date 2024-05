Kicillof pidió al Senado que rechace la Ley Bases: “Pretenden legalizar los destrozos que ya están haciendo”

El gobernador de Buenos Aires y uno de los principales referentes del peronismo, Axel Kicillof, criticó la Ley Bases impulsada por el presidente Javier Milei y pidió al Senado que rechace la iniciativa. Dijo que “el Senado tiene que rechazar la Ley Bases de Milei. Es una ley que institucionaliza la deserción del Estado Nacional de sus obligaciones más elementales, que consagra privilegios, deteriora derechos, resigna soberanía y profundiza la desigualdad”.

Kicillof utilizó sus redes sociales para expresas su oposición a la Ley Bases que logró media sanción en la Cámara de Diputados con el apoyo del oficialismo, el Pro, la mayor parte de la UCR, la mayoría de Hacemos Coalición Federal, y los partidos provinciales.

Señala el mandatario bonaerense que “la ley de Milei sienta las bases para desintegrar el Estado y que en Argentina impere la ley de la selva”.

Plantea que “lo que pretenden es legalizar los destrozos que ya están haciendo: caída récord de salarios y jubilaciones, recesión, despidos y desempleo, paralización de la obra pública, atropello a las provincias, tarifazos despiadados y entrega del patrimonio nacional”.

También apuntó contra la delegación de facultades y el equilibrio emocional del presidente: “No es buena idea darle superpoderes a un presidente tan alejado de la realidad, que no es capaz ni de gobernar sus propios impulsos que descarga sobre cualquiera que manifieste una crítica. Dicen que “hay que darle herramientas al presidente”. Me pregunto ¿para qué usará esas herramientas un presidente que considera que el Estado es una organización criminal, que ataca a la Universidad pública y que llama héroes a quienes fugan dólares? No son las bases para refundar la Argentina, son las bases para fundirla”.

En otro tramo, resaltó que “entrega a los jubilados, a la clase media, a los trabajadores, a los pequeños productores, a las pymes, para beneficiar al puñado más rico y poderoso”.

Finalmente, expresó que “para nosotros, las bases de una sociedad mejor, las bases de un futuro en común son otras: la solidaridad, la soberanía, la producción, la industria, la cultura, la ciencia, el desarrollo y los derechos”.

