Año del Búfalo de Metal: Qué tener en cuenta, según tu signo del Horóscopo Chino, para el año que viene

El 12 de febrero de 2021, los chinos celebrarán su año 4719. Ese mismo día, cambia el ciclo astral, termina el año de la Rata de Metal y, de acuerdo al calendario lunar, comienza el del Búfalo del mismo elemento. Gustavo Ng, especialista en Cultura China y descendiente de orientales, anticipa las consideraciones para transitarlo de la mejor manera según cada signo del Horóscopo Chino.

Ng, también escritor y periodista, le afirmó a ENREDACCIÓN que hasta el último día de su año, la Rata puede traer sorpresas. Entonces, mientras se transita con atención, se pueden ir anotando las sugerencias para lo que deparará el Búfalo.

RATA

(1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Si siente que se le abren buenas perspectivas es mejor aferrarse a los éxitos posibles, no importa el tamaño que tengan, es mejor ir por lo posible. Esto la va a solidificar, porque hay que tener en cuenta que la Rata va a tener al cabo de su año una sensación de que hay algo de ilusorio en su ser y su vida.

BÚFALO

(1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Todo va correr bien si sigue sus convicciones. Sin embargo, desconfíe un poco si las cosas están corriendo demasiado lisas. Más bien le conviene contrastar con otros lo que siente, lo que hace, lo que piense, preguntarle a otros cómo ven lo que está haciendo. Utilice su desconfianza para eso. Cuando hable con otros, que el Búfalo haga sus preguntas, que conduzca la conversación, pero le conviene escuchar, no avance de manera sorda.

TIGRE

(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Va a tener que hacer un poco de esfuerzo por no inquietarse porque tenga a que andar por caminos conocidos. Tiene que manejar la ansiedad y la ofuscación ante lo que el Tigre siente que es recalcitrante, remanido, obvio, siempre lo mismo. No se tiene que impacientar si el año que viene le faltan grandes momentos, aventuras o cosas impredecibles para manejar. Tendrá una oportunidad de aprender el lado previsible de la vida. Puede aprender que la mesura puede ser un desafío a su altura. En el año del Búfalo, el Tigre tendrá el desafío de la estabilidad de las cosas.

CONEJO

(1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Como este año, continuará en privilegiar lo seguro y está bien que siga por la tendencia de su prudencia. Al Conejo le conviene reforzar, reformular y resignificar la seguridad. Preguntarse y volver a decidir para qué quiere la seguridad, para qué hace los sacrificios que hace para tenerla. Una vez que lo consigue, viene el trabajo del año próximo, el cual no quedarse atrapado en la seguridad, es decir en ese entorno que se crea y en el que minimiza los riesgos. Ese entorno tiene que servirle para proyectarse, y proyectarse significa ir, no salir y entrar; sino marchar hacia dónde va, con la seguridad que ya logró. Usar la seguridad para avanzar.

DRAGÓN

(1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Tendrá un año de algunos estancamientos, no tanto ataduras, y no interiores sino de la realidad. Se va a empantanar. No es que no va a poder salir, por supuesto que todo tiene su solución, pero va a necesitar trabajar poniéndole sentido a las cosas. De los empantanamientos se sale cuando uno se pone una meta fuerte, determinada, indeclinable. Tendrá que trabajar con esas metas, necesitará establecer objetivos para poder poner las cosas en marcha y no van a ser explosivas las puestas en marcha. El año del Búfalo para el Dragón es un año de levantar vuelo lentamente, es decir vuelo bajo, no es un cohete que va hacia el cielo, primero cerquita de la tierra y después para arriba.

SERPIENTE

(1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Será un año donde le conviene seguir la corriente, es lo más provechoso. Si sigue la corriente va a beneficiar a los demás y es la mejor manera de hacer negocios. No es un año para buscar lo diferente o grandes reorientaciones. Seguir la corriente significa tomar lo que se le presenta, puede ser que se presente una reorientación, pero si no se presenta, no la fuerce. Más que buscar aquello que es especial a la Serpiente le conviene mejorar lo que tiene. Habrá mucha invitación a mejorar, quizá el año sea eso, mejorar las cosas que necesitan mucho ser mejoradas. Y entre las maneras de hacerlo, podrá aportar la capacidad de la Serpiente de crear lazos de intercambio y comunicación, y sostenerlos. A veces no los sostiene, les encanta crearlos pero deja que se mantengan solos. En la medida en que cree lazos, mejor si son redes, esto le dará resultados muy concretos.

CABALLO

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El Caballo va atravesar aquella gran llanura con poco pasto. Cuando la ve de costado, evita meterse, pero ahora no le va a quedar otra solución. Evita meterse porque el Caballo necesita desafíos, terrenos que le motiven impulsos y grandes acciones. Necesita divertiste, que las cosas sean vivaces. No es un año luminoso, no va a tener grandes ganancias ni nada. Va a ser un poquito aburrido para el Caballo. Tendrá que ponerse muchas metas pequeñas, lugares a los que puede llegar con facilidad, que están ahí aunque no le generen mucho rédito. No es un año de encontrar tesoros. Posiblemente el tesoro llegue a fin de año, al final del camino, cuando vea que le combino andar parejo por un terreno parejo.

CABRA

(1925, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Estará cómoda el año que viene. Sin esperarlo, va encontrando un clima de mayor apoyo, pisará sobre terreno más firme. No es un apoyo de que vengan a mimarla, de amor, más bien es como si anduviera por el agua y encuentra el piso, entonces no tiene que hacer el esfuerzo de nadar. No se le anunció ese piso, simplemente lo tocó y ahí está. De un día para el otro va a tener techo, entonces no le va a llover más. Para la Cabra marchar parejo, haciendo lo que sabe hacer, cumpliendo con la agenda que tiene, así tendrá esa cobertura que le vendrá muy bien. Pero no va a alcanzar, estará cubierta, pero no realizada. Para eso va a necesitar aportar su cuota de originalidad, hacer aquello que nadie sabe hacer sino ella. Esto no se lo demanda la realidad, ni siquiera se lo va a pedir, sin embargo si ella no aporta eso, va a tener un año en que solo estuvo cubierta, que todo bien, pero podría ser mejor.

MONO

(1932, 1944, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Es muy posible que si se dedicada a descansar, pueda hacerlo. Para eso lo mejor es recuperar los mayores logros que haya tenido. Lo importante es que sean logros y bastante garantizados. Aquellos temas que más le han interesado en su vida, esos temas ponerlos como norte, ubicar o reubicarlos delante de si, y convertirlos en sus planes para alcanzarlos. Caminando sin apuro, pero jugando a reponer aquellas cosas que siempre salen bien. Esto no es perspectiva de una vida rutilante, el objetivo es descansar, recuperarse.

GALLO

(1921,1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Se viene un año de mucho desgaste, hay muchísimo para corregir, todo alrededor va a estar mal, desacomodado, un poquito caótico. Habrá que arreglar, concertar, corregir, enderezar. Este trabajo no va a encontrar una contradicción, habrá mucho por hacer pero no habrá fuerzas que tiendan en contra, sino por el contrario, es un año en que funciona las cosas derechas, y al Gallo esto le gusta mucho. Puede ser un año donde encuentre paradas, detenciones, que pueden ser largas. Si hay momento de detenimiento, no depende de él, le conviene no hacer nada, le conviene esperar, en todo caso fortalecerse y trabajar en los recursos propios para que cuando se pongan las cosas en marcha, estar bien preparado. Su trabajo del año que viene va a ser el de arreglar cosas, sobre todo después del año de la Rata mucho necesitará rectificación, reorientación. Del resultado que logre el Gallo, dependerá lo que va a venir después. Si no endereza bien, luego vienen problemas. Si arregla bien las cosas, él y las personas a su alrededor, se verán beneficiadas.

PERRO

(1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El año próximo le conviene apoyarse mucho en las rutinas, esto para el Perro está bien. Dedicarse sobre todo a aquello que conoce cómo se hace y que le da resultados inmediatos, aunque sean chicos. Le conviene, aunque puede encontrar un terreno medio ruinoso. La mejor estrategia para que algo que en ruinas es recrear es piedra por piedra, una reconstrucción minuciosa y mecánica; sino también crear un camino por arriba de la destrucción, pero para eso hay que ir y venir, ir y venir, y eso es lo que el Perro sabe hacer. Además, siempre hacen con otros, pero el año que viene no será un año de crear grupos ni de estar identificando enemigos. Las brechas que existen ya están y no es un año para trabajar en ellas, ni para achicarlas ni para agrandarlas, se van a congelar. El Perro va a trabajar con los compañeros que ya tiene. En eso de seguir siempre la rutina, esa regularidad sale del fondo del Perro, de su origen. Entonces en esta marcha regular será importante que se apoye en lo más primitivo, que haga instintivamente.

CHANCHO

(1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Será un terreno muy bueno para cultivar lo suyo. Va a estar muy tranquilo y los aires van a ser buenos para labrar la vida y el amor. Su vida interior se verá fortalecida, pero con una incomodidad. En todo lo que le gusta hacer, se verá obligado a convertirlo en resultados concretos, va a tener que rendir cuentas de lo que tiene. Esto al Chancho no le gusta, pero es un año en que si no lo hace, el año se pierde. Por un lado es un año muy bueno, y por otro, un año de sinsabores.

