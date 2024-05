Río Tercero: El intendente Ferrer repudió la reivindicación de Menem que hizo Milei en la Casa Rosada

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer (UCR, Juntos por el Cambio), repudió la reivindicación que hizo este martes el presidente Javier Milei del ex presidente Carlos Saúl Menem, al inaugurar su busto en la Casa Rosada. Milei llegó a afirmar este martes 14 de mayo, en el aniversario del triunfo electoral del riojano en 1989, que “es un acto de justicia, Menem fue el mejor presidente de la historia”. Lo cierto, es que el ex presidente fue el responsable político de la voladura intencional de la Fábrica Militar de Río Tercero (FMRT), el 3 de noviembre de 1995, con el objetivo de ocultar el tráfico de armas a Croacia y Ecuador, realizado bajo su presidencia, entre 1991 y 1995. Por el atentado murieron siete personas, hubo más de 300 heridos, y cuantiosos daños materiales en toda la ciudad.

Ferrer emitió en la noche del martes un comunicado donde afirma “se repudia enérgicamente toda acción reivindicatoria de quien detentara el cargo máximo en aquel gobierno, Carlos Saúl Menem, como es la colocación del busto en la Casa Rosada”.

Recuerda el jefe comunal de Río Tercero que “las ciudades se construyen sobre el cimiento de una historia que se pueda narrar, la historia de nuestra ciudad no se puede contar sin mencionar el atentado del 3 y el 24 de noviembre de 1995 (contra la Fábrica Militar de Río Tercero), uno de los hechos más trágicos de la historia argentina”.

Destaca que “este suceso intencional, pergeñado por el Estado Nacional, fue causante de daños irreparables como las perdidas de vidas de ciudadanos y también alteró el rumbo de nuestro progreso social. Es por ello que se repudia enérgicamente toda acción reivindicatoria de quien detentara el cargo máximo en aquel gobierno, Carlos Saúl Menem, como es la colocación del busto en la Casa Rosada”.

Cierra diciendo que “este gesto simbólico agudiza el dolor, pero además es indiferente a la memoria colectiva de nuestra ciudad que tanto costó construir. Es necesario advertir que es sobre las lágrimas de nuestra gente que se logró conocer la verdad histórica y transitar un camino hacia la reparación, ya que la Justicia definitiva no llegó”.

Menem falleció el 14 de febrero de 2021. El ex presidente iba a ser juzgado desde el 24 de febrero de ese año por el atentado a la Fábrica Militar, una acción ejecutada por el propio Estado argentino.

La voladura intencional se llevó la vida de siete vecinos y vecinas de la ciudad cordobesa: Romina Torres (15); Aldo Aguirre (25); Leonardo Solleveld (32); José Varela (51); Hoder Dalmasso (55); Laura Muñoz (27); y Elena Rivas de Quiroga (52).

Como lo probó la Justicia, la voladura de la FMRT se ejecutó para ocultar el tráfico de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995. Se cree que esa operación se hizo con la anuencia y protección de Estados Unidos. La planta fabril de Río Tercero era la encargada de reparar y preparar cañones, armas y proyectiles que salían de los arsenales del Ejército rumbo a los frentes bélicos. Esta operación se ejecutaba porque el complejo industrial militar argentino era sometido por aquellos años a un fuerte ajuste y no fabricaba armas nuevas. Entonces, se pergeñó la idea de vender “armas usadas” que salían de las unidades militares. Cuando el tema salió a la luz, la respuesta estatal fue borrar los rastros con una explosión disfrazada de accidental.

Justamente, el ex presidente iba a ser juzgado por ese caso, como presunto autor de la orden para ejecutar la operación. La figura jurídica era la de autor mediato de estrago doloso agravado por muerte de personas. Menem fue sobreseído por muerte.

EL HOMENAJE DE MILEI

Milei inauguró el busto del exmandatario Carlos Saúl Menem en Casa Rosada y, entre lágrimas, afirmó que se trató de “un acto de justicia” en homenaje al “mejor presidente de la historia”.

Ante la presencia de funcionarios, familiares y amigos del exmandatario, el líder libertario destacó la trayectoria del riojano y, visiblemente emocionado, ensalzó su figura.

“Hoy estamos haciendo un acto de justicia. Estamos reconociendo su liderazgo, su trayectoria política y sus gobiernos. Estamos haciendo homenaje al mejor Presidente de los últimos 40 años, al menos”, expresó el libertario.

Según planteó, Menem “recibió una catástrofe hiperinflacionaria y entregó a su sucesor en 1999 un país ordenado, estable y con un PBI per cápita 60% más alto que el del ‘89”, además de “ubicar a la Argentina entre los protagonistas emergentes de la nueva globalización”, logros que “lideró con audacia, intuición y pragmatismo”.

Asimismo, contó una anécdota en la que el riojano durante una cena compartida vaticinó su futuro presidencial: “Me dijo ‘vos vas a ser presidente de la Argentina, pero lo vas a hacer mejor, porque vos no solo tenés la intuición y el coraje, sino que tenés el conocimiento’, yo le dije ‘Carlos, yo odio la política’, y me dijo ‘yo nunca me equivoco. Vos escúchame, nunca me equivoco’”.

QUIÉNES ESTUVIERON EN LA CASA ROSADA

Fue la hija del ex Presidente, Zulema Menem la encargada de cursar las invitaciones al evento. Con una lista de más de 80 invitados, se destacaron el ex vicepresidente, Carlos Ruckauf; el ex ministro del Interior, Carlos Corach; el exsenador Eduardo Menem; y el expresidente Ramón Puertas, entre otros.

En representación del Gobierno, ubicados en la primera línea, participaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Guillermo Francos (Interior) y Sandra Pettovello (Capital Humano); y el Subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.

Más atrás, se pudo ver al secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; el vocero presidencial, Manuel Adorni y su esposa, el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini; y el legislador bonaerense Agustín Romo.

PERSONA NO GRATA

La Municipalidad de Río Tercero declaró “persona no grata” al ex presidente cuando se cumplieron 25 años del atentado, el 3 de noviembre de 2020. Y posteriormente, el 14 de febrero de 2021, cuando falleció, no adhirió a la jornada de duelo nacional decretada por el gobierno nacional de Alberto Fernández. “(…) Se ha resuelto no adherir al duelo nacional y no rendir homenajes a Carlos Saúl Menem, acusado de ser el principal responsable del atentado de la explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995”, afirmaba la comunicación oficial del municipio en aquella oportunidad.

