Caputo admitió que Argentina negocia con el FMI para lograr un nuevo acuerdo

El ministro de Economía Luis Caputo participó este lunes de una charla organizada por la Fundación Mediterránea en donde confirmó que Argentina está iniciando “el proceso de negociación de un nuevo acuerdo con el FMI”.

Mientras que este mediodía un equipo técnico del FMI llegó a Buenos Aires para evaluar la próxima instancia del programa con la Argentina. Según confirmó el Canal TN, se analizarán las metas del entendimiento para sellar la octava revisión, que permitirá que se destrabe un desembolso de US$800 millones.

Caputo señaló que el Gobierno “recién está hablando de un nuevo programa con el FMI” y festejó que se tiene “la ventaja de que se ganó mucha credibilidad con el Fondo y el mercado”.

Además, Caputo aclaró que será un proceso largo porque el Fondo no ve razones de urgencia para atender las necesidades del país: “Este es el primer caso en el que estamos yendo hacia un nuevo programa con todo recuperándose. No tienen mucho incentivo en acelerarlo”, manifestó.

El ministro de Economía afirmó que “La Ley de Bases no compromete nuestra decisión del equilibrio fiscal. Acá no hubo un cambio de expectativas, sino de hechos. Pasamos de una situación de crisis a tener superávit fiscal, comercial, que no tenemos eso hace muchísimos años. Nosotros no podemos comprometer el equilibrio fiscal porque lo más importante que podemos garantizar”.

“Es importante que pase la ley porque muestra un soporte político que, tanto el empresariado como afuera, a efectos de invertir, lo miran. Claro que es importante, pero es para que tengamos un mejor país a mediano plazo y mejorar la calidad del ajuste fiscal. No es una condición para tener equilibrio fiscal. Ese compromiso es lo mejor que podemos hacer por los empresarios y por los argentinos”, dijo.

