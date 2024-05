Kicillof: “El ajuste lo iba a pagar un pequeño grupo, que Milei llama la casta, y lo está pagando el pueblo argentino”

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo en un acto realizado este sábado en Florencio Varela, que “el ajuste lo iba a pagar un pequeño grupo, que (Javier) Milei llama la casta, y lo está pagando el pueblo argentino”. Después de las apariciones de Cristina Fernández de Kirchner en las últimas semanas, el mandatario bonaerense salió a expresarse como antagonistas, desde el peronismo, al presidente ultraderechista.

Kicillof fue la figura central del plenario y el acto del Frente Popular Patria y Futuro que reúne a las agrupaciones y militantes no peronistas que promueven la figura del gobernador bonaerense. El mandatario trata de estructurar una organización política que pueda liderar la oposición al gobierno nacional, con la confluencia de intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, peronistas bonaerenses, fuerzas políticas y movimientos sociales no peronistas, y dirigentes y grupos peronistas de todo el país.

En su discurso, reivindicó cada una de las movilizaciones populares desde el 10 de diciembre a hoy. Así, enumeró la movilización de la CGT a Tribunales, el paro nacional del 24 de enero, la marcha de mujeres del 8 de marzo, la traidiconal del 24 de marzo por la Memoria, la Verdad y la Justicia, la marcha universitaria, la del 1 de mayo y el último paro, que calificó como “histórico. Que nos vengan a decir que este es un pueblo que se resigna… ¡Este es un pueblo que lucha!”.

Luego dijo que “Milei ganó las elecciones y lo reoconocimos, reconocemos su legiimidad de origen, como hacemos siempre los peronistas. Pero en vez de aumentar su legitimidad a través del ejercicio del poder, lo que hizo el presidente fue una estafa electoral, porque el ajuste lo iba a pagar un pequeño grupo, que él llama la casta, y lo está pagando el pueblo argentino. También prometían algo novedoso, pero, ¿qué tienen de novedoso Patricia Bullrich, Luis Caputo o Federico Sturzenegger?”.

En su alocución, el gobernador citó como ejemplo lo ocurrido con las prepagas. “Desregularon y permitieron a las empresas aumentos siderales, después vieron en las encuestas el malestar y quisieron intervenir y retrotraer la desregulación”.

“Aprendieron que la única libertad que genera la desregulación es la de explotar los bolsillos del consumidor. Ya que aprendieron, ¿por qué no aplican lo que aprendieron y le cuidan el bolsillo a la gente, por qué no miran el precio de los alimentos, del combustible, de los medicamentos?”, disparó el mandatario.

Más adelante, explicó cómo se produce una recesión: “Primero cortaron la obra pública y después las transferencias a las provincias. Generaron una devaluación brutal, inédita, de 120 puntos, que hizo caer los ingresos. Los salarios perdieron 24 puntos, las jubilaciones 26. Cuando caen los ingresos, casi inmediatamente cae la demanda y cae el consumo. Cayó 28 puntos a nivel mayorista y 26 en los supermercados. Por eso ahora escuchamos hablar de desempleo, de despidos, de suspensiones y cierre de turnos”.

“Estuvimos reunidos con los responsables de Unicef. Desde que asumió Milei, hay 20 puntos más de indigencia entre los niños y los adolescentes del país y de la provincia”. Enseguida concluyó, “nos dicen que el estado es una organización criminal, pero criminal es dejar a los pibes sin escuela y a la gente sin medicamentos”.

También expresó que los recortes que sufrimos los bonaerenses los sufren también las otras provincias, hablo de esto cada día con los gobernadores. La solución es que todas las provincias vayamos a reclamar juntas lo que nos corresponde. Pretenden que cada provincia se arregle sola, que cada uno se salve como pueda, pero sepan que los bonaerenses no vamos a aceptar la disolución nacional que proponen, que vamos a ofrecer nuestra solidaridad. El federalismo no es optativo, no se nos ocurrió a nosotros y las transferencias no son discrecionales, como dicen. Está en la Constitución Nacional. Presidente, cumpla con la constitución”.

Por último, apuntó que “venimos a manifestar el rechazo a los intereses que representa el gobierno de Milei, a su intolerancia y agresión, a la crueldad como práctica política. Es un rechazo al ataque a la universidad pública, al intento de disolver los derechos laborales, de destruir la industria nacional y rifar nuestros recursos naturales. Es un rechazo al cuestionamiento de la soberanía argentina y a la entrega de la Patria. Sepan que no vamos a permitir que pasen por encima de los derechos de la provincia de Buenos Aires. También vinimos a decirle no a la Ley Bases, al DNU y al Pacto de Mayo porque no estamos de acuerdo con la plataforma de Milei ni con sus ideas. Por eso a lo largo de esta jornada discutimos y votamos un programa que es resultado de una doctrina y de una historia que iniciaron Perón y Evita y que continuaron Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner)”.

