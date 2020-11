Maradona en el Horóscopo Chino: una muestra de lo lejos que puede llegar el modo Rata de la vida

Según el Horóscopo Chino, por su fecha de nacimiento, Diego Maradona era Rata de Metal. Nació un 30 de octubre de 1960 y murió el pasado 25 de noviembre de 2020, también en el Año de la Rata de Metal. ENREDACCIÓN consultó con Gustavo Ng, especialista en cultura china, acerca de las características de este signo. “Maradona es una muestra de todo lo lejos que puede llegar el modo rata de la vida”, asegura quien ya había anticipado en una nota previa que al 2020 todavía le esperaban sorpresas. La muerte del “10” fue, justamente, una noticia que nadie esperaba.

Para la astrología china, la Rata tiene la energía de la electricidad, es como un rayo que cae a su antojo. “Es muy fuerte, potente, como un latigazo, muy repentina, y es muy penetrante. Cada energía se mueve según sus leyes, pero en la electricidad no las hay”, describe Ng mientras avanza en su libro del Horóscopo Chino 2021 (ENREDACCIÓN LIBROS), También, señala que cuando un animal está en la fase de metal, sus particularidades se vuelven más agudas.

La persona Rata es ingobernable y cuando decide qué hacer, es a tal velocidad, que les impide acordar con otros al respecto. “Además sigue su propio impulso, una vez que toma la decisión no puede refrenarse, la acción llega como una descarga eléctrica. Son muy vivas, muy rápidas. Dentro de un esquema de poder, si son subalternas funcionan bien, pero en el fondo hacen lo que quieren”, agrega Ng. Es una característica presente en el futbolista, quien siempre hizo lo que quiso dentro y fuera de la cancha, sin obedecer a ninguna ley, para bien o para mal. “Los técnicos que lo manejaron fueron los que supieron tratar su genialidad, más bien dejar que hiciera lo que quisiera. En cambio, los DT que lo quisieron someter, no tuvieron buenos resultados. Esa cosa de no obedecer a otros, más que a sí mismo, es muy de Maradona”, opina.

La Rata no se cree cualquier cosa que le dicen, suele ser desconfiada y tiene que comprobar todo por ella misma. ”Diego lo hacía todo el tiempo, probaba a los rivales, a los compañeros, no tomaba nada por dado, él tenía que entenderlo, y en esa comprobación, no le alcanzaba con una mirada. La Rata necesita una mirada más profunda y su desconfianza hace que vaya a mirar cuáles son los últimos hilos que comandan la realidad, por eso para el Horóscopo Chino, este animal es el señor del subsuelo. Y esto hacía Maradona, se metía en lo profundo de las cosas para ver qué pasaba. Por eso cuando hablaba con alguien siempre le sacaba la ficha”, analiza Ng.

"Maradona, se metía en lo profundo de las cosas para ver qué pasaba. Por eso cuando hablaba con alguien siempre le sacaba la ficha”, Gustavo Ng.

Se trata de un signo al que no le importan las consecuencias de sus acciones ni tampoco les preocupa la moral. Esta característica se expresa en Pelusa, quien encaraba sus deseos sin preguntarse por el impacto de los mismos. “Lo que sí le interesa a la Rata es que cuando se hagan las cosas, sea con intensidad, que todo esté puesto en el momento presente, todo lo que ellos son está depositado en un punto por el que se entregan completamente. Y Maradona jugaba a la pelota y se jugaba en todo lo que hacía. Denunciaba a la FIFA y no le importaba las consecuencias, se hacía amigo de Fidel Castro sin que le afecte lo que se fuera a decir”, sostiene. Además, dice que la Rata es una guerrera y es capaz de enfrentarse a lo que sea, aun teniendo temor.

Se trata de una animal con tendencia a la individualidad y de poner lo que aspira por encima del conjunto. “En el sistema de la Rata los deseos son una descarga eléctrica que le produce la necesidad de tomar algo. Al ser una especie nocturna prefiere lo que se distingue, que será aquello que más brilla. Cuando algo le atrae, va a ganarlo. Es una ganadora. A él le atraía la Copa del Mundo, daba la vida por conseguirla. Con esa intensidad de Rata, Maradona iba a atrapar el triunfo, el gol, la gloria, el campeonato, el país, eso era lo que brillaba para él”, comenta. Sin embargo aclara que, si bien cuando la Rata toma lo quiere para sí misma, inmediatamente se le despierta el sentido de la familia. “Toma conciencia de que pertenece a un grupo, sobre todo se siente responsable del resto y abre la mano y reparte sin problemas, suelta”.

Los impulsos que tiene la Rata pueden dispararse en infinitas direcciones, son impredecibles, pueden cambiar el rumbo en pleno movimiento, incluso volverse es contra de sí misma. “Es un animal con tendencia a la autodestrucción. La misma energía que dirige hacia afuera también la dirige hacia adentro, especialmente a la mente”, apunta sobre un rasgo que sufrió el ídolo. “Por otra parte, estos impulsos le dificultan proyectar a largo plazo. El plan de la Rata es estar en todas partes. Y por lo general progresa. Maradona en el fútbol fue así, anduvo como una Rata en todos lados y llegó a donde quiso en todas partes”.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.