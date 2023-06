Morales ratificó artículo de reforma constitucional jujeña que “prohíbe cortes de rutas y calles”

El gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, ratificó este lunes el artículo 67 de la reforma parcial de la Constitución provincial, la que -explicó- “prohíbe los cortes de rutas y calles” y la “ocupación de edificios públicos”.

A la vez anunció que planteará la “reconsideración” de otros artículos, el 36 y el 50, relacionados con derechos de los pueblos originarios, que volverán “a la vieja redacción”, tras reconocer “dudas” en las comunidades indígenas.

“No se puede tomar una escuela, no se puede tomar un hospital y no se puede cortar calles y no se puede cortar rutas”, señaló Morales al ratificar el artículo 67 de la reforma constitucional que fue aprobada la semana pasada por la Asamblea Constituyente.

El precandidato presidencial defendió la reforma en una conferencia de prensa en donde explicó los incisos que componen el artículo 67, entre los cuales, reiteró, “está la prohibición de los cortes de rutas y calles, y la ocupación de edificios públicos”, y aseguró que ese punto de la reforma “no se modifica”.

“Hay quienes quieren la violencia y creen que la comisión del delito de corte de ruta es una modalidad de protesta y no lo es”, apuntó.

El mencionado artículo 67, titulado “El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”, señala en su tercer inciso que “el Estado debe asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros”, para más adelante sostener que el derecho a manifestarse debe garantizar “la libre circulación de las personas”.

Por lo tanto, en su último inciso, resalta: “La prohibición de los cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas”.

El referente radical adelantó que “una ley ordenará un poco” lo dispuesto en ese artículo “sin restringir, porque no lo puede hacer, el derecho a la manifestación”.

“Manifestarse es derecho constitucional pero es también una conquista democrática. No ha habido ninguna acta de contravención respecto de la marcha de los docentes”, argumentó, y diferenció esa movilización de la reprimida por la Policía jujeña el sábado pasado en Purmamarca: “Cuando se corta una ruta ya se comete un delito”.

Morales defendió los artículos 50 y 36 de la nueva Carta Magna y consideró la reforma impulsada como “progresista”, “moderna” y que “genera derechos”.

“En estos cambios de estos artículos hay una gran cantidad de derechos fundamentales, centrales, que tienen que ver con la educación intercultural bilingüe, la preexistencia, el reconocimiento de su identidad, de sus prácticas ancestrales, la propiedad comunitaria de la tierra, el tema de la consulta previa”, elogió el nuevo texto.

Sin embargo, reconoció que “hay dudas” de parte de los sectores indígenas sobre esas incorporaciones, ya que, dijo, del debate por la reforma participaron “156 comunidades” de un total de “300 comunidades que han sido invitadas”.

“Como hay dudas todavía en las comunidades nosotros vamos a acceder al planteo que hacen las comunidades y vamos a volver al viejo texto”, anunció Morales, y adelantó que su fuerza política va “a plantear la reconsideración de esos dos artículos: el 50 va al viejo texto y el 36 va al viejo texto”.

Por otra parte, Morales ratificó el contenido del artículo 32 de la carta magna, “uno de los nudos del debate” y afirmó que “esta constitución que además de progresista genera nuevos derechos”.

Dicho artículo, establece el derecho de “reunión y manifestación cuando fueren pacíficas y sin armas”.

“La manifestación pacífica ya estaba en el artículo 32 el cual no hemos tocado. Manifestar es un derecho constitucional, pero además es una conquista democrática, de hecho no ha habido acta de contravención en las marcha de los docentes de estos días pero si se corta una ruta se está cometiendo un delito”, afirmó.

En tanto, el diputado nacional jujeño por el Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, señaló que “Morales tuvo que anunciar que retira 2 artículos y va a dejar los anteriores, que tampoco garantizaban los derechos de las comunidades a sus tierras por las que vienen luchando desde hace siglos”.

“Morales quiere separar a las comunidades del resto del pueblo que también es parte de la lucha por tirar abajo la reforma. Quieren dividirnos”, denunció Vilca en su cuenta de Twitter.

Y subrayó que “el ataque al derecho a la protesta es lo que quieren dejar en pie sí o sí. Sin ese derecho, no se pueden conquistar otros”.

Desde Nación Kolla, que agrupa a comunidades de la quebrada y Puna jujeña, indicaron esta noche que mantendrán la protesta en las rutas más allá del anuncio del gobernador porque los cortes que se realizan “no es solo por uno o dos artículos sino contra toda la reforma”.

> Con información de TÉLAM.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.