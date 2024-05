Nueva crítica de Natalia de la Sota al gobierno: “Ir contra la cultura es ir contra la identidad de un país”

La diputada nacional Natalia de la Sota (PJ, Hacemos Coalición Federal), participó este miércoles de la reunión plenaria de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación. Durante el encuentro, pudieron exponer referentes de los distintos ámbitos del arte afectados por el desfinanciamiento que lleva a cabo el Estado nacional. Allí expresó que “ir contra la cultura es ir contra la identidad de un país”. También pidió a los senadores que revean en la Ley de Bases todo lo referido a la cultura y los institutos estatales (cine, teatro, etc.).

Entre otros, ante los diputados de los distintos bloques de la Cámara Baja, explicaron la situación que atraviesa el sector cultural, Alejandra Darín de la Asociación Argentina de Actores; la artista Melina Seldes; Vanesa Pagani de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas; y Nicolás Avruj de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica.

En su intervención, De la Sota valoró la posibilidad de discutir estas cuestiones ante “un gobierno nacional que tiene una clara mirada de un Estado retirado, de un Estado que no tiene que estar, que debe convertirse en su mínima expresión. Creo que hay que tener una mirada mucho más federal de todo esto, de las políticas culturales. Falta mucho, pero sin todos estos organismos que garantizan ese federalismo sería mucho más difícil”.

De la Sota resaltó el carácter esencial del arte y la cultura en la vida de los argentinos: “Hay teatros itinerantes que llegan a pueblos como Rayo Cortado, en Córdoba, donde hay 2.500 habitantes. Yo quiero saber qué mercado, qué privado, haría una función de títeres o de teatro en algún lugar como este. Así, puedo darles mil ejemplos. Las salas de teatro, las salas de cine, que en cada pueblo son el lugar de encuentro y garantizan el derecho de cada ciudadano, donde esté, de acceder al arte, además de la cultura, con todo lo que eso significa”.

“Creo que hay que entender también que ir contra la cultura, el arte, es ir contra la identidad de nuestro ser argentino, de nuestra comunidad, de nuestra nación. Me parece que ese es finalmente el objetivo y de eso es lo que tenemos que cuidarnos, que no vayan contra nuestra identidad. No tener identidad nos pone muy vulnerables como pueblo, como sociedad y me parece que en definitiva es eso”, señaló.

En el final, De la Sota pidió a los senadores que revean en la Ley de Bases todo lo referido a la cultura y a los institutos que componen un entramado relacionado al arte “muy potente para el país desde hace décadas. Pidamos a viva voz a los senadores que recapaciten en esto, que lo piensen, sin cultura un pueblo no existe. Y sin estos organismos, sin el Estado que colabore y que invierta en cultura, nos van a quitar el alma”, cerró.

