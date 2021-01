Marcelo Cossar: “El gobierno provincial contrajo una deuda cara para pagar obras necesarias y también un despacho de lujo al gobernador”

El legislador provincial Marcelo Cossar (UCR) asegura que hubo “mala praxis previa y post”, tanto en la toma de deuda como en la reestructuración. “Contrajeron una deuda de 1.685 millones de dólares a altas tasas, en moneda extranjera para pagar las obras necesarias e importantes como los gasoductos, pero también para pagar el Panal (el centro cívico), con un despacho de lujo para el gobernador (Juan Schiaretti); la budinera de la Legislatura, un lugar para 70 legisladores que no es prioritario; el faro del bicentenario; la nueva terminal que parece un acuario; y los puentes para las selfies”. Cossar reveló apenas el primer mandatario provincial informó que se había llegado a un acuerdo para reestructurar la deuda externa de la provincia de 1.685 millones de dólares, que todavía no estaba cerrado el acuerdo –porque no había sido aceptado por un número suficiente de bonistas-, que la provincia incurrió en default y que la renegociación implica pagar 205 millones de dólares adicionales.

Durante una extensa conversación de 90 minutos, hizo un repaso del primer año de actividad legislativa y también cuestionó el modo en que el peronismo ejerce el poder; planteó la necesidad de devolverle “la confianza en la política y las instituciones a la sociedad”; dijo que Juntos por el Cambio tiene que lograr la unidad y una propuesta “para ganar en 2021 y en 2023 y cambiar la realidad de la provincia”; y reclamó que la UCR escuche y haga lugar a los jóvenes.

Cossar fue concejal (2007-2011), vice-intendente de la ciudad de Córdoba (2011-2015) y funcionario del gabinete de Ramón Mestre en la intendencia de Córdoba hasta 2019. Ahora es uno de los voceros de la bancada radical en la Legislatura y uno de los impulsores del proyecto “Ficha limpia” contra la corrupción. Fanático de las carreras de larga distancia, cuenta que “ahora estoy corriendo más que nunca”. El que sigue es el tramo más sustancial de la entrevista.

¿Por qué cree que el gobierno de la provincia avanza en un acuerdo con sus acreedores, en el que debe pagar 205 millones de dólares adicionales hasta 2029 y que para el gobierno nacional resulta “no sustentable?

Hay mala praxis previa y post en la toma de deuda y en la reestructuración. Claramente, hubo mala praxis financiera por parte del gobierno provincial. Contrajeron deuda a altas tasas y en moneda extranjera para pagar las obras necesarias e importantes, pero también para pagar el Panal (el centro cívico), con un despacho de lujo para el gobernador (Juan Schiaretti); la budinera de la Legislatura, un lugar para 70 legisladores que no es prioritario; el faro del bicentenario; la nueva terminal de ómnibus que parece un acuario; y los puentes para las selfies. Entonces, tomaron deuda tanto para lo que hacía falta, como los gasoductos, como para lo que no hacía falta, deuda en moneda extranjera, a tasas altísimas y con un vencimiento de capital de un solo saque. A ello, hay que sumarle que desde el momento en que contrajeron la deuda, sabían que no iban a poder pagar la deuda. No es que la pandemia pone a Córdoba en imposibilidad de pago, la pandemia desnuda esta situación. Como dice el informe del Ieral de la Fundación Mediterránea, que no es radical, ni sospechado de serlo: el gobierno no tenía posibilidades de pagar 800 millones de dólares en 2021 (710 millones de dólares de capital más 90 de intereses). Cuando te endeudas y sabes que no vas a poder pagar, no podes alegar la teoría de la imprevisión. El primer error por el que Hacemos por Córdoba tiene que pedir disculpas, es por el tipo de deuda que contrajo. Y ningún gobierno, nunca más debiera poder contraer ese tipo de deuda. Y hay reincidencia del gobierno en la mala praxis, ahora en la reestructuración. Con esta reestructuración, el gobernador Schiaretti y su equipo se garantizan llegar tranquilos al 10 de diciembre de 2023 y le dejan a los próximos gobiernos, la responsabilidad de pagar lo que habían sacado antes más 205 millones de dólares. A punto tal, que hay un vencimiento el 10 de diciembre de 2023. El gobernador electo va a decir “sí juro”, se va a dar vuelta y tendrá que hacerse cargo de pagar el vencimiento de la deuda o de caer en default. Nos hipotecaron el futuro.

VER Guzmán criticó a Schiaretti por la reestructuración de la deuda: "Algunas provincias miran el corto plazo".

VER [Opinión] La deuda y las "medias verdades" del modelo de gestión Córdoba: el acuerdo con bonistas implica pagar U$D 200 millones más.

VER Endeudamiento provincial: los radicales Cossar y Rossi acusan al gobierno de “mala praxis económica”.

¿Cómo califica la relación del gobierno provincial con el gobierno nacional?

Son socios. En los momentos y temas importantes, los legisladores de Hacemos por Córdoba votan juntos con el gobierno nacional, son una sola cosa. Después buscan diferenciarse en cuestiones cotidianas, donde Schiaretti quiere mostrar un perfil distinto. Como dato de esto digo, en la Legislatura de Córdoba conviven y han votado de manera monolítica a lo largo de todo el año los legisladores que responden al gobierno provincial y los que responden al Frente de Todos.

Es la primera vez que asume un cargo político en el lugar de oposición al peronismo. ¿Cómo es el peronismo como oficialismo?

Sí, es la primera vez. El peronismo en el poder te lo hace notar. A la hora de fijar la agenda, de qué temas debatir y cuáles no. Mi crítica con respecto al año legislativo, es que había dos realidades: una, puertas adentro de la Legislatura; y otra, puertas afuera, la real. Y de esa realidad muy poquito logramos llevar a debate a la Legislatura, pero estuvimos atentos a los temas que la gente reclamó. En mi caso, presenté 43 proyectos a lo largo del año, pero se negaron a tratar los temas que presentamos de manera sistemática. Así sucedió también con muchos otros legisladores de la oposición. Incluso, como oposición presentamos el proyecto de Ficha Limpia contra la corrupción, donde no nos dieron quórum; no hicieron lugar a nada con respecto a la educación. Ni siquiera debatieron en comisión. Suelo decirles que ejercieron la mayoría de manera abusiva y autoritaria, impidiendo que se debatan en las comisiones no sólo los proyectos del Ejecutivo, sino también los de los legisladores. Mientras tanto, en la puerta, teníamos los jardines maternales, los transportistas escolares, las maestras jardineras, los padres que se movilizaban porque sus hijos no habían tenido clase y otros sectores que nos venían a reclamar para que les prestáramos atención.

¿A qué se debe ese rol "no central" del Legislativo?

La democracia en el mundo vive por sus parlamentos. De los tres poderes, no es casualidad que los regímenes autoritarios avancen sobre los parlamentos, cerrándolos o modificándolos para quitarles protagonismo o incidencia. El parlamento es donde está el pueblo. La representación que cada uno consiguió no se traduce en el día a día en la Legislatura. Es normal que los oficialismos acompañen lo que viene del Ejecutivo, pero lo que no es normal, lo que está mal, es que la agenda se nutra sólo de eso. Pese a ello, desde lo político, creo que logramos instalar que existe una oposición, que representamos a mucha gente que no votó a Hacemos por Córdoba y que esa gente tiene derechos y voz en la Unicameral. Es un doble esfuerzo ejercer nuestra labor y tener que luchar para que no se calle a las fuerzas opositoras. Es nuestra responsabilidad. Por respeto a quienes representamos, que estoy seguro que son cada vez más, vamos a seguir insistiendo.

Es normal que los oficialismos acompañen lo que viene del Ejecutivo, pero lo que no es normal, lo que está mal, es que la agenda se nutra sólo de eso".

¿Considera que la Legislatura estuvo ausente respecto de lo que se ha hecho en la provincia en relación a la pandemia?

Estuvo ausente de la pandemia y de otros temas. No se escucharon los problemas de la sociedad. La realidad de Córdoba no ingresó a las comisiones o las sesiones o al debate legislativo. No fue la caja de resonancia de lo que pasaba afuera. En el medio de la pandemia se le hizo un ajuste a los jubilados. Cuesta mucho no ser crítico con el funcionamiento de la Unicameral. A favor tiene que la Legislatura pese a todo lo que sucedió, tuvo actividad, no dejó de sesionar. También el vicegobernador Manuel Calvo puso en marcha un portal de datos abiertos y eso es saludable. Pero la verdad que el balance no es bueno. El botón de muestra es lo que pasó el 29 de diciembre, donde cansados de pedir de todas las maneras posibles de que pusieran en discusión, aunque sea en comisión, el proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa por la transparencia y contra la corrupción que se inspira en un movimiento ciudadano y que juntó en Change.org 370 mil firmas, pedimos una sesión especial, pero Hacemos por Córdoba ni siquiera dio quórum. Podes coincidir o no con lo que decimos o proponemos, pero lo que no podes hacer, es eludir el debate.

¿Por qué el oficialismo eludió el debate de Ficha Limpia?

Porque creo que el peronismo no advierte que hay algo clave para recuperar, para los argentinos, para los cordobeses, para la sociedad en general, que es la confianza. El peronismo cree que puede seguir aplicando el mismo modelo o el mismo plan que lo llevó a estar 21 años en el gobierno, que consiste en tener un gran aparato de makerting y en poner cemento a cualquier costo. El peronismo no entiende que la transparencia es esencial para la democracia y es también una herramienta clave para que la ciudadanía vuelva a creer. Hay una patalogía del poder de Hacemos por Córdoba que es cerrarse a cualquier iniciativa que venga de la oposición. No puede ser que todo lo que presentamos nosotros sea malo. Muchos de nuestros proyectos son pro-positivos. Corruptos, choros, indecentes, inmorales, indignos de ocupar un cargo público hay en todos los partidos políticos. Este proyecto de Ficha Limpia no es un proyecto de ningún partido político, es a favor de todos. En definitiva, Schiaretti ha aplicado como única receta a todos los problemas, el silencio.

Creo que el peronismo no advierte que hay algo clave para recuperar, para los argentinos, para los cordobeses, para la sociedad en general, que es la confianza".

VER El PJ no dio quórum y fracasó la sesión especial para tratar el proyecto de ficha limpia contra la corrupción.

VER Ficha Limpia contra la corrupción en Córdoba: La oposición pidió una sesión especial para considerar el proyecto y se realizará este martes.

¿Tiene que haber más restricciones para enfrentar un posible rebrote del coronavirus?

Tiene que haber menos demonización de los jóvenes. Estoy cansado que pongan a los jóvenes como los malos de la película, cuando en realidad la dirigencia, entre la que me incluyo, le tiene que pedir disculpas a los jóvenes porque no hemos sabido estar a la altura de las circunstancias. Hay una crisis sanitaria global y los que la ningunean se equivocan. Pero hay también una crisis económica, social y educacional, terrible, enorme. Y hay que ponerlas a la par, ninguna es más importante que la otra. Quién tiene las riendas del gobierno debe encontrar el equilibrio, cuidarnos, pero garantizar el regreso a las aulas, por ejemplo. No debería haber grieta bajo ninguna circunstancia, pero menos en la Pandemia. No podemos creer que las vacunas son buenas o malas porque estemos de uno u otro lado del pensamiento político. Es una soberana estupidez. Hay sobrados ejemplos en el mundo de que podes respetar el virus, cuidarnos, y que, en este caso, la ciudad y la provincia funcionen; por ejemplo, con la educación. Sin embargo, la única política del gobierno fue: Cierro las escuelas, todas, las de Córdoba capital y las de Pocho. Y la verdad es que no todas tenían la misma situación. No les importó nada. No está bueno.

¿Se va a poner la vacuna?

Sí, por supuesto. La politización que se ha hecho de las vacunas, me parece de un daño tremendo. Hay mucha gente que hoy está a favor o en contra por una cuestión política. Cuando me toque, no tengo dudas, me vacuno. El Estado no va a distribuir un medicamento que sea nocivo para la población. No lo creo, no entro en eso. La que me toque, sea la rusa, la de Pfizer, la de Astra Zeneca, la que el Estado ponga a disposición de la ciudadanía y en el orden que me toque, me la voy a poner. Por otro lado, considero que todo el esfuerzo comunicacional del gobierno debe estar 200% al servicio de concientizar frente al Covid-19. Todo el mundo debe saber cuándo lo van a vacunar. Hay que gobernar con seriedad.

El Estado no va a distribuir un medicamento que sea nocivo para la población. No lo creo, no entro en eso. La que me toque, sea la rusa, la de Pfizer, la de Astra Zeneca, la que el Estado ponga a disposición de la ciudadanía y en el orden que me toque, me la voy a poner". Ver también Noticias “Es mejor que te hagan una causa y quedes preso, libre corrés peligro”

“SINO ESTAMOS JUNTOS, SERÁ GAME OVER”

¿Juntos JxC va ir unido en 2021 o se va a repetir la división de la elección de 2019?

Estamos trabajando para ir todos juntos, juntos en serio. Estamos trabajando. El radicalismo está priorizando hoy las coincidencias. La sociedad y los cordobeses no nos van a perdonar sino estamos a la altura de las circunstancias, que volvamos a cometer los mismos errores.

¿Ramón Mestre o Mario Negri? ¿Quién debe encabezar las listas?

No son obstáculos, son la herramienta. Son la vía para lograr la unidad. Ramón Mestre pidió disculpas luego de la elección por ir separados en la elección de 2019. Pidió disculpas en el mismo momento. Otros no lo hicieron nunca y otros lo dieron a entender. Ahora, hay que dar vuelta la página. Los errores sirven para no volver a cometerlos. Ahora hay que poner lo mejor que tiene cada partido para lograr esa alternativa. Y también debemos decir cómo debe ser esa alternativa, con el radicalismo como actor medular. Debemos poner al joven como actor principal y a la clase media, bastardeada y olvidada. Tiene que estar en el centro de la escena y los planes que pongamos a consideración. Hay que hacer política escuchando, no puede haber doble agenda. No podes estar contando los muertos por el Covid-19 y en el Congreso nacional estar planteando la reforma judicial. No se puede. Y la transparencia como valor y como herramienta. Primer paso, juntos. Sino estamos juntos, “game over”. Pero juntos con una agenda para cambiar esta realidad.

¿Con qué líderes se identifica, con el ala dura, la de Mauricio Macri y Patricia Bullrich; o con la más moderada, como la que representan Horacio Rodríguez Larreta o Martín Lousteau? ¿Cuál es la vía del reposicionamiento? ¿Cuál es el perfil que le conviene a la oposición?

Yo no soy de los que cree que todo está mal, tanto a nivel nacional como nivel provincial. Un día lo dije en la Legislatura: Señores ustedes han gobernado en Córdoba los últimos 21 años, así que todo lo bueno que hay en Córdoba en este tiempo es obra de ustedes; pero también todo lo malo es de ustedes también. La Circunvalación es de ustedes, pero que tengas EPEC cobrando la energía más cara de la Argentina, también es de ustedes. El perfil nuestro debe ser el de la honestidad, para administrar y para plantear lo que quiero hacer. En ese formato, me siento más identificado con Lousteau y Facundo Manes; y del Pro, con Rodríguez Larreta. Son opositores claros y honestos y entienden que no todo es River-Boca.

Me siento más identificado con Martín Lousteau y Facundo Manes; y del Pro, con Horacio Rodríguez Larreta. Son opositores claros y honestos y entienden que no todo es River-Boca.

¿Cuál es el mejor candidato en Córdona, en el 2021?

Creo que a diferencia de lo que le pasa a Hacemos por Córdoba y al Frente de Todos, nuestro espacio tiene muchas mujeres y hombres que son grandes candidatos. No tengo dudas que Mestre tiene que formar parte de la lista; que Negri tiene que estar; que Brenda Austin tiene que estar; que Soledad Carrizo tiene que estar. Y hay más candidatos posibles, la UCR tiene grandes dirigentes.

>>“Sí” y “Sisu” en 2021

Dice Cossar: “Hace poco publiqué por redes que las dos palabras que definen mi actitud para este año son “sí” y “sisu”. “Sisu” es una palabra finlandesa que representa la capacidad para sobreponerse a situaciones extremas, me llegó por un mensaje y la adopté. Y “Sí” es la palabra positiva por naturaleza, me considero una persona positiva, así que a ambas palabras las hago mías y las llevo conmigo para siempre. Es un año en el que vamos a tener que ponernos en modo Sí con Sisu, es decir, positivos y resilientes para apoyar a otros. La solidaridad será fundamental”.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.