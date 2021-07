Elecciones 2021: La UCR presiona con ir a las PASO contra la fórmula de Juez y Santos

“Nosotros somos la columna vertebral de Juntos por el Cambio en Córdoba. Somos como el peronismo en Hacemos por Córdoba, sin nosotros la alianza es muy débil y no tendría esencia ni desarrollo territorial”, asegura en off un dirigente de la UCR que integra uno de los cuatro sectores del radicalismo (MORENA de Mario Negri; el “mestrismo” cuya referencia principal es Ramón Mestre; SUMAR de Rodrigo De Loredo y Javier Bee Sellares; y el alfonsinismo que lidera Dante Rossi) y que habló con ENREDACCIÓN. “Acá, en Córdoba al menos es así. No hay fernet con coca, sin fernet, que es lo principal”, insiste el mismo vocero. Por eso, este mediodía, la UCR intentará concretar, primero, y dar a conocer, después, un acuerdo propio para poder avanzar en una negociación con el PRO nacional.

Según coinciden todas las fuentes consultadas en el radicalismo, el planteo para la unidad de Juntos por el Cambio es que las fórmulas para las listas de senadores y diputados sean encabezadas por un dirigente radical. Para el Senado, el nombre es Mario Negri. Para Diputados, la disputa principal se produce entre Ramón Mestre y Rodrigo De Loredo, mientras que el alfonsinismo busca un sitio para uno de sus dirigentes entre los tres primeros de la lista. “Lo de Negri está cerrado, en cambio lo de Mestre y De Loredo está en discusión” afirma un operador radical que habló con este medio y que se encuentra al tanto de las comunicaciones telefónicas de cada dirigente con sus referentes nacionales.

La estrategia radical se plantea sumar a dirigentes del PRO como la senadora Laura Rodríguez Machado y el diputado Héctor Baldassi, pero por ahora esa variante es altamente improbable dada la ligazón de ambos con la conducción nacional y Mauricio Macri. La otra pata con más posibilidades sería la de la Coalición Cívica de Lilita Carrió, principal aliada de Negri en el terreno nacional.

A su vez, tanto Facundo Manes, pre candidato a diputado nacional de la UCR en territorio bonaerense, como Martín Lousteau, el reciente vencedor de las elecciones jujeñas, Gerardo Morales, y el titular nacional del partido, Alfredo Cornejo, empujan a un acuerdo en Córdoba con preeminencia de la UCR.

Dos fuentes –una de la UCR y otra del PRO, ambas de Buenos Aires- señalaron que dentro del PRO, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, podría terciar para que no haya una interna en Juntos por el Cambio de Córdoba.

“Vamos a seguir trabajando juntos para fortalecer la UNIDAD de Juntos por el Cambio y lograr la mejor oferta electoral en la Ciudad, la Provincia de Buenos Aires y en todas las provincias de Argentina”, apuntó Rodríguez Larreta en su cuenta de Twitter.

Una punta de esa movida podría ser el intento que Lilita y Rodríguez Larreta encabezaron el sábado, en Santa Fe, para convencer al actor y humorista Miguel Del Sel para que lidere las boletas de JxC en Santa Fe. Lilita mantiene una fuerte relación con Del Sel, y es la que abrió la puerta a la negociación del santafesino con Larreta. Lilita, también, es quien trabaja por Negri dentro del círculo rojo. También se encuentra dentro de ese “gran paquete” la negociación en provincia de Buenos Aires, donde todavía radicales y amarillos no convinieron quien irá al frente, si Manes o el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli. Por lo pronto, Lilita ya adelantó su opinión sobre Manes: “Este muchacho quiere ingresar ahora a la política para ser presidente en dos años”.

Los principales dirigentes de JxC consideran prioritario que haya listas de unidad en CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que es donde esa alianza posee su mayor fortaleza electoral. Temen que la dispersión o los enfrentamientos terminen facilitando una victoria clara al oficialismo, a la par de que aparezcan fuerzas por su costado derecho, que le reduzcan fortaleza, como los libertarios de José Luis Espert y Javier Milei.

Sin embargo, el eje Lilita-Rodríguez Larreta tiene en Córdoba un problema en la jugada y acuerdos abiertos por Mauricio Macri con Juez y con Santos. El diputado nacional está dispuesto a jugarse en unas PASO a “capa y espada” para definir de antemano el 2023: “No hay 2021 sin 2023”, insiste a quien quiera escucharlo. Considera que si gana, es el candidato número 1 para disputar la gobernación dos años más tarde. De ahí la firmeza de su decisión. Cómo resolver la situación de Juez en la negociación es uno de los dilemas de los armadores nacionales de JxC.

Macri, en cambio, más allá del romance con los cordobeses tiene cada vez menos peso hacia adentro del PRO nacional y su fuerza política en Córdoba tiene mucho menos desarrollo que la UCR. Por eso plantó a Gustavo Santos como su candidato y cerró con Juez. Si bien Santos es un viejo conocido del sistema de poder cordobés y fue funcionario del gobierno nacional durante la gestión de Cambiemos, seis de cada 10 electores desconocen su existencia. “Mauricio quiere resucitar en Córdoba”, asegura un operador amarillo, por eso juega por su ex ministro de Turismo. “Si Santos ganara, el que ganó es Macri”, razona. Pero para lograrlo apuesta por el desarrollo de Juez para contrarrestar a la UCR: “Sin Juez no podría sostener a Santos”, sigue diciendo. Adelanta que también intenta sumar a De Loredo, yerno de su ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, que se desmarcó el sábado del resto de los radicales, aunque comprometió su presencia en el encuentro de la UCR cordobesa de este lunes.

Dentro de ese contexto, el encuentro radical de este lunes es importante para que la negociación nacional no se empantane. La UCR nacional comunicó a través de Negri que necesita a todos los sectores cordobeses alineados para sentarse en la mesa nacional donde se resolverán las candidaturas principales. En particular, el ala moderada del PRO que encabezan Larreta y Vidal y que se enfrenta en el armado de las listas con Macri y Bullrich.

Resulta trascendente y con impacto nacional lo que suceda en la provincia. En las encuestas que se han realizado, cuatro de cada diez cordobeses adelantan que votarán por un candidato opositor al presidente Alberto Fernández. Por ejemplo, para la consultora Corinto, ese universo en la capital provincial es del 62%; y para Gustavo Córdoba & Asociados, en toda la provincia, del 60,8%. Es decir, Córdoba podría ser otra vez fundamental para un buen desempeño de JxC en las PASO de septiembre y las legislativas de noviembre.

