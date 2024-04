Una noticia gravísima, entre muchas otras, que no ha tenido la difusión que se merece, nos alerta a reflexionar sobre el presente y el futuro y nos alienta a fortalecer esta democracia debilucha que supimos conseguir y sostener, desde Alfonsín en adelante. Somos gente pacífica, somos la tan mentada y verdadera GENTE DE BIEN y debemos asumirlo. Nuestra tarea es encontrar formas eficaces de acompañar a todos y todas las que resisten, porque felizmente, aunque dispersos y aturdidos, no somos los únicos y no todos hemos sido colonizados mentalmente. Estamos de acuerdo en que debemos terminar cuanto antes con esta banda de predadores desalmados, incultos, despreciativos y violentos. No queremos ser saqueados (ojo que no dije gobernados) por esta lacra. Tampoco queremos que se vayan del gobierno sin rendir cuentas del mal que están haciendo, no queremos repetir la experiencia de no juzgar a los responsables ideológicos –el poder económico- que fue la peor falencia de la CONADEP en los juicios a las Juntas Militares. Estoy seguro de que si las condenas hubiesen alcanzado a esa gentuza hoy no estaríamos padeciendo su regreso, con más fuerzas, con más urgencias, sin límite alguno. Límites que impone la democracia y que debemos defender, nosotros, la GENTE DE BIEN, empobrecidos, ninguneados y perseguidos hasta dentro de nuestras casas por sofisticados sistemas de espionaje.

Una de las noticias, tremenda, aunque hasta ahora todas las noticias que vienen de este gobierno son estremecedoras, es la desregulación que dictaminó la Inspección General de Justicia (IGJ) para las empresas off shore que operen en Argentina, que a partir de ahora lo harán sin ningún control del Estado. Esto significa ni más ni menos que abrirles el camino para el saqueo SIN LÍMITES de nuestros recursos naturales: el litio, el petróleo, los minerales, el agua potable, el mar, los hielos, la tierra incluyendo la Antártida, el aire, el cielo y el peso argentino.

No es casual que los gobiernos de ultraderecha ataquen por todos los medios a la cultura. Se queman libros, se destruyen monumentos, se falsifica la historia, se desprecia a los nativos, se silencian las radios, se levantan los programas con contenido educativo, se clausuran teatros, se despide al personal técnico (son miles), se desfinancia la educación pública y se interviene el instituto nacional de cine para impedir su funcionamiento. Hace muchos años, cuando el ahora senador cordobés Luis Juez disputaba la gobernación de Córdoba con Juan Schiaretti, se jactó públicamente en una entrevista televisiva de que jamás había leído un libro. Él es abogado, se entiende entonces que nunca leyó una novela, un libro de cuentos ni de poesía. La lógica impone pensar que hay un desprecio por la imaginación porque es peligrosa: abre la mente, ayuda a pensar la realidad, al colocarse por fuera de lo evidente se eliminan las fronteras de la censura. Tampoco es casual que el legislador porteño Ramiro Marra despotrique y aliente la desaparición de Paka Paka diciendo que él es español y el contenido de la serie lo agravia porque él no mató a nadie ni saqueó, por tanto, dice que es una buena persona que no merece el tratamiento que se les da a los invasores en ese programa.

De este ataque a la cultura forma parte la destrucción de los memoriales por los desaparecidos en todos lados, hasta en los pueblos pacíficos del interior provincial y también el intento por desnaturalizar la memoria y embestir contra la ESMA. Son tan ignorantes que no saben que la UNESCO lo declaró patrimonio cultural de la Humanidad, al igual que el campo de exterminio masivo ubicado en Auschwiz Birkenau -con más de 40 establecimientos en una extensión de 200 hectáreas- convertido en Memorial del horror. También insisten en que no fueron 30.000 los desaparecidos sino apenas 6.000, ignorando un artículo firmado por el periodista Alconada Mon en La Nación en el año 2006, en el que informaba de la desclasificación de documentos secretos de la dictadura guardados en Washington, en los que consta que ya había 20.000 desaparecidos entre 1976 y 1978. Aprovechan esa diferencia de cifras para inventar el “curro de los derechos humanos” que ya alentaba Mauricio Macri durante su gobierno, es decir, atribuyendo a los organismos de derechos humanos de haberse apropiado en beneficio propio de las indemnizaciones correspondientes a 24.000 desaparecidos supuestamente inexistentes.

Cuenta Paulo Freire que cierta comunidad aymara en Bolivia estaba padeciendo desnutrición, sobre todo en niñas y niños. Las mujeres y hombres de esa comunidad producían leche y huevos. Cuando se les observó que esos alimentos eran ricos en proteínas y que harían muy bien en incorporarlos a la alimentación cotidiana, los aymara respondieron que, si hacían eso, si les daban a sus niñas y niños leche y huevos, tardarían en hablar, incluso podrían quedar mudos para siempre. Buscando Freire el origen de esta creencia, los aymara le respondieron que la misma venía desde hace siglos, y que fue una ocurrencia de los conquistadores: ellos se llevaban los huevos y la leche, a cambio les dejaron esa creencia, esa prohibición. Lo llamativo, observa Freire, es que, a pesar de ser conscientes del origen de esa creencia, la continúan respetando. Y dice Freire que ningún catedrático ni estudioso de nada podrá convencer a los aymara de lo contrario. Lo más difícil del colonizado no es sacarse de encima el cuerpo del opresor, sino las IDEAS que el colonizador ha dejado sobre el colonizado. Ideas que son, muchas veces, contrarias a sus propios intereses, que no se las cuestiona, aunque atentan contra su bienestar.

EL CONTRADISCURSO

¿Cómo se des-coloniza a aquellos argentinos y argentinas que sufren la predación de esta banda de ineptos inescrupulosos incultos y violentos y lo aceptan mansamente, o bien, quizá, descargando su bronca contra “la yegua” o el gobierno anterior, el de Alberto Fernandez-Scioli-Massa y los gordos de la CGT? ¿Cómo? Con un contradiscurso al que debemos militar en la calle, en las radios, la televisión y en el boca-a-boca dentro de la propia familia, en el almacén, en el taxi, donde sea que escuchemos una sola palabra de aliento para este gobierno. Un contradiscurso que nos sirva para ganar la calle, que a pesar de las multitudinarias manifestaciones de marzo seguirá siendo de la derecha mientras no des-colonicemos al pueblo que padece en sus propios cuerpos, sus afectos, su salud y sus ingresos una realidad mucho peor que la pandemia. Las próximas elecciones legislativas de 2025 será la primera ocasión de disputar con esos canallas las vacantes en el Congreso Nacional que se renuevan cada dos años.

Y cuando digan que el pueblo votó y apoya a Milei demostrarles que no es cierto, que el pueblo votó una plataforma política distinta a lo que están haciendo el presidente actual y sus secuaces: en ningún momento de la campaña se dijo que se iban a despedir a miles de empleados públicos cuando “se achicara” el Estado, que se iba a atentar contra la educación en todos sus niveles, que se iba a hambrear al pueblo, a matar lentamente a los jubilados y a los enfermos terminales, que los trabajadores volverían a pagar impuestos sobre su salario y que se iba a saquear sin vergüenza y entregar a cambio de nada la inmensa riqueza de Argentina a un grupo de saqueadores, los cipayos argentinos y los extranjeros, que obedecen a esa multinacional llamada Black Rock y a los buitres que ejecutan sus “acreencias” en los tribunales de Estados Unidos. Así, con el contradiscurso y la unión de todas las fuerzas democráticas, en un Frente Patriótico que incluya a las izquierdas, a la derecha democrática, a los militares sanmartinianos, a la iglesia de los pobres, a las comunidades originarias y a los partidos políticos, las cooperativas, las organizaciones barriales, las pymes, los industriales nacionales y los hombres y mujeres de buena voluntad, podremos recuperar el país, la democracia, el trabajo, la cultura y nuestros bienes naturales. Eso sí: de una buena vez, y para siempre.

* Fernando López es escritor y abogado. Fue juez de instrucción y juez de control en la justicia provincial de San Francisco. Lleva publicadas varias novelas y desde 2014 organiza el Encuentro Internacional de Literatura Negra y Policial “Córdoba Mata”.

