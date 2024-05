Conflicto con España: Lousteau, la UCR, Santoro y Tolosa Paz cuestionaron a Milei

El senador nacional Martín Lousteau y su partido, la UCR, cuestionaron al presidente Javier Milei, por el conflicto diplomático que se desató con España por los ataques al presidente Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, durante su participación en un acto de Vox, una fuerza política neofascista, para las elecciones europeas del mes de junio. Lo mismo hicieron los diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), Leandro Santoro, y Victoria Tolosa Paz.

Lousteau dijo que “el presidente se va nuevamente de viaje por motivos personales (no de Estado) y nos mete otra vez en un innecesario conflicto diplomático. Ahora con España. La política exterior argentina no puede ser rehén de ninguna ideología u orientación política partidaria, al mismo tiempo que, en épocas en las que no hay plata, debemos ser cuidadosos al seleccionar los motivos y razones para un viaje de Estado”.

Por su parte, la UCR emitió un comunicado donde “exhorta al gobierno nacional a tener una política exterior madura, responsable, acorde a nuestra historia e intereses nacionales y no un mero capricho ideológico personal”.

Recuerda que “en menos de seis meses de gestión, el presidente Milei generó conflictos diplomáticos, sólo en Iberoamérica, con Brasil, Colombia, México, Chile, Ecuador, y en las últimas horas, una vez más, con España. Todos países que a lo largo de la historia tuvieron una fraterna relación con Argentina”.

Señala también que “estos conflictos no son producto de desacuerdos entre los intereses nacionales, sino producto de meros berrinches ideológicos del presidente”.

El partido radical resume que “desde que asumió, el presidente Milei viaja por el mundo cumpliendo con una agenda personal sin visitas de Estado y generando acciones que ponen en riesgo las relaciones diplomáticas de nuestro país”.

Por último, afirma que “Milei debe entender que no es más candidato ni el referente de un grupo ideológico internacional, es el presidente de todos los argentinos y debe actuar en consecuencia”.

SANTORO

En tanto, Santoro aseveró que el presidente de la Nación “viajó a España para perjudicar al país y meterlo en un conflicto sin sentido” y que solo buscaba “que lo aplaudieran los fascistas de Vox que representan el 12% del electorado”.

A través de su cuenta en la red X agregó que “La “Marca Milei” gana potencia en la ultra derecha global (y) la “Marca Argentina” pierde prestigio en el mundo”.

TOLOSA PAZ

La diputada nacional Tolosa Paz, se preguntó ¿Cómo darle delegación de facultades a una persona que cruza todos los límites? Milei supera todos los niveles de la convivencia democrática entre países, del respeto y autonomía de los pueblos para elegir a sus gobernantes. Me pregunto si los legisladores estamos viendo el conflicto con España como algo normal. Es para que todas y todos sintamos vergüenza de tener un presidente tan violento, irrespetuoso y misógino. Toda mi solidaridad con Pedro Sánchez y su familia. Sepa el pueblo de España que los argentinos no pensamos ni actuamos como Javier Milei”.

