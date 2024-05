Milei viene a Córdoba el 25 y el gobernador Llaryora lo recibiría en el Aeropuerto

El presidente Javier Milei viene a Córdoba con sus ministros el próximo sábado 25 de mayo. Así lo indicaron fuentes del gobierno provincial. Pese al off, la visita no ha sido confirmada oficialmente y el gobierno de la Provincia anunció que en caso de confirmarse, el gobernador Martín Llaryora acompañará la agenda institucional del mandatario nacional en la Capital provincial o si no la hubiera, como se presume, lo recibiría en el Aeropuerto.

Transcurridos cinco meses y 10 días desde el cambio de gobierno, Llaryora no ha podido agregar a su álbum, una foto con el presidente. Milei sólo se ha fotografiado con el correntino Gustavo Valdés, que también fue a recibirlo al aeropuerto de la capital correntina en febrero, en el marco de una visita partidaria del presidente. El otro que aparece en una foto con el libertario, es el bonaerense, Axel Kicillof, en diciembre, durante una reunión del comité de crisis que se organizó en Bahía Blanca, para hacer frente a las consecuencias de una trágica tormenta.

Lo que sí está confirmado es que Milei viene a Córdoba pero no a firmar el Pacto de Mayo. El tratamiento de la Ley Bases y el Paquete Fiscal todavía se encuentran en tratamiento en el Senado de la Nación, por lo que no se dio la condición previa para la firma del acuerdo con los gobernadores. A ello, se suma que un grupo indeterminado de mandatarios provinciales se opone o mantiene una posición ambigua sobre el acuerdo.

Pese a este hecho, el plan alternativo del gobierno nacional es realizar un acto en Córdoba Capital, a partir de las 15 horas. De aterrizar en la Capital cordobesa, Milei lo haría con sus ministros y ratificaría los lineamientos principales de su política económica.

Córdoba es una de las provincias donde el electorado se volcó con mayor masividad a su candidatura y donde cosecha el apoyo de 6 de cada 10 habitantes, pese a las políticas de ajuste, desregulación, desindustrialización y extranjerización de la economía que propugna.

Milei viene de generar un conflicto diplomático con España, que retiró a su embajadora María Jesús Alonso Jiménez sin plazo de regreso. La causa del cruce fue el ataque del titular del Ejecutivo argentino al presidente español, Pedro Sánchez (Partido Socialista) y a su compañera, Begoña Gómez, a quien acusó de corrupta. Los dichos del líder ultraderechista argentino se produjeron en un acto partidario para las elecciones europeas de Vox, una fuerza política neofacista española.

Respecto de Llaryora, que ha ratificado en varias oportunidades su apoyo al paquete legislativo oficial y a la firma del Pacto de Mayo, el gobierno provincial informó que “en el marco de la celebración del 25 de mayo en el que se conmemora el 214° Aniversario de la Revolución de Mayo, el tradicional Acto Institucional del gobierno provincial se realizará durante la mañana de dicha jornada, en la Ciudad de Río Cuarto, Capital alterna de la provincia, donde el Gobernador presidirá el Acto Central y el Desfile Cívico- Militar”.

Aclara luego, que “de confirmarse la visita por la tarde del señor Presidente de la Nación, Javier Milei, a nuestra Provincia, y respetando la institucionalidad que requiere la ocasión, el Gobernador acompañará la agenda prevista por el Primer Mandatario”.

También expresá que “en este marco, la Provincia ha puesto a disposición de los organismos nacionales pertinentes, todo lo necesario para que este acontecimiento institucional pueda ser acompañado por el pueblo de Córdoba”.

