Elija usted, ciudadano libre

En este tiempo de desorientación política de los “argentinos de bien”, que somos nosotros y nosotras, URGE volver a plantear, las veces que tengamos que hacerlo, la necesidad de crear un “FRENTE POPULAR POR LA PLENA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, la recuperación de la libertad, la soberanía, el trabajo, la salud y la educación”. Tenemos noticias de que hay varios intentos en Buenos Aires y en otras provincias, organizaciones embrionales en las que confluye la gran mayoría de las fuerzas del campo popular. Todos unidos contra el adversario común, que desde el gobierno cipayo y aprovechándose de los votos obtenidos con un programa mentiroso y engatusando a los ingenuos, está proyectando la entrega del país a los capitales extranjeros concentrados, y la destrucción de todo lo bueno que debería quedar.

Debemos recordar que las elecciones legislativas de 2025 es una meta clara de Milei para obtener las mayorías en las cámaras de diputados y senadores de la Nación que le permitan, entre otras iniquidades, una reforma retrógada de la Constitución, por lo que debemos formar con tiempo suficiente cuadros técnicos para disputar TODOS UNIDOS esos cargos electivos. Recordar también que la ultraderecha (LLA) está intentando hacer pie en todas las provincias y ese FRENTE POPULAR necesita un programa discutido y consensuado para lo cual intentaremos aportar algunas consignas comunes y permanentes:

-Nuestras armas son las ideas. Rechazamos todo tipo de enfrentamiento armado dentro del país y con otras naciones y la participación de nuestros soldados y militares en conflictos bélicos entre otros países.

-La Constitución Nacional, los tratados internacionales y los tratados bilaterales deberán ser respetados por las autoridades de los tres poderes como ley suprema de la Nación, so pena de ser juzgados y condenados penal y civilmente en caso de no hacerlo, como infames traidores a la patria.

-Declarar que Argentina es un territorio de paz y como tal debe establecer relaciones con TODOS los países del mundo, cualquiera sea su identidad política e ideológica.

-Declarar que la libertad NUNCA debe avanzar contra la soberanía, los DD.HH, la CN, las instituciones democráticas, el hambre de las mayorías, el arte, la cultura, el derecho a trabajar y a pensar. ¡ ESO NO ES CIERTO, ESO NO VOTÓ LA MAYORÍA ! Tampoco debe avanzar contra el empleo seguro y bien remunerado, la soberanía sobre el territorio con el mar y la Antártida, la salud y la educación públicas, jubilaciones dignas y todos los DD.HH reconocidos en la Constitución Nacional en las sucesivas versiones que se han ido completando con el paso del tiempo, las de 1853, 1949 y 1994, con la actualización de las reivindicaciones logradas en los últimos 40 años como la equidad de géneros, el respeto a las disidencias y la decisión de las mujeres de embarazarse o no, entre otras.

-Recuperar las palabras que nos pertenecen: libertad, propiedad privada (con fines sociales), soberanía, y modificar los planes de estudio en todos los niveles para recuperar los verdaderos héroes y heroínas de nuestra independencia, de nuestras luchas sociales, maestros y científicos que dieron sus vidas por todos y todas, conforme a los documentos atesorados en los archivos históricos de la Nación y las provincias. Y recuperar la mística de nuestro Himno Nacional en la versión original de Vicente López y Planes, que comienza así:

Sean eternos los laureles

que supimos conseguir

Coronados de gloria vivamos

O juremos con gloria morir.

Oid ¡mortales! el grito sagrado:

¡Libertad, libertad, libertad!

Oid el ruido de rotas cadenas:

Ved en trono a la noble Igualdad.

Se levanta a la faz de la tierra

Una nueva y gloriosa Nación,

Coronada su sien de laureles

Y a su planta rendido un León.

-Declarar que toda la riqueza natural de nuestra tierra, mar y Antártida es propiedad de la Argentina y NADIE puede disponer de ellas como si fueran propias, para favorecer a ningún tipo de empresas (extranjeras o nacionales). El Estado debe participar como socio de TODOS los emprendimientos y cobrar un canon proporcional a la explotación de que se trate. ¡NUNCA MÁS REGALAREMOS NADA!

-Promover y actualizar el histórico “juicio de residencia” de la corona española para todos los funcionarios que ocupen cargos políticos, judiciales y/o administrativos al finalizar sus mandatos, en contra de lo que sostiene la “doctrina Barra” de que los actos políticos NO SON judiciables.

-Que cada funcionario que ocupe un cargo político, judicial y/o administrativo de responsabilidad deberá depositar una FIANZA REAL que le será devuelta a los dos años de cesar su mandato, luego de que un tribunal juzgue su desempeño, siempre y cuando su gestión haya sido aprobada. Caso contrario, deberá responder con sus bienes para indemnizar los daños que cause durante su gestión.

-Defender a rajatabla la equidad de géneros, la protección de la niñez, la ancianidad, la atención de los discapacitados, el acceso de todos los ciudadanos a la salud pública y a la educación gratuita en todos los niveles. Y nos oponemos a la baja en la edad de imputabilidad penal que impulse éste o cualquier otro gobierno.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

Ese programa (en proceso de elaboración) deberá contener con absoluta claridad las reivindicaciones permanentes del pueblo argentino ya mencionadas en general. En particular:

SALUD : Las escuelas deben ser Promotoras de Salud . La equidad , es un valor esencial para la corrección de las desigualdades existentes para alcanzar el acceso universal a la atención de la salud.

JUSTICIA : Deberá crearse una carrera especial para quienes aspiren a la Magistratura en las Facultades de Derecho de todas las Universidades, con contenido especial en DD.HH, ética, equidad de géneros, geografía e historia del país. Control popular con asesoramiento de letrados idóneos, del cumplimiento de las normas constitucionales y de derecho en los decretos y sentencias dictados por los magistrados según su fuero. Formación por ley de una COMISIÓN NACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN DE LAS DEUDAS EXTERNAS ILEGÍTIMAS (CONADEI) plural y representativa de todos los sectores de la sociedad.

RELACIONES CON EL FMI : Deberán AUDITARSE todas las deudas externas contraídas durante los distintos gobiernos, proponer al FMI una solución acordada de la deuda total de la Argentina y que se declare “endeudadores responsables” a todos los participantes en las decisiones y negociaciones inconsultas de las deudas existentes.

RÉGIMEN JUBILATORIO : Por una jubilación digna ajustable mensualmente con el índice inflacionario, a partir del costo proporcional de una canasta básica familiar. Se disminuirá la edad jubilatoria a 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, con 30 años de aportes. Que se mantengan los regímenes especiales de moratorias y las pensiones por discapacidad y enfermedad.

EDUCACIÓN PÚBLICA, OBLIGATORIA Y GRATUITA – DEFENSA DE LA CULTURA NACIONAL : En todos sus aspectos. Actualización automática mensual de los salarios docentes de todos los niveles. NO al desfinanciamiento de las escuelas, institutos y universidades. NO a cualquier tipo de censura, siempre a favor de la libertad de pensamiento, la promoción del libro nacional, el teatro, el cine. El contenido de la enseñanza a todo nivel debe estar dirigida al conocimiento de la Historia y sus protagonistas, con programas basados en los documentos oficiales del Archivo Histórico de cada provincia y la Nación.

SISTEMA IMPOSITIVO : Revisión de todas las exenciones impositivas, sean del tipo que sean. Cada individuo deberá pagar de acuerdo a su capacidad económica declarada, con fuertes sanciones a la evasión, la especulación, el lavado de dinero y la fuga de capitales fuera del país.

DERECHOS LABORALES : Por 40 horas de trabajo semanales, aguinaldo, vacaciones pagas, licencia por maternidad compartida, por enfermedad y por duelo. Libertad sindical y respeto a la relación patrón-obrero de igual a igual.

RECUPERAR COMO MODELO EL PROGRAMA DE HUERTA GRANDE

El programa de Huerta Grande de la CGT de los Argentinos debería servir como base para seguir construyendo la alternativa política del FRENTE POPULAR, actualizándolo con perspectiva de género, defensa del medio ambiente, disidencias, aborto legal y toda otra reivindicación que tienda al bienestar general de la población. En ese Plenario Nacional de las 62 Organizaciones peronistas obligadas a la clandestinidad, se aprobó en 1968 un programa de lucha cuyos diez puntos deberían tomarse como modelo:

nacionalizar los bancos y establecer un sistema bancario estatal y centralizado; implantar el control estatal sobre el comercio exterior; nacionalizar los sectores claves de la economía: siderurgia, electricidad, petróleo y frigoríficas; prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales; desconocer los compromisos financieros del país firmados a espaldas del pueblo; prohibir toda importación competitiva con nuestra producción; expropiar a la oligarquía terrateniente las tierras improductivas sin ningún tipo de compensación; implantar el control obrero sobre la producción; abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades comerciales; planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la Nación y el Pueblo Argentino, fijando líneas de prioridades y estableciendo topes mínimos y máximos de producción.

Compárese este programa con los diez puntos del (postergado) pacto (del 25 de) mayo (que se pensaba realizar en Córdoba) que pretendía sacralizar el gobierno de Milei con el apoyo de los gobernadores:

Inviolabilidad de la propiedad privada; Equilibrio fiscal innegociable; Reducción del gasto público a menos del 25 % del PBI; Reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio; Rediscusión de la coparticipación federal para terminar con el modelo extorsivo actual; Comprometer a las provincias a avanzar en la explotación de los recursos naturales; Reforma laboral con quita de derechos asegurados en la CN y las leyes laborales (despido sin indemnización, deroga el derecho de huelga, maneja los salarios arbitrariamente sin paritarias, prorroga el plazo de prueba, etc etc); Reforma previsional dirigida a la sustentabilidad, el respeto a los aportantes y permitir la opción por un sistema privado de jubilación (AFJP); Reforma estructural del sistema político actual que vuelva a alinear los intereses de representados y representantes (¿?); Apertura irrestricta del comercio internacional.

Elija usted, ciudadano libre, por cuál de los dos programas votaría ahora que sabe el daño que está produciendo y seguirá produciendo mientras permanezca en la Casa Rosada el gobierno de Milei y sus secuaces.

Fernando López es escritor y abogado. Fue juez de instrucción y juez de control en la justicia provincial de San Francisco. Lleva publicadas varias novelas y desde 2014 organiza el Encuentro Internacional de Literatura Negra y Policial "Córdoba Mata".

—

