[Opinión] La deuda y las "medias verdades" del modelo de gestión Córdoba: el acuerdo con bonistas implica pagar U$D 200 millones más

(Por Marcelo Cossar *) El gobernador Juan Schiaretti anunció la reestructuración de la deuda de Córdoba como un logro de rasgos sobresalientes. Estos rasgos, fruto de la ingeniería discursiva del gobierno provincial, aparentan ser medias verdades, en unos casos, y ponen en cuestión la transparencia en otros. Entendemos que en temas tan delicados como éste es necesario tener en cuenta los datos de referencia con la mayor precisión. De menor a mayor gravedad, encontramos que:

VER [Opinión] Córdoba entra en cesación de pagos por mala praxis financiera.

Primero. El gobierno aún no ha cerrado el acuerdo. Se trata del anuncio de las condiciones establecidas con uno de los grupos de acreedores. Aún falta alcanzar elevados porcentajes de consentimiento de otros grupos. En este proceso, el apuro del gobernador por anunciar sólo tiene justificación en el temor a la verdad, que es el default ya que, técnicamente, los plazos estaban cumplidos para Córdoba. Recién el 22 de enero se conocerá el nivel de adhesión a la sexta propuesta formulada por el gobierno Córdoba.

Segundo. No somos la primera provincia argentina en lograr un acuerdo. Ya Mendoza había acordado en octubre de 2020 la renegociación de su deuda, en mejores condiciones que Córdoba. Mendoza logró canje de bonos a tasas de 2,75 %, 4,25% y 5,75 % para un porcentaje de 95.7 % de tenedores. La diferencia es que Mendoza sí reconoció el default cuando operaron los vencimientos, cosa que el gobernador Schiaretti se preocupó de no hacer. Tampoco se dice que no todas las provincias argentinas van a default, ni negocian desde el default.

Tercero. Lo dijimos antes y lo volvemos a decir ahora. La deuda no se fue. Están hipotecando dos futuras gestiones de gobierno. Esta propuesta extiende los plazos hasta 2029. No significa que no vamos a tener que pagar, significa que vamos a tener que pagar más hacia adelante. El anunciado interés promedio de 6.08 % duplica al 3.07 % que consiguió Nación el año pasado, y las condiciones del 3%, 5% y 6.875% de interés de esta propuesta son superiores a las que el mismo gobierno de Córdoba pretendía en la anterior: 2,75%, 4,25% y 5,75%.

Cuarto. La monstruosa deuda que adquirió este gobierno no fue toda para pagar obra pública, también como ya dijimos, mucha de ella innecesaria y no prioritaria, como los edificios del Panal y la Legislatura, sino que se usó parte del crédito para pagar deuda anterior, deuda de este mismo gobierno que lleva 20 años en el poder.

Quinto. Utilizan tecnicismos sin honestidad política. Comparando los dos instrumentos originales -los bonos anteriores y los nuevos-, producto de la reestructuración, sin tener en cuenta los intereses de la deuda original ya pagados a cuenta como parte del costo financiero de la deuda reestructurada surgen, efectivamente, poco más de 251 millones de dólares menos. Esto sería posible si nunca hubiéramos pagado nada antes y comenzáramos de cero. Si bien se trata técnicamente de dos instrumentos diferentes, ocultar ese dato crea una expectativa falsa. Los cordobeses ya pagamos mucho dinero en intereses que salió de nuestros bolsillos.

En el siguiente cuadro, se muestra en detalle la comparación entre la deuda original y la reestructurada. En las últimas columnas se pueden ver las diferencias de cálculo, SIN tener en cuenta los intereses pagados antes de la reestructuración, el cálculo de la deuda CON los intereses pagados y la diferencia entre ambos:

El total a pagar por los tres bonos de la deuda original SIN contar los intereses es de u$s 2.052.097.553. El de la deuda reestructurada sin contar intereses ya pagados es de u$s 2.257.096.975. De allí nace una diferencia de u$s (-) 251.623.556 (menos) a pagar.

Pero si se suman u$s 456.622.978 de intereses que ya se pagaron y que HACEN al total financiero de la deuda, en realidad, lo que se pagará finalmente con la deuda reestructurada es u$s 2.713.719.953, es decir, u$s 204.999.422 dólares MÁS.

Tal como venimos advirtiendo y ratificamos, el descomunal endeudamiento a tasas exorbitantes -cuando el resto del mundo se endeuda prácticamente a tasa cero - y en moneda extranjera del gobierno de Juan Schiaretti tuvo fines electoralistas, obliga a los gobiernos que vienen a pagar sin posibilidad de acceso a crédito ni al dólar billete y nos convierte en rehenes del gobierno nacional. Al ocultar que, en el cálculo final, en realidad pagaremos 205 millones de dólares más, ya no estamos hablando sólo de mala praxis financiera. Es también falta de honestidad política para con los cordobeses, que deberemos cargar por generaciones las consecuencias de la patología de un poder que no quiere asumir su fin de ciclo.

* Marcelo Cossar es legislador provincial por la UCR.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.