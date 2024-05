Pablo Moyano dijo que “este gobierno es empleado del FMI” y que “el 9 de mayo no tiene que moverse ni una hoja”

El secretario adjunto de camioneros y co-secretario General de la CGT, Pablo Moyano, pidió que “el próximo jueves 9 de mayo, durante el paro nacional convocado por la CGT, no se tiene que mover una hoja, porque este modelo de país no se soporta más, hay millones de argentinos que la pasan mal; no se tiene que mover nada en nuestro país”.

Moyano hizo las declaraciones durante una asamblea de trabajadores en el Polo Petroquímico de Dock Sud.

Afirmó también que “este es un mensaje a los senadores que en los próximos días tienen que rechazar el proyecto de ley bases que ha presentado este gobierno que es empleado del FMI y que lo primero que quieren hacer es sacarnos los derechos. Vamos a defender lo logrado”.

Por su parte, los Metrodelegados del Subte, confirmaron que se sumarán a la huelga general del 9 de mayo. “La Ley bases consagra un país para pocos, consuma la entrega de la soberanía, la destrucción de la industria nacional y el empleo, beneficiando a unos pocos», plantearon.

Por eso motivo informaron “a los usuarios que el jueves 9 de mayo durante las 24 horas no habrá servicio en el Subte y el Premetro”.

Los Metrodelegados militan en la CTA de los Trabajadores y vienen de sumarse a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). En este último marco realizaron asambleas este lunes y levantaron molinetes.

“Convocamos al paro en rechazo al tarifazo al transporte, en repudio al proyecto de Ley Bases y al DNU del gobierno porque no representan ningún beneficio para las mayorías, para los que menos tienen, ni para los trabajadores que volverían pagar ganancias cuando 120 mil millonarios dejarían de pagar bienes personales”, plantearon.

Otros gremios del transporte, como la UTA -colectivos- o los pilotos de líneas aéreas ya anunciaron que se sumará a la medida de fuerza convocada por la CGT para este jueves.

