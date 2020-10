Las características de las madres, según su signo en el Horóscopo Chino

“La rata de este año, la de metal, da muchas sorpresas, no deja nada tranquilo, hace que la realidad sea muy impredecible, hasta la hace un poco ingobernable”, asegura Gustavo Ng, especialista en cultura china y autor de dos libros sobre el Horóscopo Chino (2017 y 2018). Las particularidades del 2020 impactan diferente en cada madre de acuerdo a su signo. “Las que no tienen problema son la Rata, la Caballo y la Tigresa. En cambio, a otras les afecta muchísimo la falta de previsión y lo que eso significa para la vida de los hijos. Especialmente a la Conejo y la Gallo, que son madres que necesitan mucha seguridad. Para el resto, los afecta como personas pero no exactamente en la maternidad”, explica este hijo de un chino y una argentina. Asegura que mientras queden meses en el calendario, no hay que perder de vista que la Rata puede hacer que ocurran cosas de un día para el otro.

Ante este panorama, quienes tengan hijos Búfalo, Cabra, Dragón o Gallo, son mamás que, si están padeciendo la pandemia, se sentirán contenidas porque sus hijos son signos más protectores. Mientras que, por el contrario, los hijos Tigres, Rata y Caballo interesados en ellos, no cumplirán ese rol. “El hijo Chancho siempre anda en la suya. Se puede contar con él pero hay que ir a buscarlo”, agrega para completar el panorama de las relaciones.

Además, anticipa pocas probabilidades para que las mujeres Dragona, Búfala, Serpiente, Gallo o Mona piensen en procrear. “Son las más planificadoras, las más ecónomas, ellas quizá esperan a ver qué pasa y entonces prefieran no tener hijos, son mujeres con decisión más autónoma". Por otro lado están Caballo, Cabra, Chancho y Tigresa quienes aún en medio de la pandemia estarían más cerca de la maternidad: “Ellas consideran a la vida como algo en lo que no deben meterse tanto”, describe sobre estos signos. Los bebés que nazcan el año que viene serán Búfalo.

LAS MAMAS SEGÚN EL SIGNO

En la previa al Día de la Madre en Argentina, Gustavo Ng, quien además es escritor y periodista, habla de las particularidades de las mamás según cada signo del Horóscopo Chino, que tiene doce, todos representados con animales.

Comenta en los videos, entre otras características, que la mamá Búfalo es una base para sus hijos; la Mono les brinda comunicación y les permite explorar distintos mundos; y la Perro es protectora.

Por otra parte, la Tigresa cría a sus hijos como reyes y con una misión; y para la Serpiente el mundo son ellas y sus hijos; y la Cabra de alguna manera se sacrifica por sus hijos.

Las madres Chancho son pura bondad y algo posesivas; las Gallo nunca fallan y son confiables; y las Dragón, son carismáticas y poco complacientes, se brinda ella como ejemplo a sus hijos.

En tanto que la Caballo está enamorada de sus hijos, admirada por su belleza; la Conejo es una mamá que se ocupa más de la manera de criar que en ser ellas; y la Rata es super atenta, conoce todo de su descendencia.

