Caso Saldaño: “Los países americanos deben conocer el racismo judicial y la conducta de los EE.UU. en materia de Derechos Humanos”

La audiencia especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realizará el 9 de mayo de 2024, en Washington DC. Participaré en representación de las víctimas Victor Hugo Saldaño y Lidia Guerrero y como parte del Servicio Argentino de Derechos Humanos (SADH) junto con la doctora Marisa Bollea.

El motivo de la Audiencia es el “Control y seguimiento de cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de Fondo 76/16 en el Caso 12.254. “Victor Saldaño c. EE.UU.”. La CIDH debe verificar cual es el grado de cumplimiento de las Decisiones de fondo tomadas por ella. Y adoptar medidas.

En esta columna adelanto mi alegato contra el incumplimiento del Informe Fondo 76/16 por parte de EE.UU.

LOS HECHOS PROBADOS ANTE LA CIDH

a) 28 años en el Corredor de la Muerte lleva el argentino Saldaño. Sitio técnico de Torturas o Tratos o Penas inhumanas y degradantes (art. XXVI Declaración Americana) como tal es declarado en el Informe de Fondo.

b) 8 años de incumplimiento de los EEUU a los mandatos de la Comisión. Informe Fondo 76/16 de la Comisión Interamericana.

Son 2 los mandatos de cumplimiento obligatorio que el Estado ha decidido no reconocer ni cumplir. Trasladar de manera urgente a Saldaño del Corredor de la Muerte a un psiquiátrico. Y la reparación integral a las víctimas por los daños materiales y morales causados por 28 años en condiciones de Tortura.

El Caso Saldaño no es un simple caso de Pena de Muerte. La denuncia formulada por la madre de Saldaño ante la CIDH en agosto de 1998 contra EEUU, no fue por la pena de muerte ni tampoco se defendió la inocencia de Saldaño. La denuncia fue desde un comienzo clara y concreta; Racismo Judicial.

Violación de la Declaración Americana en su art.0 II.

Derecho de Igualdad ante la ley sin distinción de raza, sexo, idioma o credo.

Sostuvimos en 1998 que la condena de muerte de Victor Saldaño estuvo impregnada de Racismo.

Que la condena de muerte se fundó en un Protocolo avalado por la comunidad científica de Texas, que medía la peligrosidad de un imputado conforme su raza.

Ese Protocolo supuestamente científico determinaba que los WASP eran mucho menos peligrosos que los negros, latinos y asiáticos.

La Suprema Corte de Justicia de los EEUU en “Saldaño c. Texas” año 2002, declara nula la primera condena de muerte por racismo judicial. Y le ordena al Estado de Texas hacer un nuevo juicio.

En ese segundo juicio en el 2005 en la ciudad de McKinney Saldaño es nuevamente condenado a muerte. Si bien había desaparecido el protocolo de peligrosidad fundado en la raza. El Saldaño que comparece en este segundo juicio estaba degradado mentalmente en forma absoluta y por ende tenía incompetencia procesal . Es decir, que carecía de toda posibilidad de defenderse en juicio.

c) La Comisión Interamericana en el Informe de Fondo 76/16 considera probado el Racismo Judicial en las 2 condenas de muerte.

El precedente “Soering” es aplicado por la Comisión al Caso Saldaño para determinar su incompetencia procesal en el segundo juicio. Degradación mental consecuencia de 9 años en el Corredor de la Muerte en base a puro Racismo Judicial.

LA CONDUCTA DE EE.UU. FRENTE A LOS MANDATOS DE LA CIDH

Nulo cumplimiento. Saldaño sigue en el Corredor de la Muerte y los EEUU no han reparado de manera alguna a las víctimas por 28 años de torturas en base a un probado Racismo Judicial.

Pero lo más grave es el desconocimiento de los EEUU del valor jurídico vinculante de la Declaración Americana Sobre Derechos Humanos que es el fundamento del Informe de Fondo 76/16.

Los EEUU declaran que no van a cumplir con las Recomendaciones de la Comisión porque la Declaración Americana no tiene fuerza jurídica vinculante para ese Estado. Y tampoco lo tiene la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Reunión de Trabajo de Quito en el mes de noviembre de 2019.

Se debe recordar que los EEUU son firmantes de la Declaración Americana sobre Derechos humanos y que ella fue ratificada por el Senado de los EEUU a través de la Carta de la OEA en agosto de 1951.

La Carta de la OEA está integrada por la Declaración Americana.

La postura de los EEUU en el Caso Saldaño manifiesta un doble estándar en DDHH de alta gravedad.

Sus representantes integran la Comisión Interamericana. La han presidido en reiteradas oportunidades. Su secretaria Ejecutiva durante más de 8 años fue Elizabeth Abi Mershed. Y el Informe de Admisibilidad en el Caso Saldaño lo redacta y firma en el año 2000 el Comisionado Robert Goldman de los EEUU. Decano de Derecho de la American University.

LOS PEDIDOS DE LAS VÍCTIMAS

Siguiendo la línea de trabajo que nos marcara la Comisionada y ex Presidenta de la Comisión, Margarette May Macaulay. Las víctimas hemos pedido formalmente de manera reiterada a la Comisión, aplique los art 48 y 59 cap. IV b del Reglamento. La comisionada May Macaulay nos dijo ya en Buenos Aires en una Reunión de Trabajo en mayo del 2017 que las victimas teníamos que proponer iniciativas para evitar la parálisis de este Caso.

El art. 48 del Reglamento faculta a la Comisión a adoptar todo tipo de medidas tendientes a hacer cumplir las Recomendaciones. Sabemos que no hay precedentes pero pensamos que la Comisión está en condiciones de fijar ella misma el monto de las Reparaciones Integrales ordenadas e incumplidas hace 8 años. Hemos pedido que el monto lo fije la Comisión en base a casos similares o idénticos en el Derecho Americano.

Tenemos un Estado declarado violador de la Declaración Americana, de los DDHH Vida, Libertad, Igualdad ante la ley y garantías judiciales.

Con 2 sentencias de muerte declaradas nulas por Racismo Judicial. Pero ese Estado ha manifestado que no va a cumplir nunca con los Mandatos de la Comisión.

Por otra parte, no existe la opción de enviar el caso a la Corte IDH porque los EEUU no aceptan tal jurisdicción.

El Sistema Interamericano es un organismo vivo y en crecimiento permanente como nos lo dijo Margarette May Macaulay. Es decir, que la Comisión está habilitada, por el art. 48 del Reglamento, para fijar el monto de la Reparación Integral por el daño causado por 28 años de torturas en base a un puro Racismo Judicial.

El segundo pedido, que también es jurídicamente procedente y políticamente necesario, es para que la Comisión elabore un Informe Especial sobre la situación de los DD.HH. en los EE.UU. en base a lo probado en el Caso Saldaño. Es decir, el Racismo Judicial y el Desconocimiento de los EE.UU. de la Declaración Americana y de la Comisión Interamericana misma. Y ese Informe Especial sea presentado por la Comisión en la próxima Asamblea Ordinaria de la OEA, tal como lo rodena el Reglamento.

Los países americanos deben conocer la conducta de los EE.UU. en materia de DDHH.

La Comisión lo único que no puede hacer es permanecer en silencio.

Porque aquí está en riesgo el Sistema Interamericano y el enorme prestigio jurídico, político y moral de la Comisión Interamericana en el Mundo.

LA CONDUCTA DEL ESTADO ARGENTINO

Su aporte a las víctimas ha sido básicamente humanitario. Se le ha facilitado a la madre pasajes para ir a ver a su hijo. Pero además existe un Amicus Curiae del Estado Argentino de apoyo ante la CIDH. El representante de la Cancillería Argentina siempre estuvo presente en las Audiencias y en las Reuniones de Trabajo. Hemos pedido que su apoyo se transforme en un apoyo por escrito a favor de los 2 pedidos de las víctimas. Pedido que aún no hemos logrado respuesta.

La Provincia de Córdoba siempre estuvo ausente en los 28 años que lleva el cordobés Victor Saldaño en condiciones de Tortura con probado Racismo Judicial. Jamás nos apoyó de ninguna manera, a pesar de tener un Ministerio de Derechos Humanos.

Los Organismos de DDHH de la Argentina, con enorme peso político y económico, nunca apoyaron esta causa. Suponemos que es por razones de política partidaria.

Amnistía Internacional tampoco apoyó nuestra lucha. Suponemos que es porque su directiva reside en los EEUU, donde está su mayor fuente de financiación.

El Papa Francisco y el Estado Vaticano han sido los únicos apoyos expresos y por escrito que hemos tenido en esta larga lucha contra el Racismo y la Pena de Muerte. Lo hizo a través de 3 Notas Verbales firmadas por el Estado Vaticano han sido presentadas entre los años 2016 y 2020, de pleno apoyo a nuestra lucha, ante la CIDH y ante la Cancillería Argentina. Y de pleno apoyo a los abogados que llevamos a cabo esta lucha.

CASO TESTIGO

El Caso Saldaño va mucho más allá de la tragedia del argentino Victor Saldaño. Muestra que el Sistema judicial más garantista que hay en el mundo de hoy no es igual para todos. El Racismo Judicial es la peor de las caras del racismo.

En el Caso de George Floyd fueron policías blancos que mataron a un manifestante negro. Pero mucho más grave es cuando la práctica racista se ejerce con la ley y a través de jueces blancos en contra de minorías raciales. Esta es la peor cara del racismo.

En el Protocolo de Peligrosidad que se aplicó en la primera condena de muerte, en Texas. Por un lado, estaban los WASP y del otro lado estaban los negros, latinos y asiáticos. El acrónimo WASP en si es racista. Recordemos que comienza con una “W” que simboliza Raza Blanca.

Este es el primer caso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se prueba el Racismo Judicial en los EEUU. Y ello transparenta una cultura racista muy extendida en el Mundo, Racismo Cultural. La tragedia de las migraciones forzadas que vemos en la frontera entre México y los EEUU es profundamente racista.

Cientos de miles de ciudadanos mexicanos, centroamericanos, haitianos, ecuatorianos, peruanos, son obligados a vivir en condiciones miserables, por la sola razón de su raza. La frontera entre México y EEUU, más que geográfica, es racial.

Saldaño ya no es más un ser humano, su degradación mental es absoluta e irreversible, con 28 años de tortura. Pero su tragedia y esta lucha ante la Comisión deben ser conocidas por el mundo civilizado. Por las Democracias que practican los DDHH.

Quizás de ese modo se consiga que los EEUU, que son la Democracia más antigua y más grande del Mundo, abandonen sus prácticas racistas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un enorme prestigio en el Continente Americano y en el Mundo. No puede permanecer en silencio. Y el Informe de Fondo de la CIDH, jurídicamente riguroso y políticamente valiente, debe ser cumplido. Los EEUU no tienen impunidad alguna frente a la ley.

Por eso en esta audiencia reiteramos nuestros pedidos de aplicación de los arts. 48 y 59 cap. IV b del Reglamento.

